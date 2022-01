Speak și Ștefania vor deveni părinți? ”Așteaptă un copil. În exclusivitate vă spun”

Ștefania și Speak formează unul dintre cele mai simpatizate cupluri din showbizul românesc. Cei doi foști concurenți de la „Asia Express” au planuri mari de viitor, mai ales după ce artistul a cerut-o în căsătorie pe partenera sa, în timpul show-ului de la Antena 1. Recent, însă, Codin Maticiuc a „aruncat bomba” pe rețelele de socializare, spunând că Ștefania, partenera lui Speak, ar aștepta un copil.

Speak și Ștefania au ales să se relaxeze într-o vacanță exotică, departe de temperaturile scăzute din termometre. Cei doi, însă, au avut parte și de un eveniment nefericit: au fost testați pozitiv la coronavirus. Astfel, se află în izolare, într-un hotel din Jakarta.

Între timp, însă, Codin Maticiuc a „aruncat bomba” pe rețelele de socializare, mărturisind în glumă că Ștefania, partenera lui Speak, ar aștepta un copil. Oare cei doi artiști sunt pe cale să devină, pentru prima oară, părinți?

”Speak și Ștefania așteaptă un copil. În exclusivitate vă spun. Clar, nici ei nu știu, dar ce să facă, pentru că sunt în izolare. Cred că e a zecea zi de izolare, și cine știe cât mai au de stat într-o cameră de hotel. Net au de curând. Păi, băi Speak, acum e momentul. Dacă nu faceți acum. Bine ai venit în club, tati”, a spus Codin Maticiuc pe Instagram.

Citește și CRISTINA ȘTEFANIA, SEXY ȘI MULATĂ! ȚINUTA CU CARE IUBITA LUI SPEAK I-A PUS PE JAR PE INTERNAUȚI. „M-AM ÎNDRĂGOSTIT…”

Speak și Ștefania sunt izolați într-un hotel

Cristina Ștefania și partenerul ei, Speak, se află, în prezent, în izolare. Testele celor doi au ieșit pozitive la Covid-19, astfel că sunt nevoiți să stea într-un hotel din Jakarta care, potrivit imaginilor și mărturisirilor lor, este insalubru. De asemenea, angajații hotelului nu înțeleg limba engleză, comunicarea cu aceștia fiind una dificilă.

„Este un mucegai ceva de nedescris, am dormit cu masca pe față toată noaptea. Stăm afară toată ziua, iar seara mergem în cameră ca să ne culcăm. Am ales cea mai scumpă cameră, iar condițiile sunt mai rău ca în Asia. Ea nu arată rău, dar este foarte multă mizerie și foarte mult mucegai. Mâncarea este îngrozitoare, nu ne lasă să comandăm de afară…dar vom vorbi cu ei căci altfel murim de foame, ne curățăm în câteva zile”, a povestit Speak, pe Instagram.

Citește și SPEAK ȘI ȘTEFANIA, VACANȚĂ DE COȘMAR! CE AU GĂSIT ÎN CAMERA DE HOTEL UNDE S-AU IZOLAT DUPĂ CE AU LUAT COVID

Cum s-au cunoscut Speak și Ștefania

În urmă cu mai bine de trei ani, Speak şi Ştefania au început colaborarea pe plan profesional şi petreceau din ce în ce mai mult timp împreună. Ea apăruse în piesa artistului ,”Libelula”, şi erau de nedespărţit. De atunci toată lumea își punea semne de întrebare în privința relației celor doi. Nu de alta, dar Speak susținea pe atunci că sunt doar prieteni. Timpul, însă, a trecut… artistul și Ștefania se distrau și munceau împreună, iar până la iubire nu a fost decât un pas!

Sursă foto: Arhivă Cancan