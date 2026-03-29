Acasă » Știri » Splendoare roz în Grecia! Mii de turiști vin să vadă cu ochii lor piersicii înfloriți

Splendoare roz în Grecia! Mii de turiști vin să vadă cu ochii lor piersicii înfloriți

De: Diana Cernea 29/03/2026 | 22:50
Piersicii din Veria, sursa-captură social media Pan Metron Productions

În fiecare primăvară, o regiune întreagă din Grecia se transformă într-un peisaj de poveste, acoperit de flori roz de piersic. Spectacolul naturii atrage mii de turiști din toată Europa, fascinați de frumusețea „ireală” a locului.

Un peisaj care îți taie respirația

Odată cu sosirea primăverii, câmpiile din jurul orașului Veria sunt acoperite cu un „văl” roz impresionant, creat de milioanele de flori de piersic. Aici se află cea mai mare zonă cu livezi de piersici din Grecia, care se întind pe aproximativ 170 de kilometri pătrați.

Nu există fotografii care să redea pe deplin ce înseamnă să stai în mijlocul pomilor înfloriți, iar organizatorii locali știu asta mai bine ca oricine. „Este ceva ce oamenii trebuie să experimenteze măcar o dată în viață, pentru că vorbim despre o suprafață uriașă care devine în totalitate roz”, spune Gianna Pilitsidou, reprezentanta clubului de turism din zonă.

Sesiuni foto, plimbări cu bicicleta și arome locale

Autoritățile nu au lăsat acest dar al naturii să treacă neobservat. În ultimii ani, înflorirea piersicilor a devenit un eveniment în toată regula. Au loc sesiuni foto, tururi cu bicicleta și degustări de produse locale organizate chiar printre pomi. Pe parcursul a două weekenduri, mii de oameni s-au plimbat în voie prin livezi, uitând pentru o vreme de agitația urbană.

Cu toate acestea, zona se află la aproximativ 72 de kilometri de Salonic, al doilea oraș ca mărime din Grecia, ceea ce o face ușor accesibilă pentru turiști.

Europa a descoperit secretul Veriei

În ultimii ani, vestea s-a răspândit. Tot mai mulți turiști din afara Greciei fac un drum special până aici, atrași de imaginile care circulă pe rețelele sociale și în blogurile de călătorii. Un blogger olandez care a ajuns în regiune a mărturisit că locul este încă relativ necunoscut la nivel internațional, dar că oamenii trebuie să vină aici pentru a înțelege cu adevărat frumusețea locului.

Turiștii germani au fost și ei cuceriți. Mulți au spus că experiența a fost „uimitoare” și „aproape ireală”, spunând că nu au mai văzut niciodată un peisaj similar.

Beneficii pentru comunitatea locală

Frumusețea zonei a adus și beneficii concrete pentru localnici. Fermierii, hotelurile și producătorii locali se bucură din plin de noul val de vizitatori. Reprezentanții agricultorilor spun că evenimentele din livezi ajută la promovarea produselor locale și la susținerea comunității, în timp ce angajații din hoteluri confirmă că rezervările cresc semnificativ în această perioadă.

Sezonul înfloririi piersicilor a devenit, așadar, unul dintre cele mai importante momente ale anului pentru economia locală.

Grăbește-te — fereastra e îngustă

Florile de piersic înfloresc între mijlocul lunii martie și mijlocul lui aprilie, oferind un interval destul de scurt pentru vizitare. Cei care ajung la timp pleacă de aici cu amintiri de neuitat și, de multe ori, cu dorința de a reveni.

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce nu ar trebui să bem cafea imediat după ce ne trezim, potrivit Ancăi Mazilu: ”Oamenii se trezesc ...
De ce nu ar trebui să bem cafea imediat după ce ne trezim, potrivit Ancăi Mazilu: ”Oamenii se trezesc cu alarmă”
Cătălin Cîrjan, căpitanul echipei Dinamo, şi-a cerut iubita în căsătorie! Cum arată inelul de ...
Cătălin Cîrjan, căpitanul echipei Dinamo, şi-a cerut iubita în căsătorie! Cum arată inelul de logodnă
BRomania, fascinat de brunețica cu pantalonași scurți. A văzut-o, a plăcut-o, a luat-o acasă!
BRomania, fascinat de brunețica cu pantalonași scurți. A văzut-o, a plăcut-o, a luat-o acasă!
Transformarea prin care a trecut Cătălin Măruță. Rămas fără emisiunea de la Pro TV, prezentatorul ...
Transformarea prin care a trecut Cătălin Măruță. Rămas fără emisiunea de la Pro TV, prezentatorul s-a ”reorientat”
Inscripție surprinzătoare din Antichitate: Mozaic de 1.500 de ani cu un mesaj neașteptat, descoperit ...
Inscripție surprinzătoare din Antichitate: Mozaic de 1.500 de ani cu un mesaj neașteptat, descoperit în Turcia
Prima alianță de la Asia Express 2026. Au făcut deja ”cărțile” înainte să ajungă pe Drumul Mătăsii
Prima alianță de la Asia Express 2026. Au făcut deja ”cărțile” înainte să ajungă pe Drumul Mătăsii
Vezi toate știrile