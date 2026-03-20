Sportivul celebru care a rămas fără casă în Dubai, după atacurile din Orientul Mijlociu: „Nu știu unde voi locui”

De: Anca Chihaie 20/03/2026 | 11:01
Situație neașteptată pentru Judd Trump, unul dintre cei mai cunoscuți jucători de snooker din lume și actual lider al clasamentului mondial. Sportivul britanic se confruntă cu o problemă serioasă în afara arenei sportive, după ce a fost nevoit să părăsească locuința sa din Dubai, pe fondul tensiunilor și conflictelor din Orientul Mijlociu.

Stabilit în Emiratele Arabe Unite la începutul anului 2024, Trump alesese Dubaiul ca bază de pregătire datorită condițiilor excelente de antrenament și climatului favorabil. Decizia de a se muta din Marea Britanie a fost una strategică, menită să-i ofere un mediu optim pentru performanță și o rutină mai eficientă în pregătirea competițională. În plus, infrastructura dedicată snookerului din regiune a reprezentat un factor important în alegerea sa.

Contextul geopolitic tensionat din Orientul Mijlociu a schimbat însă complet situația. Escaladarea conflictelor și temerile legate de siguranță l-au determinat pe sportiv să părăsească rapid Dubaiul. În lipsa unei stabilități în regiune, revenirea în Emirate nu este, cel puțin pentru moment, o opțiune sigură. Astfel, Trump a ajuns într-o situație dificilă, fiind nevoit să își reorganizeze viața în plin sezon competițional.

„A trebuit să plec. Este puțin incert totul în acest moment. Nu cred că mă pot întoarce, cel puțin deocamdată, îmi este teamă că am să rămân blocat acolo. Caut un alt loc unde să stau temporar. Cel mai probabil, mă voi stabili în Bangkok, pot face antrenamente bune acolo, am condiții excelente”, a declarat jucătorul de snooker.

După plecarea din Dubai, jucătorul de snooker a ales să se deplaseze în Asia, unde a încercat să își continue pregătirea în condiții cât mai bune. Prima oprire a fost în Thailanda, o destinație preferată de mulți sportivi pentru facilitățile sportive și costurile mai accesibile. Ulterior, Trump a ajuns în China, unde participă la un turneu important din circuitul mondial.

 „Este dificil în acest moment pentru că nu știu unde voi locui. De când a început războiul, pentru mine, fiecare zi a fost diferită. Am stat într-un hotel în ultimele săptămâni, de fapt. Nu este plăcut să nu fii acasă, să nu știi ce vei face. Pur şi simplu, uit totul doar prin sport, joc zi de zi, încercând să dau tot ce pot când sunt acolo la snooker. Dincolo de masa de joc, iau doar aspectele pozitive.”, a mai spus acesta.

