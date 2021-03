După ce cântat în emisiunea Xtra Night Show, de la Antena Stars, din 22 martie, Andreea Bănică a fost nevoită să amâne un eveniment pe fondul unor probleme de sănătate.

Cântăreață spune că nu se simte bine, dar până acum nu se cunosc amănunte despre simptomele pe care le-a avut sau ce le-a declanșat.

„Din păcate, din cauza unei probleme de săntate nu voi reuși să susțin în această seară evenimentul pe care îl aveam planificat.

Mi-a fost foarte greu să iau această decizie pentru că toată viața am fost obișnuită să cânt în orice condiții, fără să spun nu: cu febră 40, la -10 grade, pe ploaie, însărcinată, supărată, mi-am respectat orice promisiune.

De data asta însă este o stare care nu îmi permite să fac asta și mi-aș fi dorit mult ca atunci când voi cânta din nou, după atât timp, să fiu în cele mai bune condiții și în cea mai bună formă a mea”, a scris Andreea Bănică pe InstaStory.

La Capatos a vorbit despre relația Claudia Pătrășcanu cu Gabi Bădălău

Andreea Bănică a declarat că și-a sfătuit prietena să nu mai facă public tot ce se întâmplă în viața ei și că tot acest proces de divorț ar trebui trecut fără declarații controversate și scandal public.

„Eu am ajutat-o cât am putut s-o ajut. Nu mă interesează deloc să vorbesc despre familia ei. Nu sunt genul să mă bag în astfel de scandaluri și am sfătuit-o întotdeauna pe Claudia să stea liniștită și să nu vorbească deloc. Nu pot eu să decid”, a spus Andreea Bănică la Xtra Night Show de la Antena Stars.

„A apelat la mine”

Andreea Bănică a vorbit și despre ajutorul și implicarea pe care a avut-o în această situație. Vedeta a mărturisită că prietena ei a apelat la ea atunci când a fost dată afară din casă de fostul soț pentru că era sigura care nu era apropiată și de Gabi Bădălău.

„Cred că în perioada aceea prietenele ei erau prietene de familie și nu cred că a putut să apeleze la ele. Eu eram aproape de ea, dar celelalte probabil că erau în jurul familiei și nu i-a fost ușor să apeleze la ele. Atunci a apelat la mine”, a mai declarat Andreea Bănică.

