Stațiunea din Italia care caută 7.000 de angajați. Care sunt condițiile pentru angajare

De: David Ioan 12/01/2026 | 11:47
Stațiunea italiană Jesolo se confruntă cu un deficit semnificativ de personal pentru sezonul estival și are nevoie de aproximativ 7.000 de angajați pentru a acoperi necesarul din industria ospitalității.

Asociația Hotelierilor din zonă a lansat un nou apel prin platforma „Lavorare a Jesolo”, creată pentru a facilita legătura rapidă între angajatori și persoanele interesate de un loc de muncă.

Potrivit publicației italiene Il Gazzettino, această inițiativă vine în contextul unei crize tot mai accentuate a forței de muncă sezoniere. În mod normal, cele 320 de hoteluri din Jesolo angajează în jur de 6.000 de lucrători în domenii precum servire, curățenie, recepție, bucătărie, bar sau întreținere tehnică.

În ultimii ani însă, atingerea acestui nivel a devenit tot mai dificilă, iar estimările actuale indică un deficit de cel puțin 30% din personalul necesar pentru sezon.

Platforma „Lavorare a Jesolo” a cunoscut o evoluție constantă în ultimii trei ani, numărul candidaturilor crescând de peste trei ori. Reprezentanții proiectului consideră această tendință un indiciu clar că Jesolo începe să fie perceput nu doar ca destinație turistică, ci și ca „destinație de muncă”.

În 2025, platforma a înregistrat 5.593 de aplicații, comparativ cu 3.752 în 2024 și 1.949 în 2023. Totodată, numărul utilizatorilor înscriși a ajuns la 7.409 în 2025, față de 6.387 în 2024 și 5.200 în 2023. Vizibilitatea în social media a crescut, ajungând la 131.630 de afișări în ultimul an.

Obiectivul principal al proiectului este de a simplifica procesul de recrutare, punând în contact direct hotelurile și candidații. Prin intermediul platformei lavorarejesolo.it, persoanele interesate pot trimite un singur CV, care este distribuit automat tuturor unităților hoteliere participante.

Angajatorii au acces la informații esențiale precum experiența profesională, domeniul vizat, datele de contact și competențele dobândite. Sistemul permite descărcarea CV-urilor și filtrarea candidaților în funcție de criterii relevante.

Distribuția aplicațiilor arată interesul crescut pentru anumite departamente: 20% dintre candidați vizează bucătăria, 20% activitatea în sală, 16,5% curățenia, 16,5% recepția, 15,3% alte servicii și 11,5% barul. Cu un obiectiv de 7.000 de înscrieri, platforma aspiră să devină unul dintre cele mai importante centre de recrutare din sectorul turistic italian.

Pentru cetățenii români, accesul pe piața muncii din Italia este liber, fără necesitatea unui permis special, însă pentru șederi mai lungi de trei luni sunt necesare formalități administrative.

Printre documentele obligatorii se numără actul de identitate valabil, obținerea Codice Fiscale, înregistrarea rezidenței la primărie, contractul de muncă înregistrat la INPS și înscrierea în sistemul de sănătate. Opțional, după trei luni, poate fi solicitat permisul de ședere pentru cetățeni UE.

Comunitatea românească rămâne cea mai numeroasă din Italia, cu aproximativ 1,08–1,14 milioane de rezidenți în 2024–2025, reprezentând peste o cincime din totalul imigranților. Românii sunt prezenți în aproape toate regiunile italiene, cu concentrații importante în Lazio, Lombardia și Piemonte, unde activează în special în construcții, servicii și îngrijire.

