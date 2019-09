Adela Chirica nu-l poate ierta pe cel care i-a fost logodnic, mai mult, alături de care are un băiat, Davis, în vârstă de 12 ani. Miliardarul Nicolae Sota și Adela nu au mai ajuns în fața altarului, după opt ani de relație, iar despărțirea nu a fost deloc amiabilă, ba chiar s-a transformat într-un continu război.

De curând, Sota a câștigat în instanță, astfel că va plăti o pensie alimentară de 2.000 de lei lunar, nu de peste 4.000, atât cât a vrut Adela, mama lui Davis, băiețelul diagnosticat cu sindromul Dravet (cea mai severă formă de epilepsie).

Adela Chirica nu se împacă deloc cu situația. I-a transmis lui Sota mai multe mesaje, în care a explicat ce înseamnă să ai grijă de un copil lovit de o asemenea boală. Și asta după ce, spune Adela, miliardarul nu ar crede că situația băiețelului ar fi gravă. (CITEȘTE ȘI: FOSTA LOGODNICĂ ÎL ACUZĂ PUBLIC PE CUNOSCUTUL MILIARDAR: ”DEȘI TRĂIEȘTE ÎNCONJURAT DE LUX, EL…” + AVEM DOCUMENTELE DEPUSE LA JUDECĂTORIE!)

”Davis este bine. Nu e chiar așa bolnav cum dramatizează mama!” Așa își începe Adela textul de pe pagina de socializare.

”Simt nevoia să îi amintesc tatălui lui Davis, care până de curând se lăuda că e în top Forbes, că Davis nu e bine cu aer.

Că Davis nu s-a născut bine și nu va fi bine niciodată în viața asta decât cu tratamente și terapii pe viață. Că poate a uitat ce înseamnă Sindromul Dravet… diagnosticul lui Davis.

De ce e bine Davis acum?

Pentru că EU mă dau peste cap să îi fac rost de medicația de care este dependent și care nu mai există în țară.

Pentru că EU îi administrez ulei de Cannabis zilnic.

Pentru că EU sunt lângă el 24/24 ore.

Pentru că EU merg la terapii cu el.

Pentru că EU fac homeschooling cu el.

Pentru că tot EU i-am plătit școala umbrelă.

Pentru că Explore 100 îl primește gratis la afterschool să socializeze și să lucreze și cu profesori .

Pentru că EU îi gătesc zilnic și îl țin pe dieta ketogenică și toată alimentația lui este Bio, fără gluten și fără zahăr.

Pentru că EU am renunțat la tratamentul bolii mele tot incurabile ca să aibă el medicamente.

Pentru că toate astea costă mult peste 2.000 de lei cât plătește dânsul pensia alimentară ca să nu mă îmbogățesc eu și să nu cheltui pentru mine banii copilului care .

Pentru că EU nu pot merge la muncă așa cum mă trimite el, fiind însoțitorul copilului meu cu grad grav de handicap și pentru că tot EU fac și homeschooling cu el.

Cum era Davis înainte de dieta ketogenică, de canabis, de terapii?”, scrie Adela. (VEZI AICI: CUNOSCUTUL MILIARDAR ROMÂN, DAT ÎN JUDECATĂ DE FIUL SĂU PENTRU PENSIE ALIMENTARĂ!)

Urmează momentul care-ți taie respirația. ”Am postat câteva fotografii cu el cum era înainte și cum vă ajunge iar dacă EU nu îi voi mai putea asigura toate cele enumerate mai sus.

Și pentru prima dată am făcut public un video cu finalul unei convulsii a lui Davis. Asta ca să îi amintesc tatălui că Davis nu este un copil sănătos, care n-are nevoie decât de aer ca să fie bine. Ca ceilalți copii ai DL miliardar, cu venituri 0 înregistrate la ANAF!!!!!!!!!”, a încheiat Adela Chirica.

Adela Chirica, mesaj pentru miliardar

”Da… 8 ani am tăcut. Însă niciodată, niciodată nu l-am crezut în stare sa ajungă până aici, deși amenințările pe tema asta erau frecvente.

Nu a vrut calea amiabilă. A vrut noroi, mocirlă, scandal… De acum nu mai plătește el ci Davis. Că așa a decis tribunalul.

Însa am un singur lucru de adăugat: Nu ne oprim aici. Nu s-a terminat războiul. Dimpotrivă. Abia a început.

Cu cât mă calci în picioare mai tare, cu atât mă voi ridica mai încrâncenată și de neoprit, DL miliardar! Nu sărbători încă”, a scris Adela Chirica. (CITEȘTE ȘI: CUNOSCUTUL MILIARDAR ROMÂN A PIERDUT PROCESUL CU FOSTA LOGODNICĂ! VA PLĂTI LUNAR O PENSIE ALIMENTARĂ DE…)

Comentariile nu s-au lăsat așteptate. ”Îmi pare rău că ești nevoita să lupți pe lângă probleme legate de sănătate și cu tatăl copilului! Ca tata și profesor care lucrează cu copiii, nu pot sa înțeleg cum un bărbat nu are empatie cel puțin pentru copilul sau.Pacat pentru că Davis e un suflet curat care are nevoie de protecție, nu de agresiune!”, ”Circula pe internet o fotografie cu locul de veci al saracului si bogatului sunt la fel, Dl miliardar nu o fi vazut-o? Degeaba ai bani toti plecam de pe acest pamant saraci bogatiea e doar in suflet si din pacate pt tine Dl miliardar esti sarac in suflet, daca alegi sa-ti condamni la suferinta fizica si sufleteasca propriul sange si nici nu inteleg dece te razbuni pe mama copilului tau din moment ce tu iti continui viata cu alta femeiie doar daca inca esti indragostit de mama copilului tau atat de mult si bolnav ca esti gelos chear si pe copilul tau! Ps cauta un psiholog bun sigur ai nevoe”, sunt doar câteva dintre ele.