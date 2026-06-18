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SUA și Iranul au semnat un acord de pace! Strâmtoarea Ormuz se redeschide: ce se întâmplă cu prețul petrolului

De: Alina Drăgan 18/06/2026 | 12:33
SUA și Iranul au semnat un acord de pace /Foto: X White House
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Războiul din Iran s-a sfârșit! Miercuri seara, 17 iunie, Statele Unite și Iranul au semnat acordul care pune capăt războiului, inclusiv pe frontul libanez și redeschide Strâmtoarea Ormuz. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat la Palatul Versailles memorandumul de înțelegere cu Iranul, chiar înainte să ia Cina cu președintele francez Emmanuel Macron. Imediat după semnarea acordului, prețul petrolului s-a prăbușit puternic, scăzând sub pragul de 80 de dolari pe baril, atingând cel mai mic nivel de la începutul războiului din Iran.

După lungi conflicte, Donald Trump și omologul său iranian au semnat de la distanță un memorandum de înțelegere. Acest memorandum deschide calea către 60 de zile de negocieri pentru un acord final. Cele 14 paragrafe ale documentului conțin promisiunea Teheranului că nu se va înarma nuclear, iar acum ambele părți vorbesc de o mare victorie.

SUA și Iranul au semnat un acord de pace

Donald Trump a semnat la Palatul Versailles memorandumul de înțelegere cu Iranul, chiar înainte să ia cina cu președintele francez Emmanuel Macron. De cealaltă parte, documentul a fost semnat și de președintele iranian Masoud Pezeshkian.

Prin semnarea memorandumului, Teheranul promite că nu se va înarma nuclear, iar la schimb, Statele Unite promit beneficii, precum un fond de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucție. De asemenea, acordul atrage cu sine redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Acum, blocada americană asupra porturilor iraniene se va încheia, însă iranienii insistă asupra dreptului lor asupra strâmtorii. Mai mult, au subliniat că lucrurile nu vor reveni la starea de dinainte de război. Totuși, aceștia se angajează să nu încalce regulile de navigație și să rămână în limitele dreptului internațional.

Textul memorandumului mai prevede și că Statele Unite își vor suspenda sancțiunile asupra vânzărilor de petrol iranian. De asemenea, se angajează să ridice toate sancțiunile împotriva Teheranului dacă se ajunge la un acord final după o perioadă de negocieri de 60 de zile.

Așa cum spuneam, Donald Trump a semnat la Palatul Versailles memorandumul de înțelegere cu Iranul, înainte de cina cu Emmanuel Macron. În urma semnării memorandumului și președintele francez a transmis un mesaj.

„Acest acord deschide calea către o pace durabilă şi permite redeschiderea strâmtorii Ormuz. Este un pas important în direcţia bună pentru compatrioţii noştri, care va permite în curând o scădere a preţurilor la energie”, a spus Emmanuel Macron.

Imediat după semnarea acordului, prețul petrolului s-a prăbușit puternic, scăzând sub pragul de 80 de dolari pe baril, atingând cel mai mic nivel de la începutul războiului din Iran. Analiștii financiari estimează că fluxurile de aprovizionare din Golful Persic vor reveni la volumele de dinaintea războiului până la sfârșitul lunii iulie.

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