Surpriză în Poiana Brașov. Vacanțele de Paște sunt mai ieftine decât în anii trecuți

De: Andreea Stăncescu 23/03/2026 | 13:38
Prețurile pentru un sejur la Poiana Brașov au scăzut / Sursa foto: Freepik

Vești bune pentru turiștii care își doresc o escapadă la munte: vacanța de Paște în Poiana Brașov devine mai accesibilă în 2026, după o perioadă în care prețurile au fost în creștere. Hotelierii au ajustat ofertele pentru a atrage mai mulți vizitatori, iar pachetele sunt acum mai prietenoase cu bugetul.

În acest an, tarifele pentru minivacanța de Paște au scăzut comparativ cu perioadele anterioare, iar ofertele pornesc de la aproximativ 560 de lei de persoană pentru un sejur de trei nopți.

În funcție de nivelul de confort și serviciile incluse, prețurile pot ajunge până la 2.500 de lei, însă există numeroase variante intermediare, potrivite pentru diferite bugete. Pachetele includ, de regulă, cazare și mese tradiționale de sărbători, care rămân un punct de atracție pentru turiști.

Sursa foto: Freepik

Ce opțiuni de vacanță au familiile cu copii

Pentru cupluri și familii, opțiunile sunt mai variate și mai accesibile decât în anii trecuți. Un sejur pentru două persoane, cu trei nopți de cazare și masa festivă, poate ajunge la aproximativ 2.250 de lei, în timp ce familiile cu copii pot opta pentru apartamente sau pachete adaptate nevoilor lor, la prețuri rezonabile.

Scăderea tarifelor vine pe fondul unui interes mai scăzut din partea turiștilor, ceea ce i-a determinat pe hotelieri să găsească un echilibru între gradul de ocupare și profit. Astfel, accentul este pus pe oferte atractive și servicii de calitate, menite să convingă cât mai mulți români să aleagă această destinație.

Comparativ cu alte zone turistice din țară, precum Bucovina, unde pachetele pot fi considerabil mai scumpe, Poiana Brașov rămâne o alegere mai accesibilă pentru o vacanță de Paște. Anul acesta, turiștii au acum mai multe opțiuni la prețuri mai bune, ceea ce face ca o escapadă la munte să fie mai ușor de planificat chiar și în condiții de buget mai strict.

Tags:

Recomandarea video

