Suspecții în cazul furtului Coifului de la Coţofeneşti, condamnați! Ce pedepse au primit

Hoții Coifului de la Coțofenești, condamnați definitiv! Cazul care a șocat o țară întreagă și a pus pe jar autoritățile din România și Olanda a ajuns la un punct important. Cei trei bărbați acuzați că au furat celebrul Coif de la Coțofenești și brățările dacice din aur au fost condamnați la închisoare, după ce instanța olandeză i-a găsit vinovați.

Jaful care a scandalizat România a avut loc în ianuarie 2025. Atunci, indivizii au recurs la metode spectaculoase pentru a pătrunde în muzeu. O explozie puternică a deschis drumul către sala în care erau expuse artefactele românești, iar în doar câteva momente vitrinele au fost distruse.

Hoții Coifului de la Coțofenești, condamnați definitiv

Ținta hoților a fost una extrem de valoroasă: Coiful de la Coțofenești, una dintre cele mai cunoscute piese din patrimoniul național, dar și trei brățări dacice din aur. Dispariția obiectelor a provocat revoltă în România și a declanșat o operațiune de amploare pentru recuperarea lor.

Magistrații olandezi au decis că cei trei bărbați sunt responsabili pentru furt și pentru distrugerile provocate în muzeu. Fiecare dintre ei a primit o pedeapsă de 47 de luni de închisoare. Judecătorii au considerat că gravitatea faptelor impune sancțiuni severe, având în vedere valoarea istorică și culturală a obiectelor furate.

Deși autoritățile au reușit să îi identifice și să îi aresteze rapid pe suspecți, adevărata problemă a fost găsirea comorilor dispărute. După luni de investigații, anchetatorii au anunțat că au recuperat Coiful de la Coțofenești și două dintre cele trei brățări dacice. Totuși, una dintre bijuteriile din aur continuă să lipsească, iar nimeni nu știe cu exactitate unde se află.

Misterul care dă bătăi de cap anchetatorilor

Mai mult, surse din anchetă au dezvăluit că celebrul coif nu a scăpat complet nevătămat și ar fi suferit anumite deteriorări în perioada în care s-a aflat în mâinile hoților.

Chiar dacă dosarul penal și-a găsit deznodământul în instanță, povestea este departe de a fi încheiată. Dispariția celei de-a treia brățări dacice rămâne unul dintre cele mai mari semne de întrebare ale acestui caz. Anchetatorii speră că obiectul va fi găsit și recuperat, însă până în acest moment nu există informații clare despre traseul său.

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