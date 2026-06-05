Acasă » Știri » Suspecții în cazul furtului Coifului de la Coţofeneşti, condamnați! Ce pedepse au primit

Suspecții în cazul furtului Coifului de la Coţofeneşti, condamnați! Ce pedepse au primit

De: Emanuela Cristescu 05/06/2026 | 19:19
Suspecții în cazul furtului Coifului de la Coţofeneşti, condamnați! Ce pedepse au primit
Hoții Coifului de la Coțofenești. Sursa foto Muzeul Drents
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Hoții Coifului de la Coțofenești, condamnați definitiv! Cazul care a șocat o țară întreagă și a pus pe jar autoritățile din România și Olanda a ajuns la un punct important. Cei trei bărbați acuzați că au furat celebrul Coif de la Coțofenești și brățările dacice din aur au fost condamnați la închisoare, după ce instanța olandeză i-a găsit vinovați.

Jaful care a scandalizat România a avut loc în ianuarie 2025. Atunci, indivizii au recurs la metode spectaculoase pentru a pătrunde în muzeu. O explozie puternică a deschis drumul către sala în care erau expuse artefactele românești, iar în doar câteva momente vitrinele au fost distruse.

Hoții Coifului de la Coțofenești, condamnați definitiv

Ținta hoților a fost una extrem de valoroasă: Coiful de la Coțofenești, una dintre cele mai cunoscute piese din patrimoniul național, dar și trei brățări dacice din aur. Dispariția obiectelor a provocat revoltă în România și a declanșat o operațiune de amploare pentru recuperarea lor.

Magistrații olandezi au decis că cei trei bărbați sunt responsabili pentru furt și pentru distrugerile provocate în muzeu. Fiecare dintre ei a primit o pedeapsă de 47 de luni de închisoare. Judecătorii au considerat că gravitatea faptelor impune sancțiuni severe, având în vedere valoarea istorică și culturală a obiectelor furate.

Coiful de la Coțofenești
Coiful de la Coțofenești/ Sursa foto Social media

Deși autoritățile au reușit să îi identifice și să îi aresteze rapid pe suspecți, adevărata problemă a fost găsirea comorilor dispărute. După luni de investigații, anchetatorii au anunțat că au recuperat Coiful de la Coțofenești și două dintre cele trei brățări dacice. Totuși, una dintre bijuteriile din aur continuă să lipsească, iar nimeni nu știe cu exactitate unde se află.

Misterul care dă bătăi de cap anchetatorilor

Mai mult, surse din anchetă au dezvăluit că celebrul coif nu a scăpat complet nevătămat și ar fi suferit anumite deteriorări în perioada în care s-a aflat în mâinile hoților.

Chiar dacă dosarul penal și-a găsit deznodământul în instanță, povestea este departe de a fi încheiată. Dispariția celei de-a treia brățări dacice rămâne unul dintre cele mai mari semne de întrebare ale acestui caz. Anchetatorii speră că obiectul va fi găsit și recuperat, însă până în acest moment nu există informații clare despre traseul său.

VEZI ȘI: Detalii explozive despre furtul Coifului de la Coțofenești. Capcana ca în filme pusă la cale de polițiști pentru suspecți

   Coiful de la Coțofenești revine în România: Când și unde poate fi văzut artefactul getic

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Accident pe Calea Văcărești între un buldoexcavator și un tramvai. Linia 10 a fost blocată!
Știri
Accident pe Calea Văcărești între un buldoexcavator și un tramvai. Linia 10 a fost blocată!
Producătoarea unei emisiuni celebre, dată dispărută! Rudele se gândesc la ce e mai rău
Știri
Producătoarea unei emisiuni celebre, dată dispărută! Rudele se gândesc la ce e mai rău
Nutriționiștii au ales: care este cel mai sănătos tip de iaurt din supermarket
Mediafax
Nutriționiștii au ales: care este cel mai sănătos tip de iaurt din supermarket
Circulara de ultimă oră care a ridicat nivelul de alertă după explozia dronei în Constanța: Zona litoralului, periculoasă pentru navigație
Gandul.ro
Circulara de ultimă oră care a ridicat nivelul de alertă după explozia dronei...
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Romina Gingașu, soția moștenitorului Ferrari, cumpără un apartament familiei din Galați afectate de drona rusească
Adevarul
Romina Gingașu, soția moștenitorului Ferrari, cumpără un apartament familiei din Galați afectate de...
Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum facilitează politicile lui Xi prăbușirea industriilor din restul lumii
Digi24
Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum facilitează politicile lui Xi prăbușirea...
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Mediafax
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Parteneri
O mai ții minte pe Ana Maria Georgescu, artista bătută de Florin Chilian? Cum arată și cu ce se ocupă astăzi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Ana Maria Georgescu, artista bătută de Florin Chilian? Cum arată...
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
Prosport.ro
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Răzvan Fodor și-a văzut fiica plecând pe tocuri, la bal, pentru prima dată. Imaginea emoționantă postată de Irina Fodor
Click.ro
Răzvan Fodor și-a văzut fiica plecând pe tocuri, la bal, pentru prima dată. Imaginea emoționantă...
Banii obținuți pe sticlele cu valoare, reciclate, ar putea fi taxați de fisc. Care este explicația
Digi 24
Banii obținuți pe sticlele cu valoare, reciclate, ar putea fi taxați de fisc. Care este...
Ce mai uită lumea în taxi-uri? De la jucării, la bile de bowling
Promotor.ro
Ce mai uită lumea în taxi-uri? De la jucării, la bile de bowling
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Experiment uluitor: Pâine făcută cu drojdie dintr-o mumie de 5.300 ani
go4it.ro
Experiment uluitor: Pâine făcută cu drojdie dintr-o mumie de 5.300 ani
Un studiu arată ce se întâmplă în creier în timpul unui concert live
Descopera.ro
Un studiu arată ce se întâmplă în creier în timpul unui concert live
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26. România nu lipsește
Go4Games
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26....
Circulara de ultimă oră care a ridicat nivelul de alertă după explozia dronei în Constanța: Zona litoralului, periculoasă pentru navigație
Gandul.ro
Circulara de ultimă oră care a ridicat nivelul de alertă după explozia dronei în Constanța:...
ULTIMA ORĂ
Accident pe Calea Văcărești între un buldoexcavator și un tramvai. Linia 10 a fost blocată!
Accident pe Calea Văcărești între un buldoexcavator și un tramvai. Linia 10 a fost blocată!
Producătoarea unei emisiuni celebre, dată dispărută! Rudele se gândesc la ce e mai rău
Producătoarea unei emisiuni celebre, dată dispărută! Rudele se gândesc la ce e mai rău
Andreea Popescu, cerută în căsătorie?! Le-a arătat tuturor inelul, după ce Rareș Cojoc s-a afișat ...
Andreea Popescu, cerută în căsătorie?! Le-a arătat tuturor inelul, după ce Rareș Cojoc s-a afișat cu noua cucerire
Cele 3 zodii care intră în cea mai norocoasă săptămână din 2026. Viața lor se schimbă radical!
Cele 3 zodii care intră în cea mai norocoasă săptămână din 2026. Viața lor se schimbă radical!
Noi detalii în cazul lui Radu Ungur, polițistul găsit mort într-o pădure din Maramureș. Ce s-a ...
Noi detalii în cazul lui Radu Ungur, polițistul găsit mort într-o pădure din Maramureș. Ce s-a întâmplat înainte de tragedie
Ana Beregoi vorbește pentru prima dată despre acuzațiile legate de șantajul cu sicriele: “Noi suntem ...
Ana Beregoi vorbește pentru prima dată despre acuzațiile legate de șantajul cu sicriele: “Noi suntem într-o anchetă. Nu am ascuns niciodată chestia asta”
Vezi toate știrile