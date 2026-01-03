Acasă » Știri » Tatăl criminalului Mihaelei din Teleorman și-a dat foc în mijlocul orașului. A strigat că nu mai suportă situația în care se află

De: Andreea Stăncescu 03/01/2026 | 16:38
Tatăl criminalului Mihaelei din Teleorman și-a dat foc în mijlocul orașului. A strigat că nu mai suportă situația în care se află
Sursa foto: Captură TV

Un gest extrem, petrecut în plină zi și într-un loc public, a șocat comunitatea din Turnu Măgurele. Un bărbat în vârstă, aflat în centrul unui caz care a cutremurat opinia publică în ultimele luni, a recurs la o formă dramatică de protest, provocând îngrijorare și reacții puternice în rândul martorilor și autorităților.

Martorii spun că bărbatul și-ar fi stropit picioarele cu combustibil, după care a provocat incendiul, susținând că nu mai poate face față presiunii psihice prin care trece. Persoanele aflate în zonă au sunat imediat la numărul de urgență, iar un echipaj medical a ajuns rapid la fața locului.

Victima a fost transportată de urgență la Spitalul Municipal din Turnu Măgurele, unde medicii i-au acordat primele îngrijiri. Având în vedere gravitatea arsurilor, cadrele medicale au decis ulterior transferul acestuia la o unitate spitalicească din Capitală.

Sursa foto: Captură TV

În luna noiembrie a anului trecut, fiul bărbatului a fost acuzat că și-ar fi ucis soția, aplicându-i peste 15 lovituri de cuțit, chiar în prezența copilului lor, în vârstă de doi ani. Anchetatorii au stabilit că femeia ar fi fost supusă în mod repetat violenței domestice, motiv pentru care plecase de acasă și obținuse un ordin de protecție împotriva soțului.

Ulterior crimei, tatăl presupusului agresor a ajuns în atenția opiniei publice după ce a făcut mai multe declarații controversate, în care a aruncat vina asupra victimei, afirmații ce au generat indignare și reacții dure în spațiul public.

În plus, acesta se află și în vizorul poliției într-un alt dosar, fiind cercetat pentru amenințare, după ce un tânăr din comuna Beciu a depus o plângere împotriva sa. Ca urmare, autoritățile au emis un ordin de protecție și au dispus montarea unei brățări electronice de supraveghere, pentru a împiedica apropierea de persoana reclamată.

