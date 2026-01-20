Acasă » Știri » Tatăl lui Abi Talent, în comă după ce a fost implicat într-un accident rutier cumplit. A fost solicitat elicopterul SMURD!

Tatăl lui Abi Talent, în comă după ce a fost implicat într-un accident rutier cumplit. A fost solicitat elicopterul SMURD!

De: David Ioan 20/01/2026 | 19:02
Tatăl lui Abi Talent, în comă după ce a fost implicat într-un accident rutier cumplit. A fost solicitat elicopterul SMURD!
Foto: Instagram/TikTok

Abi Talent se confruntă cu o perioadă extrem de dificilă după ce tatăl său, Julien Panțic, cunoscut în lumea interlopă sub numele „Suraj”, a fost implicat într-un accident rutier grav.

Bărbatul se află în prezent în comă la Spitalul Județean de Urgență Buzău, după ce autoturismul pe care îl conducea s-a răsturnat în cursul nopții trecute, în jurul orei 03:00.

Tatăl lui Abi Talent s-a răsturnat cu maşina în Buzău

Primele date arată că incidentul s-a produs pe Calea Eroilor, la intrarea în municipiul Buzău dinspre Ploiești. Șoferul, în vârstă de 49 de ani, ar fi pierdut controlul direcției din cauze încă neclare. Mașina s-a răsturnat violent, iar impactul a fost atât de puternic încât bărbatul a fost aruncat în afara vehiculului.

Tatăl lui Abi Talent a ajuns în comă la spital, după ce s-a răsturnat cu maşina. Foto: TikTok

Echipajele de intervenție au constatat gravitatea situației și au solicitat un elicopter SMURD pentru transportul de urgență al victimei. Deocamdată, nu există informații oficiale privind o eventuală stare de ebrietate a șoferului în momentul producerii accidentului, ancheta fiind în desfășurare.

Accidentul a avut loc în noaptea de 19 spre 20 ianuarie, în jurul orei 2:30, pe DN2 E85, în aceeași zonă de la intrarea în Buzău. Surse din anchetă au confirmat că Julien Panțic se afla la volan deși avea permisul suspendat la momentul producerii evenimentului rutier.

Julien Panţic a fost transportat cu elicopterul la un spital din Bucureşti

Potrivit informațiilor medicale, starea bărbatului este extrem de gravă:

„Pacientul a suferit un politraumatism prin accident rutier, comă gradul III, traumatism cranio-cerebral grav, contuzie toraco abdominală, contuzie pulmonară bilaterală, fracturi costale, fractură stern, contuzie șold drept și genunchi bilateral. Se fac demersuri pentru transferul pacientului la o altă unitate spitalicească din Capitală”, au transmis reprezentanții Spitalului Județean Buzău.

Ulterior, Julien Panțic a fost transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul Floreasca din București. Polițiștii din cadrul IPJ Buzău au deschis un dosar penal și continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului. Ancheta vizează atât modul în care s-a produs evenimentul, cât și eventuale infracțiuni conexe.

CITEŞTE ŞI: Tatăl lui Abi Talent, asaltat de către Poliție. Bărbatul este acuzat de proxenetism

Tatăl lui Abi Talent a fost trimis pe băncile școlii printr-o hotărâre judecătorească!

