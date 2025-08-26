Tatăl studentei la Medicină, ucisă de iubit, mărturii TULBURĂTOARE. Motivul dureros pentru care a păstrat abonamentul la telefon al fiicei sale: „O sun cu speranța că…”

Părinții studentei ucise la Timișoara de iubitul ei nu își pot reveni din durerea care le sfâșie sufletul. Zi de zi, soții Morega sunt nevoiți să accepte viața fără singurul lor copil. Este un exercițiu de voință dur, care le testează limitele suferinței. Tatăl Andreei ne-a mărturisit că sună deseori pe telefonul fiicei sale, în speranța că aceasta îi va răspunde. CANCAN.RO are detaliile.

Soții Morega au crezut că, o dată ce ucigașul fiicei lor a fost condamnat definitiv la 25 de ani de închisoare, vor închide acest capitol de viață dificil. Criminalul a făcut, însă, recurs în casație, contestând astfel hotărârea judecătorească definitivă. Instanța a fixat termen la sfârșitul lunii octombrie.

Pe parcursul procesului, Mirel Dragomir a încercat tot felul de strategii pentru a sta cât mai puțini ani după gratii.

Pe 14 februarie, el a fost condamnat de Tribunalul Timiș la 25 de ani de închisoare pentru omor calificat prin cruzimi. Mirel Dragomir a făcut apel, dar nu a avut succes. Curtea de Apel Timișoara a menținut decizia Tribunalului Timiș.

”Este speriată și spune că o urmărește cineva”

În timp ce ucigașul își joacă ultima carte pentru o pedeapsă mai blândă, părinții Andreei își plâng în continuare singurul copil pe care-l aveau. Nu reușesc să treacă peste tragedia care i-a ruinat sufletește. Moartea Andreei i-a devastat și nimic nu le poate alina durerea cruntă. Odată cu trecerea timpului, rana din inimă, pe care o vor duce cu ei toată viața, sângerează și mai tare.

Tatăl Andreei ne-a făcut mărturisiri tulburătoare. Plătește în continuare abonamentul la telefonul mobil al fiicei sale și nu vrea să îl închidă.

”Nu pot renunța. De multe ori, o sun cu speranța că va răspunde cineva spunând «Da, tati!», a spus, pentru CANCAN.RO, Adrian Morega.

Andreea i-a apărut de câteva ori în vis tatălui său. Visele cu fiica sa l-au tulburat și mai mult.

”Am visat-o. De fiecare dată, încearcă să ceară ajutor, este speriată și spune că o urmărește cineva”, ne-a mai spus tatăl Andreei.

I-a luat viața pentru că a refuzat să-i dea telefonul mobil

Uciderea Andreei, studentă la Medicină în Timișoara, a fost una dintre cele mai sângeroase crime din ultimii ani. O tânără sfioasă și preocupată de învățătură, Andreea voia să ajungă un medic de renume. Originară din comuna Padeș, județul Gorj, a plecat să studieze la Timișoara. Aici l-a cunoscut pe Mirel Dragomir, un coleg de facultate care avea să-i devină călău. Cei doi tineri au început o relație, iar apropiații fetei au povestit că Mirel Dragomir era foarte posesiv.

O criză bolnavă de gelozie a și dus la cumplitul deznodământ. Andreea și iubitul ei se aflau în apartamentul acestuia în momentul tragediei. Tânăra scria un mesaj pe telefonul mobil, ceea ce l-a înfuriat pe ucigaș. I-a cerut să-i dea telefonul, iar fata a refuzat. În acel moment, Mirel Dragomir a văzut negru în fața ochilor. S-a dus la bucătărie, a luat un cuțit și s-a năpustit asupra iubitei sale.

Andreea s-a apărat din răsputeri, dar a pierdut lupta cu călăul său. Când a fost dus la Poliție, criminalul avea pe față zgârieturi făcute de victimă în încercarea de a se salva. Andreea a fost aproape decapitată, iar medicii legiști au numărat pe corpul ei 51 lovituri de cuțit.

În timp ce Mirel Dragomir își măcelărea iubita, cuțitul s-a rupt. Nimic nu l-a împiedicat să-și ducă, însă, fapta până la capăt. Cu sânge rece și o stăpânire de sine incredibilă, ucigașul și-a abandonat pentru puțin timp victima ca să ia alt cuțit de la bucătărie. Înainte de a o abandona în apartament, ucigașul i-a înfășurat fetei părul în jurul gâtului, ca să-i ascundă rana făcută în această zonă a corpului. Andreea a fost găsită într-o baltă de sânge chiar de sora criminalului, care locuia cu el.

