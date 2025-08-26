Acasă » Exclusiv » Tatăl studentei la Medicină, ucisă de iubit, mărturii TULBURĂTOARE. Motivul dureros pentru care a păstrat abonamentul la telefon al fiicei sale: „O sun cu speranța că…”

Tatăl studentei la Medicină, ucisă de iubit, mărturii TULBURĂTOARE. Motivul dureros pentru care a păstrat abonamentul la telefon al fiicei sale: „O sun cu speranța că…”

De: Claudia Voicu 26/08/2025 | 19:00
Tatăl studentei la Medicină, ucisă de iubit, mărturii TULBURĂTOARE. Motivul dureros pentru care a păstrat abonamentul la telefon al fiicei sale: „O sun cu speranța că…”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Părinții studentei ucise la Timișoara de iubitul ei nu își pot reveni din durerea care le sfâșie sufletul. Zi de zi, soții Morega sunt nevoiți să accepte viața fără singurul lor copil. Este un exercițiu de voință dur, care le testează limitele suferinței. Tatăl Andreei ne-a mărturisit că sună deseori pe telefonul fiicei sale, în speranța că aceasta îi va răspunde. CANCAN.RO are detaliile.

Soții Morega au crezut că, o dată ce ucigașul fiicei lor a fost condamnat definitiv la 25 de ani de închisoare, vor închide acest capitol de viață dificil. Criminalul a făcut, însă, recurs în casație, contestând astfel hotărârea judecătorească definitivă. Instanța a fixat termen la sfârșitul lunii octombrie.

Pe parcursul procesului, Mirel Dragomir a încercat tot felul de strategii pentru a sta cât mai puțini ani după gratii.

Pe 14 februarie, el a fost condamnat de Tribunalul Timiș la 25 de ani de închisoare pentru omor calificat prin cruzimi. Mirel Dragomir a făcut apel, dar nu a avut succes. Curtea de Apel Timișoara a menținut decizia Tribunalului Timiș.

Andreea avea doar 21 de ani când a fost ucisă de iubitul său foto: Facebook

”Este speriată și spune că o urmărește cineva”

În timp ce ucigașul își joacă ultima carte pentru o pedeapsă mai blândă, părinții Andreei își plâng în continuare singurul copil pe care-l aveau. Nu reușesc să treacă peste tragedia care i-a ruinat sufletește. Moartea Andreei i-a devastat și nimic nu le poate alina durerea cruntă. Odată cu trecerea timpului, rana din inimă, pe care o vor duce cu ei toată viața, sângerează și mai tare.

AUR se desprinde de Călin Georgescu / Gheorghe Piperea: Georgescu pe mine nu mă convinge
AUR se desprinde de Călin Georgescu / Gheorghe Piperea: Georgescu pe mine nu...
Cumulul pensiei cu salariul dispare din pachetul 2 de măsuri / A doua ședință a coaliției, în două zile
Cumulul pensiei cu salariul dispare din pachetul 2 de măsuri / A doua...

Tatăl Andreei ne-a făcut mărturisiri tulburătoare. Plătește în continuare abonamentul la telefonul mobil al fiicei sale și nu vrea să îl închidă.

”Nu pot renunța. De multe ori, o sun cu speranța că va răspunde cineva spunând «Da, tati!», a spus, pentru CANCAN.RO, Adrian Morega.

Andreea i-a apărut de câteva ori în vis tatălui său. Visele cu fiica sa l-au tulburat și mai mult.

”Am visat-o. De fiecare dată, încearcă să ceară ajutor, este speriată și spune că o urmărește cineva”, ne-a mai spus tatăl Andreei.

Părinții Andreei nu-și găsesc liniștea după moartea fiicei lor foto: Facebook

I-a luat viața pentru că a refuzat să-i dea telefonul mobil

Uciderea Andreei, studentă la Medicină în Timișoara, a fost una dintre cele mai sângeroase crime din ultimii ani. O tânără sfioasă și preocupată de învățătură, Andreea voia să ajungă un medic de renume. Originară din comuna Padeș, județul Gorj, a plecat să studieze la Timișoara. Aici l-a cunoscut pe Mirel Dragomir, un coleg de facultate care avea să-i devină călău. Cei doi tineri au început o relație, iar apropiații fetei au povestit că Mirel Dragomir era foarte posesiv.

O criză bolnavă de gelozie a și dus la cumplitul deznodământ. Andreea și iubitul ei se aflau în apartamentul acestuia în momentul tragediei. Tânăra scria un mesaj pe telefonul mobil, ceea ce l-a înfuriat pe ucigaș. I-a cerut să-i dea telefonul, iar fata a refuzat. În acel moment, Mirel Dragomir a văzut negru în fața ochilor. S-a dus la bucătărie, a luat un cuțit și s-a năpustit asupra iubitei sale.

Urmele de pe fața ucigașului au fost dovada că Andreea s-a luptat din răsputeri ca să scape din mâinile sale foto: arhivă CANCAN.RO

Andreea s-a apărat din răsputeri, dar a pierdut lupta cu călăul său. Când a fost dus la Poliție, criminalul avea pe față zgârieturi făcute de victimă în încercarea de a se salva. Andreea a fost aproape decapitată, iar medicii legiști au numărat pe corpul ei 51 lovituri de cuțit.

În timp ce Mirel Dragomir își măcelărea iubita, cuțitul s-a rupt. Nimic nu l-a împiedicat să-și ducă, însă, fapta până la capăt. Cu sânge rece și o stăpânire de sine incredibilă, ucigașul și-a abandonat pentru puțin timp victima ca să ia alt cuțit de la bucătărie. Înainte de a o abandona în apartament, ucigașul i-a înfășurat fetei părul în jurul gâtului, ca să-i ascundă rana făcută în această zonă a corpului. Andreea a fost găsită într-o baltă de sânge chiar de sora criminalului, care locuia cu el.

CITEȘTE ȘI: Detalii în premieră despre moartea studentei ucise la Timișoara: o singură lovitură i-a fost fatală. Andreea nu a avut nicio şansă!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

 

Tags:
Iți recomandăm
Jojo, între criza de 40 de ani și burnout: momente în care totul părea să se prăbușească! ”Secretul a fost să învăț să…”
Exclusiv
Jojo, între criza de 40 de ani și burnout: momente în care totul părea să se prăbușească! ”Secretul…
Ioana Tufaru a primit o veste-șoc de la medici! Fiul ei a fost diagnosticat cu o boală ereditară: ”A moștenit-o de la mine!”
Exclusiv
Ioana Tufaru a primit o veste-șoc de la medici! Fiul ei a fost diagnosticat cu o boală ereditară:…
Radu Mihaiu (USR) face publice salariile uriașe de la ANRE, ASF și ANCOM: 'Cifre obscene'
Mediafax
Radu Mihaiu (USR) face publice salariile uriașe de la ANRE, ASF și ANCOM:...
Cumulul pensiei cu salariul dispare din pachetul 2 de măsuri / A doua ședință a coaliției, în două zile
Gandul.ro
Cumulul pensiei cu salariul dispare din pachetul 2 de măsuri / A doua...
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Soțiile, amantele și rudele șefilor de la Kremlin vor avea de suferit. Uniunea Europeană le pregătește o lovitură dureroasă
Adevarul
Soțiile, amantele și rudele șefilor de la Kremlin vor avea de suferit. Uniunea...
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reacționat femeia
Digi24
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat...
Vești bune pentru o categorie de angajați. A fost semnat ordinul de ministru!
Mediafax
Vești bune pentru o categorie de angajați. A fost semnat ordinul de ministru!
Parteneri
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată...
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
Click.ro
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la...
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
WOWBiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat...
Un bărbat care a cumpărat o geacă din piele dintr-un second hand a aflat acasă că, de fapt, a pus mâna pe o comoară
Antena 3
Un bărbat care a cumpărat o geacă din piele dintr-un second hand a aflat acasă...
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
Digi 24
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc...
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și prima țară pe care Putin vrea s-o invadeze
Digi24
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și...
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Promotor.ro
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Cutremur în România astăzi! În ce orașe a fost resimțit seismul
kanald.ro
Cutremur în România astăzi! În ce orașe a fost resimțit seismul
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului...
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis:
kfetele.ro
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii,...
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
WOWBiz.ro
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă...
Magistraţii blochează Justiţia din cauza reformei pensiilor.
observatornews.ro
Magistraţii blochează Justiţia din cauza reformei pensiilor. "Se ajunge la peste 42 de ani de...
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Nu toate telefoanele Xiaomi vor avea actualizare la Android 16. Care sunt acestea?
go4it.ro
Nu toate telefoanele Xiaomi vor avea actualizare la Android 16. Care sunt acestea?
Astronomii au urmărit o EXPLOZIE COSMICĂ masivă de acum 12 miliarde de ani
Descopera.ro
Astronomii au urmărit o EXPLOZIE COSMICĂ masivă de acum 12 miliarde de ani
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce...
Detalii ascunse din mariajul lui Cristi și Adelina Chivu. De ce se consideră antrenorul lui Inter doar al 7-lea vagon în relație
Fanatik.ro
Detalii ascunse din mariajul lui Cristi și Adelina Chivu. De ce se consideră antrenorul lui...
Detalii ascunse despre legătura dintre Elena Ceaușescu și Ion Iliescu. Vizite la închisoare și episoade șocante din tinerețe
Fanatik.ro
Detalii ascunse despre legătura dintre Elena Ceaușescu și Ion Iliescu. Vizite la închisoare și episoade...
Când se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasul se dă înapoi cu o oră, ora 4:00 devine ora 3:00
Capital.ro
Când se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasul se dă înapoi cu o...
Românii care Nu primesc 1 leu la bătrânețe, rămân complet descoperiți financiar
Romania TV
Românii care Nu primesc 1 leu la bătrânețe, rămân complet descoperiți financiar
World of Tanks face pasul către viitor
Go4Games
World of Tanks face pasul către viitor
Se schimbă banii. Statul care își schimbă bancnotele: Vechile bancnote vor fi înlocuite cu cele noi
Capital.ro
Se schimbă banii. Statul care își schimbă bancnotele: Vechile bancnote vor fi înlocuite cu cele...
Cum te poți recăsători după divorț. Rânduielile Bisericii Ortodoxe
evz.ro
Cum te poți recăsători după divorț. Rânduielile Bisericii Ortodoxe
AUR se desprinde de Călin Georgescu / Gheorghe Piperea: Georgescu pe mine nu mă convinge
Gandul.ro
AUR se desprinde de Călin Georgescu / Gheorghe Piperea: Georgescu pe mine nu mă convinge
Câţi bani poate primi Nadia Comăneci de la statul român lună de lună
as.ro
Câţi bani poate primi Nadia Comăneci de la statul român lună de lună
Mesajul tranșant pe care Ella Vișan l-a transmis după imaginile de aseară cu ispita Teo.
A1
Mesajul tranșant pe care Ella Vișan l-a transmis după imaginile de aseară cu ispita Teo....
Teroare la un resort de 4 stele! Peste 100 de turiști, printre care un bebeluș de 15 luni și o femeie însărcinată, loviți de o toxiinfecție cu salmonella
radioimpuls.ro
Teroare la un resort de 4 stele! Peste 100 de turiști, printre care un bebeluș...
Câți bani a câștigat Voyo din meciurile FCSB în preliminariile Champions League și Europa League
Fanatik.ro
Câți bani a câștigat Voyo din meciurile FCSB în preliminariile Champions League și Europa League
Ce a găsit, de fapt, Reghecampf în Sudan: milioane de copii înfometați. ”Sunt piele și os”
Fanatik.ro
Ce a găsit, de fapt, Reghecampf în Sudan: milioane de copii înfometați. ”Sunt piele și...
Știrile zilei, 21 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 21 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ispita Lala rupe tăcerea despre controversata ei rochie de mireasă! E sau nu a nașei? „Mi s-a…”
Ispita Lala rupe tăcerea despre controversata ei rochie de mireasă! E sau nu a nașei? „Mi s-a…”
Horoscop 27 august 2025. Zodia care are o zi horror la job și e bârfită de colegi
Horoscop 27 august 2025. Zodia care are o zi horror la job și e bârfită de colegi
Mai mare rușinea! Ce salariu au cameristele din Spania, de fapt: „Ne-au hărțuit”
Mai mare rușinea! Ce salariu au cameristele din Spania, de fapt: „Ne-au hărțuit”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 27 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 27 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Mihai Tudose
Trupurile neînsuflețite a doi români au fost găsite într-o groapă de gunoi din Spania! Care este ...
Trupurile neînsuflețite a doi români au fost găsite într-o groapă de gunoi din Spania! Care este principala ipoteză a polițiștilor
Artista poza într-o femeie fericită, dar căsnicia ei era de fațadă! ”Au fost cei mai grei ani ...
Artista poza într-o femeie fericită, dar căsnicia ei era de fațadă! ”Au fost cei mai grei ani din viața mea!”
Vezi toate știrile
×