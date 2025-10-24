„Tăurașul Emi”, milionarul închipuit, val de jigniri, după ce a fost refuzat de o creatoare de modă. O altă victimă povestește cum a ajuns cu forța în casa lui

Emil Munteanu, un bărbat care pozează în om de afaceri prosper și se recomandă drept „milionar”, dar despre care surse judiciare spun că trăiește mai mult din aparențe și ar fi aghiotantul unui mare interlop, reapare în centrul unui nou scandal uriaș! Cunoscut în lumea mondenă drept „Tăurașul Emi”, el este acuzat că a hărțuit și amenințat o creatoare de modă, după ce femeia a refuzat să-i răspundă avansurilor. Nu este pentru prima dată când Munteanu ajunge în atenția autorităților. În ultimii ani, mai multe femei care l-au cunoscut au depus plângeri la poliție, reclamând comportamente violente, amenințări, agresiuni și chiar tentativă de viol! Vineri, 24 octombrie, polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat instanței cu propunerea de arestare preventivă!

După mai multe plângeri făcute împotriva lui, una dintre victime și-a făcut curaj și l-a acționat în instanță pe Emil Munteanu. Este vorba despre creatoarea de modă Mirela Novac, care a cerut inclusiv daune morale pentru amenințările care i-au fost aduse, dar și teroarea pe care i-a dat-o cel supranumit ”Tăurașul Emi” prin cluburile din București.

Conform datelor obținute de CANCAN.RO, totul a pornit pe 25 iunie 2024, la un eveniment de gală organizat la Aristocrat Events. Mirela a participat alături de o prietenă, iar în timpul serii, prietena acesteia a fost abordată de Emil Munteanu. Creatoarea de modă, însă, nu a avut nicio interacțiune directă cu el la acel moment.

După eveniment, grupul s-a mutat într-un restaurant din Centrul Vechi, unde „Tăurașul Emi” și prietenii săi au continuat seara. Potrivit plângerii făcute de creatoarea de modă, Munteanu a cerut numărul de telefon al creatoarei de modă, însă nu a achitat nota de plată nici pentru ea, nici pentru prietena sa — consumația fiind plătită de un amic de-al lui.

A doua zi, cei doi s-au reîntâlnit întâmplător la un eveniment de modă, iar mai târziu, la petrecerea de după. De această dată, comportamentul lui Munteanu a devenit mai insistent și posesiv, încercând să obțină atenția ei.

De la avansuri la amenințări

Pe 27 iunie, doar două zile mai târziu, Munteanu a contactat-o din nou. De data aceasta, tonul era complet schimbat. Bărbatul i-a cerut în mod imperativ să intervină pe lângă prietena ei — cea pe care o abordase inițial — ca să se întâlnească cu el.

Mirela a refuzat, moment în care conversația s-a transformat într-un șir de insulte și amenințări.

”În urma acestei conversații, Emil Munteanu a devenit extrem de violent verbal, și a început o tiradă de jigniri, apelative precum “femeie de speță joasă”, „golancă distrusă”, „distrusă”, „femeie consumată”, „cretină”. A amenințat-o pârâtul că o va denigra în tot orașul, precizând că a vorbit cu alți bărbați care au o impresie foarte proastă despre reclamantă și despre prietena sa”, susține avocatul creatoarei de modă. Motiv pentru care a cerut daune de 33.000 de euro.

În mod straniu, însă, magistrații Judecătoriei Sectorului 3 au respins cererea femeii, pe motiv că nu este ”prea vedetă” și amenințările individului nu au fost făcute în public!

”Reclamanta (Mirela Novac) din prezenta cauză nu justifică o astfel de protecţie dat fiind faptul că aceasta nu a depus dovezi în sensul susţinerii faptului că ar fi o persoană publică sau de notorietate, iar faptele pârâtului, deşi subsumate sferei ilicitului civil, nu sunt susceptibile în sine să creeze rumoare sau indignare publică prin raportare la persoana reclamantei, cât timp discuţia a fost purtată în privat, prin intermediul aplicaţiei whatsapp, imaginea reclamantei nefiind aşadar deformată în urma jignirilor aduse de pârât”, se arată în decizia instanței care i-a refuzat cererea.

O altă victimă rupe tăcerea: ”A zis că nu-i face nimic Poliția, pentru că a intrat DIICOT-ul peste el cu o săptămână în urmă și nu i s-a întâmplat nimic”

CANCAN.RO a discutat cu o altă victimă, care a făcut declarații șocante. Tânăra a luat legătura, la rândul ei, cu alte fete care au căzut în plasa individului. Una dintre ele, în vârstă de 18 ani, spune că a trăit un adevărat coșmar, după ce a fost agresată chiar în apartamentul lui.

Eu eram într-un club cu prietenele mele, acolo m-a văzut și m-a băgat în seamă, părea un bărbat, la prima vedere, inofensiv, care nu ți-ar fi făcut nimic. El insista să mă conducă acasă, îmi parea super inofensiv. Într-un final am acceptat, iar pe drum mi s-a părut ciudat, pentru că îmi vorbea foarte mult de biserică. La picioarele mele era o Biblie și el zicea că e foarte credincios. Era și destul de agitat, gesticula destul de mult. M-a lăsat acasă, a încercat să mă sărute, dar eu m-am ferit. A doua zi dimineața mi-a dat foarte multe mesaje, eu i-am explicat că nu sunt interesată de nicio relație, nu are rost să ne pierdem timpul unul cu altul și fiecare să-și vadă de treaba lui. A tot insistat, mă suna, iar la telefon și a avut un limbaj foarte urât, m-a înjurat, m-a jignit. Știa că am un frate, pentru că m-a urmărit pe rețele de socializare și că o să ia legătura cu fratele meu, să-i spună ce fac eu în cluburi, că le zic bărbaților că eu am relație și că n-am relație, niște aberații. M-am panicat pe moment, mi-am dat seama că el are probleme la cap, că era clar. Am încercat să-l liniștesc, pentru că m-am gândit, când m-a lăsat acasă, că a memorat adresa. Și a doua zi am vorbit cu un polițist și cu fratele meu și l-am blocat. A încetat o perioadă. De curând iar mi-a scris și m-a sunat de cinci ori cu un număr ascuns. Un prieten știa alte două fete care au pățit la fel ca mine. Și l-am rugat să-mi dea contactul lor, să iau legătura cu ele. Și mi-a povestit una dintre ele că pe ea a abordat-o pe internet, pe Instagram. Ulterior, a văzut-o într-un club. S-a dus la ea, a abordat-o, ea l-a refuzat. După a pus un taximetrist să o urmărească pe ea și pe prietena ei, ca să vadă unde locuiește. I-a căutat părinții pe Instagram, i-a comentat mamei ei la fotografii. A mai fost o victimă, de 18 ani, care a fost păcălită de el. Au ajuns la el în apartament, ea nu a vrut să intre, a băgat-o cu forța. A pus-o să bea două sticle de vin, forțat. În apartament erau vreo 15 pisici și foarte multe haine de femei cu etichetă. El s-a îmbătat foarte tare. A încercat să o violeze. N-a reușit, că era foarte beat. A bătut-o toată seara. I-a zis că dacă se duce la poliție, oricum nu-i face nimic Poliția, pentru că a intrat DIICOT-ul peste el cu o săptămână în urmă și nu i s-a întâmplat nimic. A zis că spărgea lucrurile prin casă, pahare, după aceea călca cu picioarele în cioburi. Ea nu s-a dus la poliție pentru că i-a fost frică. Sunt foarte multe cazuri. Omul are probleme grave, e de-a dreptul bolnav și sunt foarte multe fete care încă nu au povestit, ne-a mărturisit una dintre victimele lui Emil Munteanu.

NU RATA: Prințesa Ochelarilor l-a scos la dans pe „milionarul castravete”. I-a arătat ce înseamnă viața de noapte din Capitală!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.