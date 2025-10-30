Acasă » Știri » Tensiuni la Catedrala Mântuirii Neamului! Motivul pentru care pelerinii sunt nemulțumiți

Tensiuni la Catedrala Mântuirii Neamului! Motivul pentru care pelerinii sunt nemulțumiți

30/10/2025
Tensiuni la Catedrala Mântuirii Neamului! Motivul pentru care pelerinii sunt nemulțumiți

În ultimele zile, Catedrala Mântuirii Neamului a devenit loc de atracție pentru mii de credincioși din întreaga țară. Cozi lungi s-au format încă de dimineață și au continuat până noaptea târziu, unii oameni așteptând chiar și peste treisprezece ore pentru a intra.

Dorința de a se închina în lăcașul de cult a creat o atmosferă tensionată, mai ales atunci când accesul prin ușa principală a fost suspendat temporar pentru curățenie. În jurul orei 05:30, personalul administrativ a cerut jandarmilor să închidă intrarea principală și să redirecționeze pelerinii printr-o intrare laterală.

Nemulțumiri în față la Catedrala Mântuirii Neamului

Această schimbare neașteptată a stârnit nemulțumire în rândul mulțimii. Rândul s-a rupt, iar unii credincioși au încercat să pătrundă forțat în catedrală. Revolta a fost alimentată de orele lungi de așteptare și de lipsa informațiilor clare despre reorganizarea accesului. Din fericire, intervenția jandarmilor a fost eficientă. Aceștia au reușit să restabilească ordinea fără incidente grave și fără victime. Oficialii au subliniat că nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

„În momentul închiderii temporare a ușilor principale, un număr redus de persoane a interpretat eronat măsura și a încercat să înainteze către scările Catedralei, crezând că accesul va fi blocat total. Jandarmii au acționat cu promptitudine, prin temporizarea fluxului de persoane și restricționarea temporară a accesului în curtea Catedralei. Simultan, enoriașii au fost îndrumați să se retragă pe platoul central”, a transmis Jandarmeria București.

După consultări cu organizatorii, accesul a fost reluat etapizat în jurul orei 06:30, folosind atât ușa principală, cât și intrarea laterală. Coloana de așteptare a fost refăcută, scările eliberate și mulțimea a putut continua vizita în condiții de siguranță. Interesul masiv al credincioșilor a făcut ca autoritățile bisericești să decidă prelungirea perioadei de vizitare, inițial stabilită până la sfârșitul lunii octombrie. Astfel, catedrala va rămâne deschisă până pe 5 noiembrie, la miezul nopții, inclusiv pe timpul nopții, pentru ca cât mai mulți oameni să se poată închina.

