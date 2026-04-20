Teo Cosmin intervine în triunghiul amoros al momentului și transmite o replică dură? Mesaj subliminal pentru Ella, Răzvan și Ema

Situația dintre Răzvan Kovacs, Ema Oprișan și Ella Vișan continuă să atragă atenția, din cauza scandalului care s-a iscat în urma declarațiilor făcute de aceștia. În urmă cu puțin timp, fosta ispită masculină, Teo Cosmin, a transmis un mesaj cu subînțeles pentru cei implicați în triungiul amoros.

După o despărțire care a avut loc în luna decembrie, relația dintre Răzvan Kovacs și Ema Oprișan pare să se fi încheiat definitiv, însă nu înainte de replicile tăioase pe care și le-au aruncat. Deși au existat tensiuni și declarații publice legate de problemele din cuplu, cei doi au rămas o perioadă împreună, în special datorită legăturii de familie. Totuși, lucrurile au luat o turnură clară în momentul în care fostul concurent de la Insula Iubirii a decis să își asume oficial o nouă relație.

Ce mesaj a transmis Teo Cosmin

Recent, deși nu a divorțat oficial de Ema Oprișan, Răzvan Kovacs a confirmat că formează un cuplu cu Ella Vișan, iar cei doi nu mai ascund acest lucru. Apariția unei fotografii postate pe rețelele sociale a fost suficientă pentru a confirma zvonurile și pentru a arăta că relația lor este una serioasă, nu doar o apropiere de moment.

În acest context, Teo Cosmin, cunoscut pentru aparițiile sale din ultimele sezoane ale emisiunii Insula Iubirii, a publicat un mesaj care a stârnit numeroase reacții. Având în vedere trecutul său cu Ella, cu care a avut o scurtă idilă după emisiune, reacția lui a fost intens analizată de public.

Mesajul transmis de Teo Cosmin pare să fie unul de susținere pentru Ema Oprișan, sugerând că aceasta nu ar fi pierdut nimic valoros, ci mai degrabă s-ar fi eliberat de o relație în care nu era apreciată la adevărata ei valoare.

„Ține minte… Nu ai pierdut un bărbat… ai scăpat de cineva care nu ţi-a înţeles niciodată valoarea!”, este mesajul transmis de Teo Cosmin.

