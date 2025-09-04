Teo Costache nu este prima ispită de la Insula Iubirii, cu care Teodora Bănică s-a cuplat. Cu cine s-a iubit înainte

Surpriză pentru fanii Insula Iubirii! Căile iubirii pot fi, uneori, foarte încurcate. Teo Costache a lăsat în urmă viața de burlac și a început o relație cu Teodora Bănică, fosta concurentă de la Casa Iubirii. Ei bine, acum a ieșit la iveală un detaliu picant. Nu este singura ispită cu care bruneta a avut o idilă. Află, în articol, toate detaliile!

Teo Costache, unul dintre cei mai discutați bărbați din sezonul recent al emisiunii Insula Iubirii, a reușit să atragă toate privirile după ce a cucerit-o pe Ella Vișan. Totuși, odată ajunși în România, povestea lor nu a avut continuitatea pe care o sperau fanii. Ispita și-a refăcut rapid viața sentimentală, alături de o altă femeie, cunoscută în lumea mondenă, Teodora Bănică. CANCAN.RO i-a surprins pe cei doi ținându-se de mână, în timp ce se plimbau relaxați prin Capitală.

Ispita cu care Teodora Bănică s-a iubit înaintea lui Teo

La scurt timp după ce Teo Costache și Teodora Bănică au fost surprinși împreună, a ieșit la iveală un detaliu neașteptat. Se pare că bărbatul nu este singura ispită cu care bruneta a avut o relație. Pagina de Instagram Viperele Vesele a făcut publică o imagine în care bruneta apare lângă nimeni altul decât Alin Simoiu.

Alin Simoiu a fost ispită în sezoanele 7 și 8 de la Insula Iubirii, însă nu și-a găsit jumătatea în Thailanda. Deși a apărut pe micile ecrane și a fost foarte apreciat de fanii show-ului de la Antena, el și-a ținut viața amoroasă ascunsă.

Totuși, fotografia făcută publică demonstrează că a avut o idilă cu actuala iubită a lui Teo Costache. Cei doi se țin de mână și zâmbesc larg. În poză mai apare și un cuplu care a participat la Insula Iubirii – Cristina Rancov și Iulian Clonț.

„Abia ce s-a aflat că Teodora Bănică, fosta concurentă a eemisiunii Casa Iubirii, formează un cuplu cu ispita Teo și deja apare un nou detaliu picant. Teo nu este prima ‘ispită’ din viața ei. Înainte de el, Teodora a bifat și o aventură cu Alin Simoiu, ispită în sezoanele 7 și 8 de la Insula Iubirii”, a transmis sursa menționată mai sus.

Teodora Bănică provine dintr-o familie de muzicieni. Părinții ei, Simona și Cornel Bănică, sunt fondatorii trupei „Protocol”. Originară din Buzău, s-a mutat la Brașov pentru a studia la Facultatea de Muzică. Pe lângă această pasiune, tânăra și-a făcut remarcată prezența și în televiziune, participând la Casa Iubirii și lucrând acum ca reporter la emisiunea XNS, moderată de Andrei Ștefănescu și Nasrin Ameri.

