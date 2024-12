Teo Trandafir, dezvăluiri emoţionante la final de 2024! ”Este această cruce. De fiecare dată când…”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Teo Trandafir vorbeşte despre relaţia cu fiica ei şi planurile pentru 2025. Prezentatoarea TV rememorează cu drag amintirile din Pro TV şi dezvăluie care este raportul său actual cu divinitatea.

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Teo Trandafir spune cum a evoluat relaţia cu fiica sa de 21 de ani, Maia, cum se simte în noul proiect Kanal D alături de Ilinca Vandici, dar şi unde şi cu cine va petrece Anul Nou. Prezentatoarea TV rememorează cu drag cele mai frumoase şi amuzante clipe petrecute pe vremea când lucra în Pro TV şi explică de ce merge aşa de rar în vacanţe.

În plus, Teo Trandafir dezvăluie în ce relaţii este acum cu divinitatea, dar şi cum şi cât de des se roagă, după ce viaţa a trecut-o prin mai multe teste.

„Eu nu pup icoane, dar le am în cap. Este o bijuterie de care nu mă despart de ani de zile. Este această cruce. De fiecare dată când am probleme mă gândesc: eu am probleme?! Salvatorul meu a avut probleme! Nu probleme! Le-a avut şi pe ale mele! Şi eu ar trebui să trec prin asta, cu mai multă demnitate.

Îl privesc pe Iisus ca pe un companion de drum lung. Mă rog în fiecare zi. Zic rugăciunea cu voce tare şi înţelegând ce zic”, spune Teo Trandafir, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV.

Ce spune despre fiica sa, după ce aceasta şi-a luat propria viaţă în mâini, despre sărbătorile de anul acesta, dar şi despre anii în care a lucrat alături de Adrian Sârbu, în Pro TV, aflaţi doar AICI.

