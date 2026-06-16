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Terase fără muzică după ora 22:00. PMB pregătește restricții importante în Capitală

De: Irina Vlad 16/06/2026 | 12:10
Terase fără muzică după ora 22:00. PMB pregătește restricții importante în Capitală
Terase fără muzică după ora 22:00. PMB pregătește restricții importante în Capitală/ sursă foto: București.ro
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Primăria Municipiului București lansează o serie de dezbateri pentru înăsprirea regulilor de funcționare a teraselor și localurilor din Capitală. Se discută interzicerea sistemelor de sonorizare, utilizarea echipamentelor audio pe fațadele imobilelor, dar și piesele de mobilier și decorațiunile opulente. 

Noul proiect de lege al Primăriei Municipiului București propune schimbări majore pentru regulamentul de funcționare al teraselor, cafenelelor și restaurantelor din Capitală. Încălcarea repetată a regulilor va atrage după sine suspendarea sau chiar retragerea definitivă a avizului pentru amplasarea terasei.

Potrivit poriectului pus în dezbatere publică, printre cele mai notabile modificări ar urma să fie intervalele orare pentru difuzarea muzicii, care va fi interzisă înainte de ora 10:00, între orele 13:00 – 14:00, precum și după ora 22:00.  Terasele cu program non-stop vor putea să funcționeze, însă fără nicio sursă de muzică sau aparatură tehnologică în exterior.

„Nivelul de zgomot trebuie să rămână în limitele unui ambient care nu deranjează locatarii din apropiere”, se arată în regulament.

Noi reguli pentru terasele din București

De asemenea, proiectul de lege prevede reguli drastice privind aspectul teraselor și mobilierul utilizat. Nu vor mai putea fi amplasate boxe audio, vitrine frigorifice sau alte elemente considerate surse de aglomerare vizuală. Nu vor fi permise obiectele degradate sau improvizate, elementele stridente și formele agresive de publicitate.

În cazul mobilierului și decorațiunilor localurilor din Centrul Vechi al Capitalei, operatorii economici vor trebui să folosească materiale de calitate, culori neutre și mobilier adaptat specificului arhitectural al zonei.

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, susține că noile reglementări vin în contextul în care numeroase terase ocupă ebuziv trotuarele sau blochează accesul în clădiri, stațiile de transport public, intrările în metrou, trecerile de pietoni și căile de intervenție pentru situații de urgență. Forma finală a regulamentului va fi înaintat spre aprobare Consiliului General al Municipiului București.

„În această perioadă lucrăm la mai multe regulamente pentru a aduce mai multă ordine și mai multă predictibilitate în București. Prea des, spațiul public este abuzat: clădirile de patrimoniu sunt împopoțănate, trotuarele sunt ocupate, iar ceea ce ar trebui să fie excepția ajunge să devină regulă. În același timp, mediul de afaceri nu beneficiază de reguli clare.

Autorizarea teraselor durează prea mult, si din vina noastră, a Primăriei, și este, uneori, arbitrară. Legea nu este aplicată consecvent, conformarea voluntară este sporadică, iar sentimentul general este că fiecare se descurcă după propriile reguli. Un oraș nu poate funcționa astfel. Ordinea și predictibilitatea nu sunt obstacole în calea dezvoltării, ci condițiile ei.

Am promis un regulament pentru terasele de pe domeniul public. Am lucrat mult la el și am analizat modul în care procedează alte orașe civilizate. Nu este un regulament făcut în debara. Până acum am avut o serie de consultări cu proprietarii de terase, am ascultat puncte de vedere și am încercat să găsim cele mai bune soluții.

L-am publicat, l-am pus în dezbatere publică și așteptăm feedback pentru a-l îmbunătăți, astfel încât să putem merge mai departe cu adoptarea lui în Consiliul General. Bucureștiul are nevoie de reguli clare, aplicate egal și previzibil. Doar așa putem transforma devălmășia în rânduială și putem construi un oraș mai civilizat, mai funcțional și mai respectuos cu toți cei care îl folosesc și îl iubesc.”, a spus Ciprian Ciucu, primarul Capitalei.

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