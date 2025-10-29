Teroare în culisele celui mai nou show de la Pro TV! Prezentatoarea a făcut o criză de nervi în culise: ”I-am redus la tăcere”

Culisele celui mai nou show marca Pro TV s-au transformat într-o adevărată arenă! Prezentatoarea Ana Ularu nu a venit să zâmbească elegant, ci să impună reguli și să-i pună la punct pe concurenții de la ”Trădătorii”: „I-am admonestat! I-am redus la tăcere!”, recunoaște ea. Pe de o parte, joc, strategie și surprize, pe de altă parte, crize de nervi. Așa arată magia “Trădătorilor” din culise.

Între filmări, spectacole și timp de calitate petrecut alături de fiica ei, Ana jonglează cu emoții și planuri pe care ni le-a dezvăluit în rândurile care urmează.

CANCAN.RO: Cum de ai acceptat un asemenea proiect ca “Tradatorii”, show ce urmează a fi lansat pe 30 octombrie pe Voyo? Ce te-a făcut să spui “da” cu tot sufletul?

Ana Ularu: Nu numai că am acceptat, am dat probă pentru el și l-am acceptat cu mare, mare bucurie. Ba chiar am și făcut niște mici magii de program pentru că eram într-o perioadă extrem de ocupată, făceam un film, aveam spectacole. E o mare bucurie pentru mine.

Cunoșteam formatul de dinainte și eram absolut îndrăgostită de el și în momentul în care a răsărit șansa asta de a da o probă pentru acest format, a fost un cadou minunat de la soartă.

Pentru că e o combinație extraordinară această poziție de game master între propria personalitate și un soi de personaj. E un joc super.

Este un experiment uman superb, până la urmă, și pentru cineva pasionat să vadă cum gândesc oamenii cum sunt eu, e cadou, efectiv. Este … ia de aici!

CANCAN.RO: Cum sunt concurenții? Te-ai enervat des la filmări? Ce momente te-au scos din pepeni?

Ana Ularu: Nu m-am enervat niciodată, pentru că am avut niște oameni minunați, cu care am avut șansa să interacționez, concurenții mei sunt niște oameni foarte speciali, sunt deștepți, sunt generoși, sunt oameni buni și, de fapt, sunt o dovadă vie a faptului că avem nevoie de joc în viața noastră și că avem nevoie de ludic.

Evident că de câteva ori i-am admonestat, pentru că asta e în poziția mea.

I-am urechiat, i-am pus înapoi pe făgaș, i-am redus la tacere cand era cazul. Dar da, până la urmă ne-am înțeles minunat și este o bucurie să ne revedem astăzi la evenimentul organizat de la Pro Tv, să vizionăm în avanpremieră primul episod din “Trădătorii”.

”Mănânc tot ce-mi doresc. Mâncarea este o bucurie pentru mine”

CANCAN.RO: Tu cum ești? Cum te consideri? Trădator sau nevinovat?

Ana Ularu: Cred că toți suntem o combinație din toate lucrurile astea și ar fi așa destul de simplu să mă erijez în nevinovat și să zic, “văi, nu, eu…”.

Cu toate că eu am fost toată viața un om foarte bun, dar cred că toți suntem personajul negativ în povestea cuiva și cred că toți încercăm să navigăm așa pe râul vieții. Cum putem mai bine. Câta vreme nu faci rău nimănui, e bine.

CANCAN.RO: Ce alte proiecte mai ai și cât timp îi aloci fetiței tale? Muncești mult sau ai găsit un echilibru între viața personală și cea profesională?

Ana Ularu: În general vorbesc despre proiectele care urmează atunci când sunt mai aproape de finalizare. Acum sunt în niște filmări, exact înainte să filmez asta am făcut un alt film, dar am așa o combinație între superstiție și modestie. Să tac din gură până e cazul să vorbesc.

În schimb, mă puteți vedea în teatru, la teatrul Act și la Teatrul Bulandra, cu mare, mare bucurie.

CANCAN.RO: Cum reușești să te menții în formă? Ai vreun secret?

Ana Ularu: Sincer, nu am niciun secret al siluetei. Mănânc tot ce-mi doresc, pentru că n-aș putea trăi altfel. Mâncarea este o bucurie pentru mine. Cred foarte mult în sport și cred în a fi activ. Am o fetiță de patru ani jumatate, deci mă cațăr deseori în copaci prin Cismigiu, prin toate pânzele alea de păianjen și tot așa. Sunt un om foarte activ și cred foarte mult în igiena asta a sănătății, a-ți păstra trupul tânăr și gata oricând să fugă, să se cațeră, să se aplece, să tot așa. Nu e vorba de vanitate, este convingerea mea de sportiv.

Numai că n-apuc să fac sport cât mi-aș dori să fac, dar copilul sportiv care am fost are disciplina aia și vrea să fie abil.

Am timpul pe care mi-l doresc cu fiica pentru că ea vine cu noi la filmări, ea e alături de noi, eu o cresc. Eu și soțul meu. Nu avem bone, avem doar din când în când pe soacra mea atunci când lucrăm amândoi, așa că eu și soțul meu suntem în totalitate părinți.

De dimineață până seara, minus când apucă să meargă la grădiniță, dar iată, a fost cu mine la filmări peste tot.

CANCAN.RO: I-a plăcut la filmări?

Ana Ularu: Da, îi place foarte mult la filmări. Se știe cu toate platourile, acum a fost și pe platou la soțul meu, l-a văzut.

Adică eu sunt foarte implicată și acolo pentru ea. Sunt plecată câteva ore pe zi. Crește în totalitate cu noi doi. În totalitate.

Azi dimineață, având totuși un eveniment foarte important și pentru care am foarte mare emoții, aici, m-am trezit la ora 6.30 ca să-i fac clătite pentru că și-a dorit clătite. Și cam așa, adică la mine prioritatea e clară. Ea și confortul ei, și nevoile ei, și bucuriile ei, înainte de orice.

CANCAN.RO: Ce planuri aveți de sărbători? Gătești?

Ana Ularu: Cred că o să rămânem acasă. Pentru noi, să fii acasă e o vacanță. E foarte plăcut.

Gătesc, fac cumpărături de cadouri, dar nu o să gătesc sarmale și chestii din astea, că nu sunt deloc în feelingul meu. Dar de gătit gătesc foarte mult.

CANCAN.RO: Și ce gătești, dacă nu faci sarmale?

Ana Ularu: Tot felul de aberații sănătoase, foarte bune. Tot felul de mâncăruri asiatice si nu numai. Mai sănătoase, să-i țin sănătoși.

Citește și: Ana Ularu a bătut palma cu PRO TV, pentru show-ul de 100.000 €, dar i s-a dat viața peste cap! ”Așa trebuie să se întâmple!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.