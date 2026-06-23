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Test de inteligență | Câte animale sunt, de fapt, în această imagine?

De: Denisa Crăciun 23/06/2026 | 08:01
Test de inteligență | Câte animale sunt, de fapt, în această imagine?
Test de inteligență | Câte animale sunt, de fapt, în această imagine?
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Este marți, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să îți testezi limitele. Din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test de inteligență interesant. 

Testele de inteligență sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul IQ al unei persoane. Acestea sunt foarte populare în mediul online și se găsesc sub mai multe forme precum iluzii optice, imagini cu diferențe, numere sau cuvinte lipsă și multe altele. Pe lângă rolul principal pe care îl au, testele de acest tip sunt perfecte pentru testarea abilităților vizuale, a memoriei, a gândirii critice și a concentrării. Mai mult decât atât, mintea va fi antrenată, iar pe termen lung poate avea efecte incredibile.

Test de inteligență | Câte animale sunt, de fapt, în această imagine?

Ziua de azi vine așa cum te-am obișnuit: cu teste simple de inteligență. Exercițiul de astăzi îți propune să identifici câte animale sunt în imagine. Mintea ta va fi pusă la încercare, mai ales că îți vei testa abilitatea vizuală și memoria. Chiar dacă îți vei pune gândirea la contribuție, o vei face într-un mod super distractiv. Deși pare ușor, un moment de neatenție te poate deconcentra și ai putea fi pus în dificultate. Pentru a demonstra că ești cu adevărat un geniu, trebuie să rezolvi testul în maximum 21 de secunde. Așadar, tot ce ai de făcut este să privești cu atenție și să numeri câte animale vezi. Crezi că te descurci? Hai să vedem! Start!

Test de inteligență | Câte animale sunt, de fapt, în această imagine?
Test de inteligență | Câte animale sunt, de fapt, în această imagine?

REZOLVARE

Dragă cititorule, dacă ai reușit să identifici toate animalele din imagine: felicitări! Pentru cei care nu au avut succes, CANCAN.RO va oferi răspunsul corect. Așadar, în fotografie sunt nici mai mult, nici mai puțin de 14 animale.

Test de inteligență | Câte animale sunt, de fapt, în această imagine?
Test de inteligență | Câte animale sunt, de fapt, în această imagine?

Dacă te-ai întrebat cum se măsoară nivelul IQ al unei persoane, ei bine se clasifică astfel:IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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