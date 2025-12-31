Acasă » Teste IQ » Test de inteligență de Revelion | Una dintre aceste două femei are câine. Care?

Test de inteligență de Revelion | Una dintre aceste două femei are câine. Care?

De: Andreea Stăncescu 31/12/2025 | 16:08
Test de inteligență de Revelion | Una dintre aceste două femei are câine. Care?
Rezolvă testul de inteligentă din ultima zi din an

Testele de atenție sunt exerciții vizuale sau cognitive create pentru a ne antrena capacitatea de observare, gândirea rapidă și atenția la detalii. Ne provoacă să analizăm informații aparent simple, dar care ascund indicii subtile, ajutându-ne să ne concentrăm mai bine, să luăm decizii mai rapide și să nu ne lăsăm induși în eroare de primele impresii. CANCAN.RO vă provoacă la un test simplu, dar care necesită multă atenție. Trebuie să descoperi care dintre cele două femei care un câine în funcție de indiciile pe care le ai. Fii atent! Unele detalii te pot băga în ceață.

Testele de atenție sunt instrumente simple, dar eficiente, folosite pentru a evalua și îmbunătăți capacitatea de concentrare și de observare a detaliilor.

Un astfel de test de atenție presupune analizarea unei imagini în care apar două femei aflate în ipostaze diferite. Prima femeie, aflată în partea stângă a imaginii, este îmbrăcată elegant și pare îngrijită. Cea de-a doua femeie are o umbrelă, semn că a fost prinsă de ploaie, iar blugii ei sunt murdari de noroi. La prima vedere, mulți ar fi tentați să creadă că a doua femeie are un câine, tocmai din cauza urmelor de pe pantaloni, care pot sugera o plimbare în parc sau pe vreme rea.

Care este rezolvarea testului?

Totuși, testul ne cere să observăm detaliile cu atenție și să oferim răspunsul într-un timp cât mai scurt. Indiciul decisiv nu este noroiul de pe haine, ci un detaliu mult mai subtil, mai exact pantoful primei femei este ros pe jumătate. Știm bine cât de mult le place câinilor să roadă încălțămintea, iar acest semn clar indică faptul că femeia elegantă este cea care deține un câine.

Rezolvarea corectă a testului este, așadar, femeia din stânga. Dacă ai găsit răspunsul corect înseamnă că te-ai bazat pe logică, nu pe presupuneri, și se demonstrează eficiența testelor de atenție în antrenarea rapidă a minții.

Rezolvarea la testul de inteligență de Revelion

