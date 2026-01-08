Test de logică | Acești doi tineri par identici, dar nu sunt. Găsiți singura diferență dintre ei!

CANCAN.RO a pregătit pentru voi un mic test care să vă provoace mintea și să vă pună la încercare atenția la detalii: un puzzle de tip „găsește diferența”. Aceste jocuri au captivat oamenii de generații întregi, pentru că ne obligă să observăm cu atenție lucrurile care ni se par obișnuite și să ne testăm memoria vizuală.

La prima vedere, aceste jocuri par simple, însă sunt adevărate teste pentru ochiul atent și capacitatea de analiză rapidă. În imaginea de puzzle de față, vei vedea două fotografii cu tineri foarte asemănători. Ambii poartă un tricou negru, peste care au o cămașă deschisă la culoare, pantaloni scurți deschiși și pantofi închiși la culoare, tip slip-on.

Există însă un detaliu subtil care îi diferențiază. Deși inițial par identici, există o singură diferență pe care trebuie să o descoperi cât mai repede. Chiar dacă la prima privire imaginile par identice, găsirea acelei mici diferențe va fi o provocare adevărată. Crezi că poți să o descoperi în 20 de secunde? Hai să încercăm: setează un cronometru și pregătește-te.

Poți găsi răspunsul corect la testul de logică?

Acest puzzle poate fi considerat un mini-test IQ. Pe măsură ce pornește timpul, începe să compari imaginile pas cu pas. Nu te uita pur și simplu; analizează sistematic, de sus în jos. Uită-te la conturul capului și la păr, se potrivesc formele? Urechile arată la fel? Continuă cu gulerul cămășii, nasturii și croiala mânecilor. Amintește-ți că există doar o singură diferență. Dacă crezi că ai identificat-o, verifică rapid pentru a fi sigur.

Când timpul expiră, este momentul să îți verifici răspunsul și să afli dacă ai răspuns corect sau nu.

Diferența se află în zâmbet. Deși cei doi sunt identici, tânărul din dreapta fotografiei zâmbește, iar celălalt are o expresie serioasă pe chip.

CITEȘTE ȘI: Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 2 + 73 = 21

TEST IQ | Găsiți singura literă „i” pierdută printre cifrele „1” din imagine