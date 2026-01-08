Acasă » Teste IQ » Test de logică | Acești doi tineri par identici, dar nu sunt. Găsiți singura diferență dintre ei!

Test de logică | Acești doi tineri par identici, dar nu sunt. Găsiți singura diferență dintre ei!

De: Andreea Stăncescu 08/01/2026 | 08:40
Test de logică | Acești doi tineri par identici, dar nu sunt. Găsiți singura diferență dintre ei!
Poți găsi diferența între cele două personaje?

CANCAN.RO a pregătit pentru voi un mic test care să vă provoace mintea și să vă pună la încercare atenția la detalii: un puzzle de tip „găsește diferența”. Aceste jocuri au captivat oamenii de generații întregi, pentru că ne obligă să observăm cu atenție lucrurile care ni se par obișnuite și să ne testăm memoria vizuală.

La prima vedere, aceste jocuri par simple, însă sunt adevărate teste pentru ochiul atent și capacitatea de analiză rapidă. În imaginea de puzzle de față, vei vedea două fotografii cu tineri foarte asemănători. Ambii poartă un tricou negru, peste care au o cămașă deschisă la culoare, pantaloni scurți deschiși și pantofi închiși la culoare, tip slip-on.

Există însă un detaliu subtil care îi diferențiază. Deși inițial par identici, există o singură diferență pe care trebuie să o descoperi cât mai repede. Chiar dacă la prima privire imaginile par identice, găsirea acelei mici diferențe va fi o provocare adevărată. Crezi că poți să o descoperi în 20 de secunde? Hai să încercăm: setează un cronometru și pregătește-te.

Poți găsi răspunsul corect la testul de logică?

Acest puzzle poate fi considerat un mini-test IQ. Pe măsură ce pornește timpul, începe să compari imaginile pas cu pas. Nu te uita pur și simplu; analizează sistematic, de sus în jos. Uită-te la conturul capului și la păr, se potrivesc formele? Urechile arată la fel? Continuă cu gulerul cămășii, nasturii și croiala mânecilor. Amintește-ți că există doar o singură diferență. Dacă crezi că ai identificat-o, verifică rapid pentru a fi sigur.

Când timpul expiră, este momentul să îți verifici răspunsul și să afli dacă ai răspuns corect sau nu.

Diferența se află în zâmbet. Deși cei doi sunt identici, tânărul din dreapta fotografiei zâmbește, iar celălalt are o expresie serioasă pe chip.

CITEȘTE ȘI: Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 2 + 73 = 21

TEST IQ | Găsiți singura literă „i” pierdută printre cifrele „1” din imagine

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
TEST IQ | Găsiți singura literă „i” pierdută printre cifrele „1” din imagine
Teste IQ
TEST IQ | Găsiți singura literă „i” pierdută printre cifrele „1” din imagine
Iluzie optică virală | Câte broaște țestoase sunt, în total? Doar un geniu poate răspunde corect
Teste IQ
Iluzie optică virală | Câte broaște țestoase sunt, în total? Doar un geniu poate răspunde corect
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai multe restricții
Mediafax
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai...
Cursurile au fost suspendate în 15 județe! Ultima avertizare METEO
Gandul.ro
Cursurile au fost suspendate în 15 județe! Ultima avertizare METEO
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Prosport.ro
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat...
Lux și opulență. Simona Halep, alături de fiul unui miliardar român, în Dubai
Adevarul
Lux și opulență. Simona Halep, alături de fiul unui miliardar român, în Dubai
Motivul pentru care poliția rusă a întrerupt un concert punk la Moscova și i-a bătut pe spectatori
Digi24
Motivul pentru care poliția rusă a întrerupt un concert punk la Moscova și...
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Mediafax
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Parteneri
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost...
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes! Românca a început noul an în stil mare. FOTO
Prosport.ro
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes!...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Click.ro
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze teritorii. Ce „greșeală fatală” ar putea face Putin
Digi24
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze...
Ce pățești dacă te prinde Poliția făcând DRIFT, pe zăpadă, în sensul giratoriu?
Promotor.ro
Ce pățești dacă te prinde Poliția făcând DRIFT, pe zăpadă, în sensul giratoriu?
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Situație paradoxală pe Ghișeul.ro semnalată de un utilizator: „Ieri era 308, azi e 401”
go4it.ro
Situație paradoxală pe Ghișeul.ro semnalată de un utilizator: „Ieri era 308, azi e 401”
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Lord of Hatred, cel de-al doilea expansion pack pentru Diablo IV. Ce noutăți promite și când va fi lansat
Go4Games
Lord of Hatred, cel de-al doilea expansion pack pentru Diablo IV. Ce noutăți promite și...
Cursurile au fost suspendate în 15 județe! Ultima avertizare METEO
Gandul.ro
Cursurile au fost suspendate în 15 județe! Ultima avertizare METEO
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
A făcut anunțul despre divorț, după participarea la Desafio: ”De nevastă-mea, dacă e să mă ...
A făcut anunțul despre divorț, după participarea la Desafio: ”De nevastă-mea, dacă e să mă despartă…”
Cât costă impozitul pe apartament în Madrid, Paris sau Berlin. Este mult mai scump decât în București
Cât costă impozitul pe apartament în Madrid, Paris sau Berlin. Este mult mai scump decât în București
Rică Răducanu, îngrijorat după ce a aflat de problemele cu care se confruntă Dan Petrescu: „Este ...
Rică Răducanu, îngrijorat după ce a aflat de problemele cu care se confruntă Dan Petrescu: „Este un om tare de treabă și sufletist”
Vilă cu 6 camere la doar 37.000 de euro. Este la doar 50 de minute de București
Vilă cu 6 camere la doar 37.000 de euro. Este la doar 50 de minute de București
„Podcast cu Prioritate” #89 by ProMotor debutează în 2026 cu Mihai Comșiț, coordonatorul echipei ...
„Podcast cu Prioritate” #89 by ProMotor debutează în 2026 cu Mihai Comșiț, coordonatorul echipei BlueStreamline Formula Student
Vali Vijelie și-a dus ”mama la copii” în vacanță în Bali. Carmen Rusu, în ipostaze inedite
Vali Vijelie și-a dus ”mama la copii” în vacanță în Bali. Carmen Rusu, în ipostaze inedite
Vezi toate știrile
×