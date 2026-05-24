Test IQ exclusiv pentru genii | 7+19=18 e greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

CANCAN.RO îți propune un exercițiu de logică foarte interesant: trebuie să muți un singur băț de chibrit pentru ca ecuația „7 + 19 = 18” să devină corectă. Nu există limită de timp, așa că poți analiza liniștit fiecare variantă. Spor la treabă!

În psihologie, specialiștii utilizează diverse metode și evaluări cognitive pentru a analiza capacitatea intelectuală a unei persoane. Rezultatele sunt, de regulă, încadrate în mai multe niveluri, de la performanțe reduse până la abilități intelectuale ridicate.

Astfel de exerciții de logică și atenție sunt frecvent folosite în procesul de evaluare mentală. Experții consideră că ele pot sprijini dezvoltarea gândirii și a capacităților cognitive.

Provocarea de astăzi este perfectă pentru persoanele pasionate de exerciții de logică și teste IQ. Chiar dacă enunțul pare ușor de rezolvat la început, cheia succesului stă în spiritul de observație și în capacitatea de a analiza rapid fiecare detaliu.

Test IQ exclusiv pentru genii| 7+19=18 e greșit

Acest tip de exercițiu mental face parte din categoria testelor care pun la încercare logica, capacitatea de concentrare și rapiditatea în gândire. Astfel de provocări verifică mai multe abilități cognitive, precum atenția la detalii, orientarea vizuală, calculul mental și raționamentul analitic.

Testul de astăzi este considerat, de fapt, o adevărată provocare pentru genii, deoarece doar persoanele cu un spirit de observație foarte bine dezvoltat reușesc să găsească rapid soluția corectă. Tot ce trebuie să faci este să modifici ecuația afișată mutând un singur băț de chibrit, astfel încât rezultatul final să devină corect.

Tu crezi că te descurci? Deși multe persoane cred că testele de inteligență măsoară nivelul general de cunoștințe acumulate în timp, adevăratul lor scop este diferit. Aceste evaluări urmăresc, de fapt, modul în care o persoană gândește, analizează informațiile și găsește rapid soluții în situații noi.

REZOLVARE: Pentru a corecta ecuația 7+18=19, trebuie să muți un băț de chibrit orizontal de la cifra 7 (astfel încât să devină 1) și să îl muți în fața cifrei 1, astfel încât să devină -1. Prin urmare, ecuația corectă devine: -1+18=19.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

Coeficientul de inteligență, cunoscut sub denumirea de IQ, este utilizat pentru a evalua anumite abilități cognitive ale unei persoane. Acesta poate fi determinat prin intermediul unor exerciții de logică, teste vizuale, puzzle-uri sau probleme care implică identificarea relațiilor dintre numere, forme și modele. În urma rezultatelor obținute, participanții sunt încadrați în mai multe niveluri de inteligență, în funcție de performanțele demonstrate.

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

