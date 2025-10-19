Acasă » Teste IQ » Test IQ exclusiv pentru genii | Corectați 7 + 7 = 111, mutând un singur chibrit

Test IQ exclusiv pentru genii | Corectați 7 + 7 = 111, mutând un singur chibrit

De: Andreea Stăncescu 19/10/2025 | 10:21
Test IQ exclusiv pentru genii | Corectați 7 + 7 = 111, mutând un singur chibrit
Tu poți să rezolvi testul în câteva secunde?

Exercițiile cu bețe de chibrituri sunt printre cele mai populare teste de gândire logică și atenție. La prima vedere, par simple jocuri vizuale, însă ele ascund provocări care îți solicită concentrarea, spiritul de observație și capacitatea de a găsi soluții creative. Scopul este să corectezi o ecuație aparent greșită printr-o singură mișcare, în cel mai scurt timp. 

Testele de atenție sunt instrumente psihologice utilizate pentru a evalua capacitatea unei persoane de a se concentra, de a observa detalii și de a menține vigilența pe o perioadă de timp. Ele pot măsura diferite tipuri de atenție, precum cea selectivă, distributivă sau susținută și sunt folosite frecvent în domenii precum psihologia, recrutarea profesională, educația sau siguranța rutieră. Prin intermediul acestor teste, se pot identifica eventuale dificultăți de concentrare, oboseală mentală sau tulburări de atenție.

Rezolvă testul de mai jos

În imagine este prezentat un exercițiu clasic de logică cu bețe de chibrituri, care pune la încercare atenția și capacitatea de analiză. Sarcina pare simplă la prima vedere. Ttrebuie mutat un singur băţ pentru ca ecuația să devină corectă, în loc de 7+7 = 111. Totuși, exercițiul necesită concentrare și gândire critică, deoarece fiecare mișcare poate schimba complet rezultatul.

Lista orașelor din România în care vin NINSORILE săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather
Lista orașelor din România în care vin NINSORILE săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Astfel de teste nu evaluează doar logica, ci și răbdarea și atenția la detalii. O singură decizie greșită poate duce la o soluție eronată, de aceea este important să privești imaginea cu atenție și să gândești strategic. Uneori, soluția corectă este cea mai simplă, dar și cea pe care mintea o trece cel mai ușor cu vederea. Dacă nu ți-ai dat seama ce trebuie să faci, mută un băt de la cifra „1” care se află în mijloc, astfel că vei obține „4” și soluția va fi corectă: 7+7=14.

Rezultatele obținute la testele de atenție oferă informații valoroase despre funcționarea cognitivă și pot ajuta la dezvoltarea strategiilor de îmbunătățire a performanței. Exercițiile de acest tip nu doar evaluează atenția, ci o și antrenează, contribuind la creșterea capacității de concentrare și a eficienței în activitățile zilnice.

CITEȘTE ȘI: Test de perspicacitate | 4 diferențe în cel mult 12 secunde: Le puteți găsi pe toate?

TEST IQ | În această fotografie s-a strecurat o mare greșeală. Găsiți-o în maximum 5 secunde!

Tags:
Iți recomandăm
Test de perspicacitate | 4 diferențe în cel mult 12 secunde: Le puteți găsi pe toate?
Teste IQ
Test de perspicacitate | 4 diferențe în cel mult 12 secunde: Le puteți găsi pe toate?
Test de logică | O singură mașină din cele 64 din imagine este diferită! O puteți identifica?
Teste IQ
Test de logică | O singură mașină din cele 64 din imagine este diferită! O puteți identifica?
Milioane de americani au ieșit în stradă în SUA la manifestațiile „Fără Regi”, în semn de protest față de Trump
Mediafax
Milioane de americani au ieșit în stradă în SUA la manifestațiile „Fără Regi”,...
Lista orașelor din România în care vin NINSORILE săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care vin NINSORILE săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt...
De ce cuplurile fac mai puțin sex în relațiile de lungă durată. Explicațiile specialiștilor
Adevarul
De ce cuplurile fac mai puțin sex în relațiile de lungă durată. Explicațiile...
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”
Digi24
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de...
Milioane de americani au ieșit în stradă în SUA la manifestațiile „Fără Regi”, în semn de protest față de Trump
Mediafax
Milioane de americani au ieșit în stradă în SUA la manifestațiile „Fără Regi”,...
Parteneri
Anna Lesko, în ipostaze sexy! Cum se menține într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a înnebunit fanii cu pozele incendiare
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anna Lesko, în ipostaze sexy! Cum se menține într-o formă de invidiat la 45 de...
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
Prosport.ro
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
Click.ro
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din...
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
WOWBiz.ro
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni...
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
Antena 3
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost...
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul Distrigaz unuia dintre pompieri
Digi 24
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul Distrigaz unuia...
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Digi24
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT
kanald.ro
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe...
Dan Negru, remarcă cu privire la situația financiară a României, dar și a numărului redus de copii care merg la școală!
kfetele.ro
Dan Negru, remarcă cu privire la situația financiară a României, dar și a numărului redus...
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
WOWBiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase...
observatornews.ro
"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costa
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te...
Galaxy S26 Edge nu va mai fi produs – zvon
go4it.ro
Galaxy S26 Edge nu va mai fi produs – zvon
Materialul MINUNE care poate să schimbe lumea
Descopera.ro
Materialul MINUNE care poate să schimbe lumea
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Vila celui mai bun fotbalist din lume, în valoare de 11 milioane de euro, de care se poate alege praful. ”Bijuteria arhitecturală” se află într-un loc de vis din Europa și are dotări spectaculoase: o piscină de 92 mp și un teren de fotbal
Fanatik.ro
Vila celui mai bun fotbalist din lume, în valoare de 11 milioane de euro, de...
Cu o avere de 8 miliarde de dolari, prietenul lui Mircea Lucescu vrea să dea o lovitură uriașă în România. Afacerea de sute de milioane de euro în care vrea să investească
Fanatik.ro
Cu o avere de 8 miliarde de dolari, prietenul lui Mircea Lucescu vrea să dea...
Doliu în lumea muzicii. S-a stins un mare artist prea devreme: A adus o lumină și un ritm care nu au putut fi niciodată înlocuite
Capital.ro
Doliu în lumea muzicii. S-a stins un mare artist prea devreme: A adus o lumină...
Postarea șocantă a Vasilicăi Enache, avocata ucisă de explozia din Rahova. Parcă și-a presimțit sfârșitul: Lumina la care tânjim. Acolo ajungem, suflete frumoase!
Romania TV
Postarea șocantă a Vasilicăi Enache, avocata ucisă de explozia din Rahova. Parcă și-a presimțit sfârșitul:...
Nu ratați un excelent joc horror, acum disponibil gratuit pentru Halloween
Go4Games
Nu ratați un excelent joc horror, acum disponibil gratuit pentru Halloween
Cum a cucerit-o Traian Băsescu pe Denise Rifai: Bărbat în sensul masculin al cuvântului!
Capital.ro
Cum a cucerit-o Traian Băsescu pe Denise Rifai: Bărbat în sensul masculin al cuvântului!
Mihai Tatulici a explicat ce l-a deranjat cel mai tare la Călin Georgescu
evz.ro
Mihai Tatulici a explicat ce l-a deranjat cel mai tare la Călin Georgescu
Antena 1 a modificat schimbarea! Am aflat pe ce dată va fi difuzată marea finală Asia Express 2025, de fapt
Gandul.ro
Antena 1 a modificat schimbarea! Am aflat pe ce dată va fi difuzată marea finală...
Gestul lui Ion Ţiriac pentru familiile afectate de explozia teribilă din Rahova
as.ro
Gestul lui Ion Ţiriac pentru familiile afectate de explozia teribilă din Rahova
Cum arată noua linie de lenjerie intimă cu păr pubian care a fost lansată de Kim Kardashian. Fanii brandului au fost uimiți
A1
Cum arată noua linie de lenjerie intimă cu păr pubian care a fost lansată de...
Cum a reacționat Cristi Botgros în momentul când s-a trezit din comă și a văzut că mama și bunicul lui s-au împăcat? Dezvăluirile făcute de Adriana Ochișanu: „Acest război trebuia să se încheie odată”
radioimpuls.ro
Cum a reacționat Cristi Botgros în momentul când s-a trezit din comă și a văzut...
S-a aflat adevărul despre marea rivală din tenis a Simonei Halep. Cum a reușit să ajungă la o avere de 220 de milioane de dolari: „Mașină de făcut bani”
Fanatik.ro
S-a aflat adevărul despre marea rivală din tenis a Simonei Halep. Cum a reușit să...
Orașul misterios unde a fost construit stadionul pe care străinii nu-l pot vizita. Colosul are o arhitectură spectaculoasă, 45.000 de locuri și e aproape gol meci de meci
Fanatik.ro
Orașul misterios unde a fost construit stadionul pe care străinii nu-l pot vizita. Colosul are...
Yellow News
ECONOMIC Archives
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
TABEL | Ce pensie vei primi, în funcție de ce salariu ai acum
TABEL | Ce pensie vei primi, în funcție de ce salariu ai acum
BANCUL ZILEI | „Care este motivul divorțului?”
BANCUL ZILEI | „Care este motivul divorțului?”
Imagini rarisime cu Florin Salam în 1997, la doar 17 ani. Cum suna vocea lui atunci
Imagini rarisime cu Florin Salam în 1997, la doar 17 ani. Cum suna vocea lui atunci
O nouă explozie în România! Apartamentul unui pensionar a sărit în aer, deși doar ce făcuse revizia
O nouă explozie în România! Apartamentul unui pensionar a sărit în aer, deși doar ce făcuse revizia
Strigăt disperat de ajutorare pentru fratele Mirelei, tânăra însărcinată care a murit în Rahova: ...
Strigăt disperat de ajutorare pentru fratele Mirelei, tânăra însărcinată care a murit în Rahova: ”Cu inima grea, vă spunem…”
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în explozia din Rahova: ”Când murim…”
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în explozia din Rahova: ”Când murim…”
Vezi toate știrile
×