Test IQ exclusiv pentru genii | Corectați 7 + 7 = 111, mutând un singur chibrit

Exercițiile cu bețe de chibrituri sunt printre cele mai populare teste de gândire logică și atenție. La prima vedere, par simple jocuri vizuale, însă ele ascund provocări care îți solicită concentrarea, spiritul de observație și capacitatea de a găsi soluții creative. Scopul este să corectezi o ecuație aparent greșită printr-o singură mișcare, în cel mai scurt timp.

Testele de atenție sunt instrumente psihologice utilizate pentru a evalua capacitatea unei persoane de a se concentra, de a observa detalii și de a menține vigilența pe o perioadă de timp. Ele pot măsura diferite tipuri de atenție, precum cea selectivă, distributivă sau susținută și sunt folosite frecvent în domenii precum psihologia, recrutarea profesională, educația sau siguranța rutieră. Prin intermediul acestor teste, se pot identifica eventuale dificultăți de concentrare, oboseală mentală sau tulburări de atenție.

Rezolvă testul de mai jos

În imagine este prezentat un exercițiu clasic de logică cu bețe de chibrituri, care pune la încercare atenția și capacitatea de analiză. Sarcina pare simplă la prima vedere. Ttrebuie mutat un singur băţ pentru ca ecuația să devină corectă, în loc de 7+7 = 111. Totuși, exercițiul necesită concentrare și gândire critică, deoarece fiecare mișcare poate schimba complet rezultatul.

Astfel de teste nu evaluează doar logica, ci și răbdarea și atenția la detalii. O singură decizie greșită poate duce la o soluție eronată, de aceea este important să privești imaginea cu atenție și să gândești strategic. Uneori, soluția corectă este cea mai simplă, dar și cea pe care mintea o trece cel mai ușor cu vederea. Dacă nu ți-ai dat seama ce trebuie să faci, mută un băt de la cifra „1” care se află în mijloc, astfel că vei obține „4” și soluția va fi corectă: 7+7=14.

Rezultatele obținute la testele de atenție oferă informații valoroase despre funcționarea cognitivă și pot ajuta la dezvoltarea strategiilor de îmbunătățire a performanței. Exercițiile de acest tip nu doar evaluează atenția, ci o și antrenează, contribuind la creșterea capacității de concentrare și a eficienței în activitățile zilnice.

