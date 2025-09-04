Test IQ pentru matematicieni | Calculați 8+3-3x6+2(2x3) = ?

Dragi cititori, o nouă zi, o nouă provocare! CANCAN.RO vrea să-ți testeze abilitățile, așa că ți-a pregătit un test IQ. Cu cât răspunzi mai repede, cu atât mai bine! Dacă te pricepi la matematică este și mai ușor să găsești soluția. Ești pregătit să dai răspunsul corect? Multă baftă!

Testul de astăzi are o dificultate ridicată și necesită ceva mai multă atenție. În general, testele de inteligență sunt utilizate adesea de psihologi sau specialiști pentru a vedea care este nivelul IQ al unui individ. Iar cei care vor reuși să deslușească testul de mai jos sunt felicitați și catalogați drept genii.

Test IQ pentru matematicieni

Cei care se ocupă zilnic de puzzle-uri își pot dezvolta abilități cognitive mai ascuțite și, în unele cazuri, chiar pot observa o creștere a coeficientului de inteligență. Astăzi îți aducem o provocare care dă bătăi de cap multora.

Testul de astăzi este unul complicat, așa că trebuie să fiți foarte atenți înainte de a oferi un răspuns.

Dacă nu ai reușit să găsești soluția, verifică răspunsul mai jos.

REZOLVARE:

Cu adevărat, exercițiul chiar este unul elementar, de clasele primare. Trebuie respectate doar principiile de bază:

paranteza se efectuează prima

operația de înmulțire se efectuează înaintea celor de adunare și scădere

restul operațiile se efectuează în ordinea apariției lor.

Ținând cont de aceste lucru, iată rezolvarea corectă:

8+3-3×6+2(2×3) = 8+3-3×6+2×6 = 8+3-18+12 = 11-18+12 = -7+12 = 5 (răspuns final).

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?