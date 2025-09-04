Acasă » Teste IQ » Test IQ pentru matematicieni | Calculați 8+3-3×6+2(2×3) = ?

Test IQ pentru matematicieni | Calculați 8+3-3×6+2(2×3) = ?

De: Denisa Iordache 04/09/2025 | 16:09
Test IQ pentru matematicieni | Calculați 8+3-3x6+2(2x3) = ?

Dragi cititori, o nouă zi, o nouă provocare! CANCAN.RO vrea să-ți testeze abilitățile, așa că ți-a pregătit un test IQ. Cu cât răspunzi mai repede, cu atât mai bine! Dacă te pricepi la matematică este și mai ușor să găsești soluția. Ești pregătit să dai răspunsul corect? Multă baftă!

Testul de astăzi are o dificultate ridicată și necesită ceva mai multă atenție. În general, testele de inteligență sunt utilizate adesea de psihologi sau specialiști pentru a vedea care este nivelul IQ al unui individ. Iar cei care vor reuși să deslușească testul de mai jos sunt felicitați și catalogați drept genii.

Test IQ pentru matematicieni

Cei care se ocupă zilnic de puzzle-uri își pot dezvolta abilități cognitive mai ascuțite și, în unele cazuri, chiar pot observa o creștere a coeficientului de inteligență. Astăzi îți aducem o provocare care dă bătăi de cap multora.

Testul de astăzi este unul complicat, așa că trebuie să fiți foarte atenți înainte de a oferi un răspuns.

Dacă nu ai reușit să găsești soluția, verifică răspunsul mai jos.

Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru a participa la reality show-ul produs de Antena 1
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru...
Vin ninsorile mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată ninge în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Vin ninsorile mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată ninge în București,...

REZOLVARE:

Cu adevărat, exercițiul chiar este unul elementar, de clasele primare. Trebuie respectate doar principiile de bază:

  • paranteza se efectuează prima
  • operația de înmulțire se efectuează înaintea celor de adunare și scădere
  • restul operațiile se efectuează în ordinea apariției lor.

Ținând cont de aceste lucru, iată rezolvarea corectă:

8+3-3×6+2(2×3) = 8+3-3×6+2×6 = 8+3-18+12 = 11-18+12 = -7+12 = 5 (răspuns final).

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

VEZI ȘI:

Test de logică | În această fotografie sunt ascunse 5 cărți. Le puteți găsi pe toate?

Test de inteligență | În această imagine s-a strecurat o greșeală. Găsiți-o în 5 secunde!

Tags:
Iți recomandăm
Test de logică | În această fotografie sunt ascunse 5 cărți. Le puteți găsi pe toate?
Teste IQ
Test de logică | În această fotografie sunt ascunse 5 cărți. Le puteți găsi pe toate?
Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 8 – 9 = 18
Teste IQ
Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 8 – 9 = 18
Cum pot consumatorii să aleagă furnizori mai ieftini de energie electrică. Procedura este gratuită, explică Ivan
Mediafax
Cum pot consumatorii să aleagă furnizori mai ieftini de energie electrică. Procedura este...
Noi alerte ANM: două zile de caniculă în România. Elena Mateescu: „O lună septembrie mai caldă ca de obicei”
Gandul.ro
Noi alerte ANM: două zile de caniculă în România. Elena Mateescu: „O lună...
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe...
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, ar putea crește riscul de deces
Adevarul
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, ar putea crește...
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia, ordonată de un fost soldat american. Cum a decurs
Digi24
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din...
Ministrul Energiei a prezentat strategia guvernamentală pentru independența energetică a României
Mediafax
Ministrul Energiei a prezentat strategia guvernamentală pentru independența energetică a României
Parteneri
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E...
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini...
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din Capitală
Ciao.ro
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din...
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu că am fost nevasta lui Ilie Năstase! Aștept banii!” Nevasta lui Pastramă a fugit iar la Dubai!
Click.ro
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu...
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
WOWBiz.ro
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în...
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe OnlyFans. Cum își apără cariera controversată
Antena 3
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe...
VIDEO Fată de 15 ani din Elveția, agresată sexual în Gara de Nord din București. Individul a fost reținut de polițiști
Digi 24
VIDEO Fată de 15 ani din Elveția, agresată sexual în Gara de Nord din București....
Poliţişti „atacați” de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei: zece au ajuns la spital!
Digi24
Poliţişti „atacați” de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei: zece au ajuns la spital!
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și 4x4!
Promotor.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și...
Culiță Sterp, mesaj emoționant de ziua fiicei lui: „Cea mai mare avere”. Câte luni a împlinit micuța Miray
kanald.ro
Culiță Sterp, mesaj emoționant de ziua fiicei lui: „Cea mai mare avere”. Câte luni a...
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de...
Ce reacție a avut președintele țării, Nicușor Dan, după ce Viorica Dăncilă nu a fost văzută cu ochi buni în ceea ce privește participarea sa la parada militară organizată la Beijing
kfetele.ro
Ce reacție a avut președintele țării, Nicușor Dan, după ce Viorica Dăncilă nu a fost...
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
WOWBiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat...
Un român a şocat Italia, după ce l-a bătut pe unul dintre adversarii fiului său de 13 ani la un meci de fotbal
observatornews.ro
Un român a şocat Italia, după ce l-a bătut pe unul dintre adversarii fiului său...
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine să te invit la mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine...
Huawei Mate XTs, cu 16 GB de RAM și trei opțiuni de stocare, este disponibil pentru pre-comandă
go4it.ro
Huawei Mate XTs, cu 16 GB de RAM și trei opțiuni de stocare, este disponibil...
Un impact catastrofal cu o planetă vecină ar putea...
Descopera.ro
Un impact catastrofal cu o planetă vecină ar putea...
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă,...
Ianis Hagi, prezentat oficial la Alanyaspor! Fanatik a dezvăluit exclusiv transferul în urmă cu 3 zile. Update
Fanatik.ro
Ianis Hagi, prezentat oficial la Alanyaspor! Fanatik a dezvăluit exclusiv transferul în urmă cu 3...
Culisele uluitoare ale transferului lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev: „Mititelu a negociat direct cu Surkis”. Exclusiv
Fanatik.ro
Culisele uluitoare ale transferului lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev: „Mititelu a negociat direct cu...
Marele artist al României a plecat să dea reprezentație pe scena cerului. Un mare şi smerit actor! Aplauzele rămân pentru eternitate
Capital.ro
Marele artist al României a plecat să dea reprezentație pe scena cerului. Un mare şi...
Încă o veste ȘOCANTĂ în showbizul românesc! Alt cuplu s-a DESPĂRȚIT! Artistul tocmai își ceruse iubita în căsătorie și se pregăteau de nuntă!
Romania TV
Încă o veste ȘOCANTĂ în showbizul românesc! Alt cuplu s-a DESPĂRȚIT! Artistul tocmai își ceruse...
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Go4Games
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Obligație legală pentru proprietarii de apartamente. Se verifică la 2 ani doar de către specialiști autorizați
Capital.ro
Obligație legală pentru proprietarii de apartamente. Se verifică la 2 ani doar de către specialiști...
Cinci pași esențiali pentru a reduca factura la energie. Costurile devin mult mai mici
evz.ro
Cinci pași esențiali pentru a reduca factura la energie. Costurile devin mult mai mici
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru a participa la reality show-ul produs de Antena 1
Gandul.ro
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru a participa...
Prinţişorul Craiovei, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: Vechituri
as.ro
Prinţişorul Craiovei, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: Vechituri
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși
A1
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au...
Totul s-a terminat! Nimeni nu credea că se va ajunge aici. DESPĂRȚIREA care zguduie România! Un celebru cântăreț a spus ADIO iubirii. Reacția dură a partenerei sale
radioimpuls.ro
Totul s-a terminat! Nimeni nu credea că se va ajunge aici. DESPĂRȚIREA care zguduie România!...
Transfer în Cluj între CFR și ”U” pe final de mercato! Pe cine vrea să aducă Ioan Ovidiu Sabău în locul lui Thiam. Exclusiv
Fanatik.ro
Transfer în Cluj între CFR și ”U” pe final de mercato! Pe cine vrea să...
Adrian Mazilu, șocat de ce a găsit în Olanda la Vitesse Arnhem: „Asta îți spuneau, dacă te puneau pe jos la antrenament”
Fanatik.ro
Adrian Mazilu, șocat de ce a găsit în Olanda la Vitesse Arnhem: „Asta îți spuneau,...
Știrile zilei, 1 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 1 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
A fost găsită arma cu care Emil Gânj a omorât-o pe Anda. Incredibil cine și unde a făcut descoperirea șocantă
A fost găsită arma cu care Emil Gânj a omorât-o pe Anda. Incredibil cine și unde a făcut descoperirea șocantă
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 5 septembrie, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 5 septembrie, de la ora 15.00
Oana Roman nu iartă pe nimeni: pune la zid derapajele din online şi rupe tăcerea despre relaţia cu ...
Oana Roman nu iartă pe nimeni: pune la zid derapajele din online şi rupe tăcerea despre relaţia cu fostul soţ, Marius Elisei: “Am fost și eu victima unui abuz”
Am aflat cum s-a răzbunat Ella Vișan pe Andrei, după Insula Iubirii 2025. Ce a făcut imediat cum ...
Am aflat cum s-a răzbunat Ella Vișan pe Andrei, după Insula Iubirii 2025. Ce a făcut imediat cum s-a întors în Londra
Cine sunt victimele din accidentul de la Lisabona? Provin din toate colțurile lumii
Cine sunt victimele din accidentul de la Lisabona? Provin din toate colțurile lumii
CSID.RO aniversează 20 de ani și îi sărbătorește împreună cu familiile din România la THERME ...
CSID.RO aniversează 20 de ani și îi sărbătorește împreună cu familiile din România la THERME București: două zile de distracție, sănătate și relaxare la evenimentul „CSID – BACK TO SCHOOL”
Vezi toate știrile
×