CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență tare interesant. În imaginea de mai sus s-a strecurat o greșeală. Ai la dispoziție 5 secunde ca să o găsești. Crezi că te încadrezi în timp? Dacă da, spor la treabă!

Dacă vrei puțină adrenalina și să-ți pui mintea la încercare atunci CANCAN.RO ți-a pregătit un nou test de perspicacitate. Tot ce trebuie să faci este să arunci un ochi pe cerința de mai sus și să dai răspunsul corect.

Cu cât mai repede găsești soluția, cu atât mai bine! Nu este deloc complicat, însă ai nevoie de atenție. Lasă toată treaba deoparte și concentrează-te asupra acestui test IQ. Se spune că doar cei cu un IQ mare pot să răspundă corect acestei provocări care testează coeficientul de inteligență.

Test de inteligență | În această imagine s-a strecurat o greșeală. Găsiți-o în 5 secunde!

Testele de inteligență sunt o modalitate eficientă pentru a înțelege cum funcționează creierul. Este ocazia perfectă în care îți poți pune la încercare abilitățile . Provocarea de astăzi te va ajuta să scoți la iveală trăsăturile ascunse de personalitate de care nu erai conștient până acum. În desenul de mai sus sunt prezentate mai multe legume, un tocător și un cuțit. Cei mai atenți dintre voi au sesizat că în scena aceasta ceva este în plus.

REZOLVARE: Ai reușit să descoperi ce este greșit în imagine? Timpul a expierat! Greșeala din imagine este că, deși toate legumele sunt necesare pentru prepararea unei tocănițe sau a unei ciorbe, în imagine apare o banană care nu este necesară.

Felicitările noastre se îndreaptă către cei care au reușit să descopere cele trei greșeli, în special celor care s-au și încadrat în timpul impus. Dacă nu i-ai dat de cap acestui test de inteligență nu trebuie să te descurajezi. AICI poți exersa mai multe astfel de provocări. Aceste joculețe sunt ideale daca își dorești să îți îmbunătățești nivelul IQ. Cu cât faci mai multe teste de inteligență, cu atât își vei îmbunătăți capacitatea de concentrare și atenția la detalii.

