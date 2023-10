Tibi Ușeriu a leșinat în timp ce alerga! Ambulanța l-a găsit inconștient pe celebrul ultramaratonist, cum s-a salvat

Momente de panică pentru Tibi Ușeriu! Sportivul s-a prăbușit din picioare în timp ce făcea alergarea de rutină. Acesta a suferit un șoc anafilactic sever, iar cu ultimele puteri a reușit să sune după ajutor. Echipajele medicale s-au deplasat de urgență și i-au acordat îngrijirile de care avea nevoie. Mărturisirile tulburătoare făcute de celebrul ultramaratonist! A scăpat ca prin minune.

Tibi Ușeriu a avut parte de clipe dificile, în timp ce a ieșit la alergat. Brusc, sportivul a început să se simtă rău și a leșinat. A suferit un șoc anafilactic sever, care l-a pus la pământ. Maratonistul s-a trezit confuz, cu vederea încețoșată, moment în care a apucat să-și sune familia. Apoi, a leșinat din nou. Echipajele medicale s-au deplasat de urgență în locul cu pricina și i-au acordat ajutorul necesar pentru a-și reveni. După întreaga experiență îngrijorătoare, Tibi Ușeriu a decis să împărtășească pățania lui pe internet, cu oamenii care-l urmăresc.

„Îmi făceam alergarea de rutină. Din pricina unei alergii alimentare, am făcut un șoc anafilactic sever urmat de leșin. M-am trezit înfrigurat pe buza unui șanț lângă Blidereasa. Foarte confuz, cu vederea încețoșată.

De obicei alerg fără telefon. Acum, printr-o minune, îl aveam la mine. Iată cum muzica poate uneori salva oameni. Îmi sun familia. Vin după mine. Sunt hotărât să-mi revin. Dar leșin din nou pe locul mortului. Mă trezesc smuciturile ambulanței ISU Bistrița – Năsăud, SVSU Prundu Bârgăului și vocea paramedicilor”, a scris sportivul, într-o postare pe Facebook.

Tibi Ușeriu, mărturisiri tulburătoare despre întreaga pățanie

Tibi Ușeriu a fost supus unor investigații medicale la spitalul din Bistrița, apoi a plecat cu taxiul spre casă, gândindu-se la cât de importantă e viață. Mai în glumă, mai în serios, sportivul susține că i-a trecut prin minte să-și continue alergarea după întreaga situație grea prin care trec. N-a făcut-o, însă.

„Încep să văd iar forme și culori. În 20 de minute am analizele de sânge făcute, un CT cranian și sunt văzut de trei medici specialiști, pe lângă medicul de gardă și asistentele. Ca simplu contribuabil nu a trebui să plătesc nici măcar un leu. Nu vreau să dau nume, ci doar să Mulțumesc frumos și să felicit tot personalul medical începând de la șoferul de ambulanță, brancardieri, infirmiere și până la medicul specialist neurolog. Sunt oameni dedicați, care își iubesc meseria și o fac ca lumea.

La fel, mulțumiri conducerii spitalului și Consiliul Județean Bistrița-Năsăud fiindcă au pus pe roate un asemenea serviciu medical profesionist și prompt. Vreme de cinci ceasuri cât am stat acolo am avut timp să observ că și restul pacienților au fost tratați exemplar. Am fost sincer impresionat. Am plecat tot mulțumind și refuzând politicos internarea. Scăpat din nou la aer mă simțeam atât de bine, încât mi-a trecut pentru o clipă prin minte să reiau alergarea. Rațiunea a triumfat însă.

Am luat un taxi și am plecat acasă, nereușind să scap de sentimentul că trăiesc în prelungirile propriei vieți. Zic să criticăm mai puțin, să respectăm mai mult personalul medical în general și să învățăm să fim mai recunoscători. Viața e importantă”, a conchis ultramaratonistul, pe pagina lui de Facebook.