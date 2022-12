Ticket de parcare cu sumă record! Cu ce datorie imensă s-a trezit bărbatul din imagine, după ce și-a lăsat mașina la mall

Andrei Niculae a dezvăluit că nimeni nu-i poate doborî recordul la parcare. Prezentatorul de la Virgin Radio a povestit zilele acestea cum a reușit „performanța” de a fi „locul 1” la tichete, după ce a parcat într-un mall bucureștean. Într-adevăr, slabe sunt șansele să poată fi învins, dată fiind suma colosală!

În cadrul unei emisiuni de radio, Andrei Niculae și-a spus „pățania”. În urmă cu câteva luni, a parcat la mall și a urmat toată procedura specifică procesului. Nu a zăbovit mai mult de un sfert de ceas prin magazine. Când a vrut să scaneze codul de pe ticket, bariera era ridicată, motiv pentru care n-a stat pe gânduri și a plecat liniștit. Ce a urmat după șase luni bate orice scenariu de film!

„Nu mă bate nimeni la cât a trebuit să plătesc pe parcare, dar n-am plătit-o. De asta nu se mai ridică bariera acum la mine. Într-un mall din București, dacă nu plătești parcarea, dacă nu o verifici la final și brațele sunt deschise (cele de la parcare), tu poți să pleci acasă, dar sistemul vede că tu încă ești în parcare.

Ei, uitați că la un moment dat, eu am plecat direct pentru că am stat 15 minute și nu mai trebuia să-l verific. Am plecat… bariera era ridicată. Deci nu l-am băgat înpoi, l-am pus în portofel și a rămas în portofel”, a spus Andrei Niculae la radio.

Sumă record pentru parcarea la mall! Ce scria pe ticketul bucureșteanului

La o distanță de jumătate de an, prezentatorul de la radio o revenit la mall-ul cu pricina. Nici de această dată nu a stat nici măcar o oră, dar când să plece, a scanat, din greșeală, ticketul rămas de luni bune. Suma „datorie” pe care o avea de plată este, atenție, de 6.800 de lei! Norocul său a fost că a găsit tichetul bun și a scăpat doar cu 3 lei.

„Mă întorc peste șase luni, adică mă întorc des, dar peste șase luni, nu-mi găseam tichetul de la parcare și dau peste ăsta, uita șase luni la mine în portofel. Mă duc să plătesc parcarea, mai era și un domn acolo lângă mine… cât credeți că mi-a apărut acolo, pe ecran? 6.800 și ceva de lei. 68 de milioane la parcare. Am găsit tichetul nou, l-am băgat în aparatul de lângă, 3 lei, mulțumesc, o zi bună!”, a adăugat prezentatorul la Virgin Radio.

