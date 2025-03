TJ Miles, totul despre consumul de substanțe interzise! „Mi-au spus mereu că acest joc îmi poate da orice îmi doresc”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, TJ Miles vorbește despre problemele în legătură cu traficul și consumul de substanțe interzise. Deși acum s-a cumințit, este băiat de casă și vrea să devină tată, în Canada, viața artistului era extrem de diferită. A fost reținut de mai multe ori de către oamenii legii, însă mereu a scăpat ca prin minune!

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, TJ Miles vorbește despre dosarele penale cu care s-a ales pe vremea când locuia în Canada din cauza substanțelor interzise. Iubitul Franciscăi a fost deseori certat cu legea din cauza stilului de viața haotic, dar mereu a scăpat ca prin urechile acului. Din fericire, acum se bucură de un trai liniștit, alături de aleasa inimii sale cu care vrea să își întemeieze o familie în curând.

Deși se ocupa cu traficul de droguri peste Ocean, fostul concurent Survivor susține că nu era și consumator și că are o părere foarte proastă despre oamenii cu astfel de obiceiuri.

”Prea mult s-a schimbat totul! Acum noi respectăm prea mult consumatorii! Nu e ok să punem pe un piedestal oamenii are cântă despre consumul de droguri. Eu nu respect consumatorii! Din lumea din care vin eu, aceia erau sclavii mei, făceam bani cu ei! Mai mult respect un vânzător decât un consumator. Consumatorii nu stau la masă cu mine. Când tu ai un viciu legat de droguri, nu am cum să am încredere în tine, o să pierzi banii, vorbești aberații, nu ai credibilitate. Un om astfel nu are mintea limpede! Nu respect oamenii care nu gândesc logic! Un astfel de om este imprevizibil”, a spus acesta.

”Era tentant să consum și eu”

În ciuda faptului că făcea bani din traficul de droguri și că însăși bunica sa începuse să-l ajute cu livrarea pachetelor cu substanțe interzise, TJ Miles susține că nu era și consumator, însă!

”Contextul meu e că mi-am schimbat viața în bine. Era tentant să consum și eu, dar mentorii mei mi-au spus mereu că acest joc îmi poate da orice îmi doresc, inclusiv droguri gratis, dar așa aș pierde bani și nu ar mai face business cu mine. Noi nu puteam avea relație de afaceri așa”, a spus artistul.

În prezent, cântărețul a pus stop activităților ilegale și are parte de o viață mult mai liniștită în România. Povestea sa este una de succes, căci a scăpat de închisoare, după cum răsuflă ușurat chiar el, când își amintește prin câte a trecut. În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, iubitul Franciscăi vorbește despre viitoarea nuntă, spune ce naș faimos au ales și cine va cânta la marele eveniment. În plus, TJ Miles vorbește despre fratele decedat despre care nu a mai discutat până acum, dar și despre copilăria din Ab Dhabi.

