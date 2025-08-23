TOP 15 vedete pe care le-am surprins în toiul acţiunii: au făcut show incendiar! Anna Lesko, Gina Pistol sau Sânziana se dezbracă pe fugă, direct în maşină 

CANCAN.RO aduce în faţa dumneavoastră încă un clasament de senzaţie din seria cu care va obişnuit deja la sfârşit de săptămână! De această dată am strâns în GALERIA FOTO imagini cu 15 vedete, una şi una, pe care le-am surprins când nici nu îşi imaginau. O să detaliem subiectul în rândurile de mai jos, însă pentru cei care nu mai au răbdare pot accesa direct fotografiile pentru a se convinge că nu exagerăm!

Nu este un secret pentru nimeni faptul că doamnele şi domnişoarele ar da orice să aibă silueta perfectă, cele mai la modă haine în garderobă sau genţi şi pantofi de la brand-uri exclusiviste. Ei, pentru toate acestea există o „reţetă” a succesului, dar nu despre asta vorbim. Ne îndreptăm atenţia către vedetele noastre care după cum bine ştim sunt pe grabă mai tot timpul.

De la un eveniment la altul sau pentru şedinţe foto, divele trebuie să arate ca scoase din cutie, cum se spune. Iar pentru că uneori nu există timp de retuşuri profesionale, găsesc alte alternative. Spre exemplu, dacă nu au avut un loc amenajat în care să se schimbe au făcut-o direct în maşină.

Anna Lesko, Gina Pistol sau Sânziana se dezbracă pe fugă

Sânziana Buruiană pe vremea în care era nelipsită de la orice eveniment monden, evident că nu mai avea timp să ajungă acasă să îşi schimbe ţinutele. Două, trei poate chiar patru petreceri pe seară nu sunt atât de uşor de gestionat. Bine, se poate cu antrenament, iar atunci blondina chiar avea. Ştia cum să se descurce şi cum să iasă din orice încurcătură.

Cu maşina parcată într-un loc strategic, Sânzianei nici nu-i trecea prin cap că ar putea fi zărită fix în momentul în care se schimbă. Deşi CANCAN.RO a surprins-o mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată, vedeta nu s-a supărat, din contră a zâmbit larg şi şi-a continuat treaba.

Cine sunt sexy-vedetele care au intrat în top

Cine sunt vedetele care se bat să urce pe podium? Pentru a oferi un verdict pertinent trebuie doar să accesați GALERIA FOTO și să vă alegeți favorita dintre: Anna Lesko, Gina Pistol, Loredana Chivu, Sânziana Buruiană, Marina Dina, Silvia Popescu, Daniela Nane, Ramona Gabor, Simona Traşcă, Laurette, Gabriela Cristea, Beyonce de România, Gabriela Simion, Crina Abrudan şi Andreea Bălan.

CITEŞTE ŞI: TOP 30 de vedete care nu s-au lăsat până nu le-au “savurat”. Corina Caragea, Adelina Pestriţu sau Daiana Anghel nu s-au putut abţine nici măcar pe plajă

NU RATA: TOP 40 vedete care au lăsat la vedere ce au mai de preţ! Antonia, Loredana sau Tania Budi, sus bluziţa şi… abdomenul la control!