Total neașteptat! Mihai Munteanu, câștigătorul de la “Chefi la cuțite”, a spus ce va face cu premiul de 30.000 de euro

Mihai Munteanu sau Munti, așa cum îi zic apropiații, a apărut astăzi pentru prima dată la TV după ce s-a aflat că el este cel care a plecat acasă cu marele premiu de 30.000 de euro de la “Chefi la cuțite”. În cadrul unui interviu, câștigătorii emisiunii culinare de la Antena 1 a mărturisit ce va face cu banii câștigați. O parte din suma obținută de el va ajunge la alți oameni.

Mihai Munteanu, câștigătorul de la “Chefi la cuțite”, a spus ce va face cu premiul de 30.000 de euro

“Uriașul” lui Sorin Bontea, așa cum a fost numit de concurenții de la “Chefi la cuțite”, a subliniat încă de la început că, de fapt, sezonul cu numărul șase al emisiunii a fost câștigat de el și de Silviu Nedelea, colegul de echipă.

“Câștigătorii sezonului șase suntem doi. Suntem eu cu Silviu. Și echipa albastră”, a declarat Mihai Munteanu, câștigătorul de la “Chefi la cuțite”, în cadrul emisiunii “Prietenii de la 11”.

Tot pe canapeaua show-ului de televiziune prezentat de Diana Munteanu și Florin Ristei, Munti a mai spus că o parte din bani îi va împărți cu ai lui colegi care au făcut parte din echipa albastră, condusă de chef Sorin Bontea. Desigur, își dorește ca o sumă importantă să o folosească după bunul plac, desigur, cu acordul soției. Iar o altă sumă va fi folosită pentru locuința pe care plănuiește să o ia cu partenera lui de viață.

“În primul rând, am niște datorii față de echipă, pe care trebuie să le plătesc. Noi ne-am aranjat cărțile înainte de finală și ne-am spus că fiecare dintre noi va primi câte ceva. Pentru că am și spus, sezonul șase a fost câștigat de echipa albastră. Cu restul, dacă-mi dă nevastă-mea voie să cheltuiesc câțiva din ei, ok, dar cel mai probabil cred că vom pune pentru apartamentul pe care vrem să îl luăm împreună”, a mai mărturisit Mihai Munteanu.

Câștigătorul de la “Chefi la cuțite” donează o parte din cei 30.000 de euro

Iar asta nu e tot! O parte din cei 30.000 de euro câștigați de Mihai Munteanu în cel de-al șaselea sezon de la “Chefi la cuțite” va fi donată. Dezvăluirea a fost făcută de colegul câștigătorului de echipă, Silviu Nedelea, care considerat marele învins al finalei de la îndrăgitul concurs culinar de la Antena 1.

“O parte din bani vrem să-i donăm. Soția mea este implicată în mai multe bloguri de donare și vrem să donăm niște bani”, a explicat Silviu Nedelea, care a început competiția în echipa roșie, a lui Florin Dumitrescu.

