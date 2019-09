Ea, candidat la Președinția României. El, bancher de talie mondială, fost președinte la BCR și First Bank. Se cunosc de foarte mult timp, au două fetițe împreună. Povestea iubirii lor ar putea fi ecranizată. Și dacă ea va ajunge președintele României n-ar fi exclus să le vedem viața pe marele ecran. (CITEȘTE ȘI: CELEBRUL JURAT DE LA PRO TV, ACUZAT DE VIOLENȚE, CONSUM DE ALCOOL ȘI…)

Când s-au cunoscut, relația lor a părut imposibilă. “Eu eram încă foarte tânără, iar Dominic, actualul meu soț, era căsătorit în acel moment. Pentru că acasă, mama mea m-a educat să respect familia, am încercat să rezist acelui sentiment. Am plecat cât mai departe de omul pe care îl iubeam. Am ajuns în America, m-am căsătorit cu altcineva, crezând că timpul și distanța pot stinge chiar și cele mai intense emoții. N-a fost așa”, povestește Ramona.

“N-am putut să o pierd. Când am înțeles că ea este singurul om lângă care vreau și pot să trăiesc, am făcut totul că să o aduc înapoi”, completează și Dominic.

Pentru că unele lucruri sunt făcute să se întâmple și unii oameni sunt destinați să fie împreună, viața și sentimentele i-au readus pe Ramona și Dominic împreună. În 2012 și-au întemeiat propria familie, pe care au oficializat-o anul trecut. Cei doi au împreună două fetițe minunate, Aryanna Maria și Aileen Ioana, pe care le iubesc mai mult decât orice pe lume.

Relația cu soțul ei, o istorie îndelungată!

În discuția cu reporterul nostru, Ramona Ioana a declarat că relația ei cu Dominic, cetățean britanic, are o istorie îndelungată, a cunoscut suișuri și coborâșuri, cu momente de disperare, dar și cu multe clipe împlinite, așa cum se întâmplă între oameni adevărați, care trăiesc în lumea adevărată.

“Nu am nimic de ascuns. Viața m-a pus în situații în care am acționat cum am crezut eu la acel moment că era mai bine și din care am avut de învățat. Și am învățat! Însă pentru că, în lumea aceasta, sunt încă persoane dispuse la orice atac pentru a-și asigura o brumă de vizibilitate sau capital electoral, am decis ca, inclusiv pentru familia și copiii mei, să lămuresc deschis și transparent această temă. Eu, Dominic, fetițele mele, prietenii noștri și, îndrăznesc să cred, toți oamenii sinceri cu ei înșiși, știm că perfecțiunea, dacă există, reprezintă finalul unui lung efort de îndreptare a unor imperfecțiuni”, ne-a mai spus Ramona.

S-a născut, a copilărit și a studiat în Cluj-Napoca!

Ramona Ioana Bruynseels s-a născut, a copilărit și a studiat Dreptul în Cluj. Ulterior, a lucrat atât în corporații internaționale și organizații nonguvernamentale, cât și în administrația publică centrală. A absolvit și Școală de Guvernare, la Harvard, fiind premiată de către universitate cu două premii speciale. Candidează la Președinție din partea umaniștilor și are ca principal obiectiv eliminarea imunității și privilegiilor pentru politicieni.