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Tragedie în plin val de căldură. O femeie a murit într-un spital fără climatizare

De: Emanuela Cristescu 25/06/2026 | 13:18
Tragedie în plin val de căldură. O femeie a murit într-un spital fără climatizare
Tragedie în plin val de căldură. O femeie a murit într-un spital fără climatizare
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O femeie și-a dat ultima suflare chiar pe patul de spital, într-o agonie de nedescris, din cauza temperaturilor de nesuportat din salon! Anunțul a fost făcut de un oficial de la Urgențe, care a dat alarma: este pentru prima oară când un pacient își găsește sfârșitul sufocat de căldură într-o instituție medicală care ar fi trebuit să-l salveze.

Tragedia de o gravitate fără precedent a pus pe jar întreaga comunitate medicală internațională, după ce s-a aflat că unitățile spitalicești nu sunt dotate cu sisteme de climatizare. Oficialii au recunoscut panicați că „se întâmplă ceva în privinţa mortalităţii”, dar au preferat să țină sub cheie detaliile despre identitatea victimei sau locul exact unde s-a petrecut grozăvia.

O femeie a murit într-un spital fără climatizare

Instituţiile de sănătate ”nu sunt climatizate”, a deplâns Vicepreşedintele Samu-Urgence de France, Jean-François Cibien.

Această moarte suspectă vine în contextul în care temperaturile de pe continent au atins cote de-a dreptul istorice. S-au înregistrat valori monstruoase de peste 40 de grade Celsius la umbră, transformând clădirile publice în adevărate camere de tortură termică.

Din cauza aerului irespirabil și a sufocării din interior, marile atracții turistice precum Turnul Eiffel sau Muzeul Luvru au fost obligate să își tragă obloanele mult mai devreme, spre disperarea vizitatorilor.

Chiar și faimoasele opere de artă au fost în mare pericol din cauza aerului cald, administratorii recunoscând cu stupoare că marile imobile nu au fost construite pentru a rezista unei asemenea urgii climatice.

Este haos în Franța

În timp ce clasa politică se ceartă aprins pe tema subvențiilor pentru climatizare, populația a luat cu asalt centrele comerciale. S-au golit instantaneu toate stocurile de ventilatoare și aparate de aer condiționat portabile, într-o încercare disperată de supraviețuire.

Valul sângeros de caniculă nu dă semne de retragere prea ușor și continuă să înainteze periculos spre estul Europei, amenințând să prăjească și alte țări. Metorologii au anunțat că vor fi temperaturi extreme în mai multe țări.

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Obiceiul care îți face mai mult rău pe caniculă. Pare că te răcorește, dar efectul e invers

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