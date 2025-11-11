Acasă » Știri » Trăim în anul 1726, de fapt? Teoria ciudată care susține că 299 de ani nu ar fi existat deloc, în realitate

De: Andreea Stăncescu 11/11/2025 | 17:49
Cum au „dispărut” 299 de ani din istorie

O teorie controversată susține că, de fapt, nu trăim în anul 2025, ci în anul 1726, ceea ce ar schimba complet cronologia omenirii. Chiar dacă majoritatea oamenilor sunt de acord asupra faptului că ne aflăm în secolul XXI, așa cum indică calendarele moderne, există o ipoteză numită „teoria timpului fantomă” care afirmă că aproape 300 de ani din istoria umană ar fi fost pur și simplu inventați.

Această teorie a fost propusă pentru prima dată în 1991 de istoricul german Heribert Illig. Potrivit lui, perioada cuprinsă între anii 614 și 911 d.Hr. ar fi fost „fabricată” pentru a aduce calendarul mai aproape de anul 1000, considerat o bornă simbolică importantă pentru lumea creștină.

Illig susținea că împăratul romano-german Otto al III-lea, Papa Silvestru al II-lea și, posibil, împăratul bizantin Constantin al VII-lea ar fi conspirat pentru a adăuga artificial aproape trei secole la calendar. În acest mod, s-ar fi ajuns mai repede la anul 1000, un moment perceput ca având o mare semnificație religioasă, fiind considerat la vremea respectivă o mie de ani de la nașterea lui Iisus Hristos.

Conform teoriei, cei trei ar fi „inventat” numeroase evenimente istorice, printre care invaziile vikingilor, domnia lui Alfred cel Mare, figura lui Carol cel Mare și chiar întemeierea Sfântului Imperiu Roman.

Această perioadă a istoriei este cunoscută sub numele de Evul Mediu Întunecat, o epocă în care documentația istorică era redusă, din cauza prăbușirii Imperiului Roman de Apus. Tocmai lipsa surselor clare a fost terenul perfect pentru dezvoltarea unei asemenea teorii.

Susținătorii acestei ipoteze consideră că absența dovezilor solide din acei ani ar putea demonstra că multe dintre evenimentele atribuite acelei perioade sunt, de fapt, mituri, precum legenda regelui Arthur, care ar fi trăit atunci, dar a cărui existență nu este confirmată istoric.

Totuși, teoria are numeroase neconcordanțe, căci în alte locații evenimentele istorice sunt bine documentate. În plus, este improbabil ca personaje istorice precum Otto al III-lea sau Constantin al VII-lea să fi colaborat, având în vedere că au trăit în epoci diferite.

