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Truc pentru persoanele care călătoresc singure. De ce este recomandat să arunci o sticlă de apă sub pat, când ajungi la hotel

De: Elisa Tîrgovățu 21/06/2026 | 19:58
Truc pentru persoanele care călătoresc singure. De ce este recomandat să arunci o sticlă de apă sub pat, când ajungi la hotel
Obiceiul neobișnuit al turiștilor care a stârnit controverse. De ce aruncă o sticlă de apă sub pat când ajung la hotel / Sursa foto: Pexels
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Însoțitorii de bord își petrec o mare parte din timp în zboruri și cazări la hoteluri, motiv pentru care experiența lor este adesea considerată utilă de către turiști atunci când vine vorba de sfaturi de călătorie. Printre recomandările care au atras atenția recent se numără și un truc neobișnuit împărtășit de Esther Sturrus, angajată a companiei KLM.

Aceasta le sugerează călătorilor ca, imediat după ce intră în camera de hotel, să arunce o sticlă de apă sub pat, un gest simplu care a devenit subiect de discuții în mediul online și în presa internațională. Ideea a stârnit curiozitate deoarece este un obicei mai puțin obișnuit, dar promovat ca o metodă rapidă de verificare a camerei.

Trucul a fost preluat de mulți internauți, fiind asociat cu atenția sporită pe care personalul de cabină o acordă detaliilor din timpul cazărilor frecvente în hoteluri din întreaga lume. Însoțitorii de bord, obișnuiți să călătorească constant, ajung să dezvolte astfel de mici rutine de precauție, pe care uneori le împărtășesc publicului larg.

Acest mic truc ar putea fi de ajutor în special celor care călătoresc pe cont propriu și vor să verifice rapid spațiul de sub pat, pentru a se asigura că nu există nimic neobișnuit acolo. Metoda este una foarte simplă: o sticlă este împinsă sau rostogolită sub pat, iar apoi se urmărește dacă aceasta ajunge să iasă pe partea opusă.

Sursa foto: Pexels

În cazul în care obiectul nu reapare din celălalt capăt, recomandarea este ca zona să fie inspectată mai atent înainte ca persoana să se instaleze și să se simtă complet în siguranță în cameră.

Trucul ideal de verificare al camerei

Specialiștii atrag atenția că faptul că o sticlă nu iese complet de sub pat nu indică neapărat prezența unei persoane ascunse acolo. În multe unități de cazare, spațiul respectiv poate fi ocupat de diverse obiecte depozitate, precum lenjerii de rezervă, iar în alte situații este posibil ca sticla să nu fi fost împinsă suficient de departe pentru a ajunge pe partea cealaltă.

Chiar și așa, metoda este văzută de unii călători ca o verificare rapidă și discretă a camerei, oferind un plus de confort psihologic înainte de odihnă. Esther Sturrus a discutat despre astfel de obiceiuri din experiența sa de zbor, subliniind că ele sunt mai degrabă gesturi simple de precauție decât garanții absolute.

Pasagerii politicoși se bucură de o experiență de călătorie mai plăcută

Însoțitorii de bord oferă adesea recomandări utile pentru un zbor cât mai confortabil. Printre acestea se numără alegerea locurilor din fața aripilor, unde turbulențele sunt de obicei mai puțin resimțite, evitarea zonelor din apropierea toaletelor și a bucătăriilor din cauza zgomotului și a traficului constant, dar și optarea pentru locurile din partea din față a avionului, unde serviciul este mai rapid și șansele de a primi meniul dorit sunt mai mari.

Un alt sfat frecvent menționat vizează modul în care pasagerii își planifică poziția în cabină în funcție de preferințe, pentru a reduce disconfortul pe durata călătoriei.

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