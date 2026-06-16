Trucul de bucătărie care a adunat milioane de vizualizări. Puțini știau această utilizare a răzătorii

Un truc de bucătărie prezentat de o mamă din Statele Unite a stârnit un val de reacții pe internet, după ce aceasta a arătat o utilizare mai puțin cunoscută a uneia dintre laturile răzătoarei clasice. Videoclipul a adunat milioane de vizualizări și i-a făcut pe mulți să recunoască faptul că nu știau la ce servește, de fapt, acea parte a ustensilei.

Jen Watson, mamă a cinci copii și specialistă în organizarea locuinței, publică frecvent pe rețelele sociale diverse sfaturi pentru gospodărie și bucătărie. De această dată, ea a arătat cum poate transforma un cartof banal într-o spirală folosind latura de feliere a unei răzători, scrie express.co.uk.

În videoclip, femeia introduce un băț prin cartof și îl rotește în timp ce îl trece prin fanta destinată felierii. Rezultatul este un cartof spiralat, asemănător celor vânduți la târguri și festivaluri sub diferite denumiri, precum „tornado potato” sau „potato twister”.

„Știați că puteți folosi această parte a răzătorii pentru a crea spirale?”, a scris ea în descrierea clipului, sugerând că mulți oameni nu cunosc adevăratul potențial al acestei laturi a ustensilei.

La ce folosește, de fapt, fiecare latură

Filmarea a strâns peste 14 milioane de vizualizări și sute de mii de aprecieri, iar comentariile nu au întârziat să apară. Unii utilizatori au fost impresionați de ingeniozitatea ideii, în timp ce alții au mărturisit că nu au înțeles din prima cum funcționează metoda.

Mai multe persoane au remarcat că latura respectivă este destinată, în mod normal, felierii brânzei și a unor legume, însă au apreciat creativitatea cu care a fost folosită pentru obținerea cartofilor spirală.

Potrivit experților culinari, răzătoarea clasică cu patru laturi are funcții diferite pe fiecare parte. Laturile cu găuri mari și medii sunt folosite pentru răzuirea brânzeturilor și a legumelor, partea cu fantă lungă este destinată felierii, iar cea cu perforații foarte mici este ideală pentru parmezan, coajă de citrice, usturoi, ghimbir sau nucșoară.

Deși majoritatea oamenilor folosesc aproape exclusiv partea principală a răzătorii, trucul prezentat de Jen Watson a demonstrat că o ustensilă banală din bucătărie poate avea întrebuințări surprinzătoare.

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