Trump pune capăt războiului dintre Israel și Iran. Președintele SUA face apel la cele două state să nu încalce armistițiul

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, marți, că un armistițiu între Iran și Israel intră în vioare, cerându-le celor două părți implicate să nu încalce acest acord.

UPDATE 15:24: Donald Trump este nemulțumit de modul în care Iran și Israel au reacționat în ultimele ore. Cele două țări au încălcat armistițiul la doar câteva ore de la intrarea lui în vigoare. Vă reamintim că bombardamentele dintre aceste două țări durează de 2 săptămâni.

BREAKING: Trump says Israel and Iran “don’t know what the f*ck they’re doing.” pic.twitter.com/sIYaouXgbg

— Clash Report (@clashreport) June 24, 2025