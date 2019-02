Tuncay a schimbat partenera de… tenis!

La doi ani de când s-a despărțit de “Zâna surprizelor”, Tuncay Ozturk dă semne că își reface viața socială. Vestitul medic duce o viață sportivă foarte activă și profită din plin de bucuriile vieții. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini de ultimă oră cu fostul soț al Andreei Marin.

Tuncay Ozturk a depășit cu brio momentele mai puțin plăcute de care a avut parte după divorțul de Andreea Marin. Acum, afaceristul turc pare să fie mai plin de viață ca oricând și profită pe îndelete de fiecare clipă.

Zilele trecute, l-a întâlnit pe Tuncay, în Parcul Herăstrău, acolo unde kinetoterapeutul obinuiește să practice tenisul de câmp. Îmbrăcat sport și cu geanta de echipament pe umăr, fostul soț al "Zânei surprizelor" a plecat de la terenurile de sport împreună cu o tânără domnișoară. Despre care sursele noastre afirmă că este partenera de tenis a lui Tuncay.

Cei doi au profitat de scurta plimbare prin parc și au discutat vrute și nevrute. E și normal, de altfel, ca, după atâtea schimburi de mingi, să mai schimbi și câteva păreri cu partenerul de tenis.

Fericit în România!

”Sigur că am mai ieşit la întâlniri, dar începe să fie din ce în ce mai greu. Nu neapărat mai greu, dar e mai complicat să ai încredere în cineva. Pe termen lung, nu mă gândesc să mă întorc în Turcia. Sunt fericit aici. Vreau să rămân aici să-mi dezvolt afacerea şi chiar să-mi întemeiez o familie aici, adică să mă stabilesc în România„, a mărturisit terapeutul, în urmă cu ceva timp.

Andreea Marin şi Tuncay au divorţat în februarie 2017

„Zâna" şi turcul Tuncay au divorţat în luna februarie a anului 2017, la Judecătoria Buftea. Înainte de divorţ, Andreea Marin a vorbit despre motivele care au dus la ruptură.

„Nu am nimic să-mi reproşez astăzi. Sunt împăcată cu acţiunile mele. Sunt omul care simte că poate să facă mai mult şi merită mai mult. Ştiu cât sunt în stare să dăruiesc şi cred că merit acelaşi respect. E o poveste ce ţine de încredere, iar la mine nu a funcţionat. Nu e o dramă, asta e. (…) Nu m-am respectat şi pe mine. Poate am fost prea tolerantă în defavoarea mea. Eu nu spun că el a avut sau nu o relaţie cu altcineva. Au fost lucruri mult mai grele pentru sufletul meu. Îmi pare bine că am scăpat de semnele de întrebare din viaţa mea. Mi s-a părut lipsit de bărbăţie, de demnitate să spui, la doar câteva zile de la despărţire, că eşti pregătit deja pentru o nouă relaţie”, explica Andreea Marin, la TV, cauzele divorţului.

