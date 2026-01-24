Acasă » Exclusiv » Ucigașul de la Perla este grav bolnav! Gheorghe Vlădan se agață de iertarea fiului, pentru a nu muri după gratii

Ucigașul de la Perla este grav bolnav! Gheorghe Vlădan se agață de iertarea fiului, pentru a nu muri după gratii

24/01/2026
Ucigașul de la Perla este grav bolnav! Gheorghe Vlădan se agață de iertarea fiului, pentru a nu muri după gratii
Fostul polițist Gheorghe Vlădan, condamnat la 25 de ani după ce și-a împușcat mortal soția și o colegă de-a ei într-un coafor din Dorobanți, în 2012, a cerut să fie eliberat condiționat după ce a ispășit mai bine de jumătate din pedeapsă. Motivele invocate sunt șocante: pe lângă problemele grave de sănătate, Vlădan se sprijină pe un gest la care nimeni nu se aștepta!

După 13 ani petrecuți în spatele gratiilor, Gheorghe Vlădan, fostul polițist care a îngrozit România în martie 2012, cere din nou să i se deschidă poarta penitenciarului. Condamnat la 25 de ani de închisoare pentru că și-a împușcat mortal soția și o colegă de-a ei într-un coafor din Dorobanți, Vlădan susține că a devenit „alt om”. Iar dosarul de eliberare condiționată cu care încearcă să-i convingă pe judecători conține detalii intrigante.

Gheorghe Vlădan vrea să fie un om liber

Închis la Penitenciarul Jilava, fostul agent de poliție se află la a șasea cerere de eliberare condiționată. Ultima a fost formulată recent, în urmă cu aproximativ o lună. De această dată, apărarea mizează nu doar pe anii executați, ci și pe imaginea unui deținut-model, cu sute de „puncte” câștigate în detenție și o conduită prezentată ca ireproșabilă.

”Astfel, față de acest aspect și în raport de înscrisurile ataşate la dosar atât de către penitenciarul Jilava, cât și de către petent, solicită a se observa că acesta a îndeplinit condițiile imperative ale legii, în sensul că a îndeplinit fracției, execută pedeapsa în regimul deschis şi a respectat normele impuse din mediul carceral, având o relaționare bună atât cu personalul, cât și cu ceilalți colegi de detenție. ##### că petentul a participat pe toată perioada detenției din anul 2012 până în prezent la activități lucrative și programele și activitățile culturale, educative și religioase stabilite și impuse prin planul de individualizare”.

Regret, boală și reconciliere

Cifrele invocate sunt impresionante: peste 300 de credite și 100 de evidențieri pozitive. Dar adevărata surpriză apare spre finalul dosarului: ultima cerere este o propunere de ieșire din penitenciar pentru o zi, pe 26 ianuarie 2026. Un detaliu care, spun surse judiciare, este folosit ca dovadă că fostul polițist ar fi considerat „demn de încredere”.

Vlădan mai invocă faptul că este foarte bolnav, vârsta înaintată și regretul față de fapta comisă. În plus, acesta ar fi reluat, în mod surprinzător, relația cu fiul său. Aspect prezentat ca un argument-cheie pentru existența unui domiciliu stabil și a unei reintegrări rapide în societate.

”În ceea ce priveşte circumstanţele persoanele ale contestatorului menţionează că acesta are vârsta de 67 de ani și o stare de sănătate precară. Precizează că petentul regretă fapta comisă şi a realuat relaţia cu fiul său, având astfel un domiciliu stabil. În subsidiar, în cazul respingerii cererii de liberare condiţionată, solicită a se avea în vedere o scurtă perioadă de reiterare a cererii”.

Gheorghe Vladan, autorul atacului armat de la coaforul din zona Perla, va rămâne după gratii

Judecătorii nu s-au lăsat înduplecați de povestea reeducării: au spus, pe scurt, că un deținut disciplinat nu e o raritate, ci regulă. Iar cumințenia din spatele gratiilor nu șterge nici gravitatea masacrului din coafor, nici riscul ca, odată liber, fostul polițist să nu fi făcut acea „schimbare profundă” cerută de lege.

Cu alte cuvinte, instanța a decis că boala, munca și recompensele nu cântăresc suficient ca să-și asume responsabilitatea de a-l scoate înapoi în lume. Cel puțin nu acum. Așa că cererea de eliberare condiționată i-a fost respinsă.

Orbit de gelozie, Gheorghe Vlădan a tras 11 focuri!

Atacul armat de la coaforul Perla a avut loc la data de 5 martie 2012. La ora 14, Gheorghe Vlădan a venit la salon, orbit de gelozie, unde s-a certat cu soția sa. Înainte să plece foarte nervos a amenințat-o că se va răzbuna pe ea. A revenit înarmat cu o armă semiautomată Glock, calibrul 9 mm, pe care o deținea legal, având în vedere și calitatea sa de agent de poliție.

La ora 17:30 după o discuție scurtă cu Felicia, soția sa, și Mariana Bendre, casiera salonului, a început să tragă, împuscând 8 persoane.

Fostul polițist a descărcat toată muniția din încărcătorul pistolului, în total 11 gloanțe. Din acestea un singur glonț a fost tras înspre exterior, prin geam, fiind recuperat de criminaliști dintr-un loc de joacă. Agentul de poliție a scos Glockul din haină și a împușcat-o pe soția sa în piept, iar apoi a tras în casieră trei goanțe. Ulterior a mai împușcat trei cliente ale salonului, doi clienți ai frizeriei și o altă angajată a salonului de coafură. Cei don urmă au scăpat cu viață.

Gheorghe Vlădan s-ar fi aflat sub tratament psihiatric pentru o depresie severă la momentul la care a comis asasinatele, a declarat avocatul acestuia la scurt timp după comiterea masacrului.

×