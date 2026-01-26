Acasă » Știri » Ucigașul lui Mario a dispărut. Protejat de poliție, acesta n-a mai fost găsit în casa de la Sânmihai

De: roxana tudorescu 26/01/2026 | 08:34
Cazul uciderii lui Mario Berinde este departe de a fi închis. Românii sunt revoltați de tragedia care s-a petrecut în Timiș și vor dreptate pentru adolescentul de doar 15 ani care a plecat mult prea devreme. Zeci de oameni s-au adunat în fața locuinței unde criminalul minor se afla, dar nici urmă de el. Oamenii legii au făcut anunțul.

Mario Berinde a fost condus pe ultimul drum pe data de 24 ianuarie 2026, în localitatea Cenei din județul Timiș. Scenele au fost greu de privit, mai ales din cauza durerii părinților care își urlau suferința. Zeci de oameni l-au condus pe ultimul drum pe adolescent.

După ce și-au luat adio de la el, oamenii au pornit către casa în care criminalul aflat în libertate s-a mutat, în localitatea Sânmihaiu Român. Aceștia s-au revoltat pentru nedreptatea care se face în continuare lui Mario și familiei lui.

Minorul de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde se află în libertate, pentru că nu are vârsta necesară pentru a răspunde penal. Acesta a fost mutat pe data 25 ianuarie, în localitatea Sânmihaiu Român, iar oamenii și-au strigat nemulțumirea în fața casei. Băiatul s-ar fi mutat în localitate, împreună cu mama sa, la bunici.

Ei bine, după ore în șir de proteste, oamenii au aflat că minorul nu se află, de fapt, în casă. Jandarmii aflați la fața locului au verificat locuința și au făcut anunțul. Mai mult, reprezentantul acestora a ținut să menționeze că oamenii legii sunt alături de cei revoltați, ci nu împotriva lor.

„În contextul stării de nemulțumire generată de faptul că în localitatea Sânmihaiu Român, în imobilul din proximitatea noastră, s-ar afla minorul suspectat în cazul omorului din localitatea Cenei, oamenii au început să protesteze în cursul zilei de astăzi în preajma primăriei din localitate, iar apoi s-au deplasat aici. Echipele de dialog ale Jandarmeriei Timiș sunt prezente pentru a detensiona situația și, în primul rând, vrem să spunem foarte clar că suntem aici alături de oameni, ci nu împotriva lor. Înțelegem emoția unui astfel de moment, unei astfel de tragedii, și dorim pe această cale să transmitem mesajul nostru de condoleanțe familiei îndurerate. (…) Colegii mei de la echipa de dialog vor stabili legătura cu două persoane din partea protestatarilor pentru a le facilita accesul în locuință, ca aceștia să poată observa că în locuință nu se află minorul respectiv.”, a spus reprezentantul Jandarmilor.

