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UE pregătește noi restricții privind accesul copiilor la rețelele sociale. Anunțul făcut de Ursula von der Leyen

De: Daniel Matei 13/07/2026 | 21:00
UE pregătește noi restricții privind accesul copiilor la rețelele sociale. Anunțul făcut de Ursula von der Leyen
Sursa foto: Shutterstock
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Uniunea Europeană pregătește noi restricții privind accesul copiilor la rețelele sociale. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că susține introducerea unor limite de vârstă, după ce un grup de experți a recomandat restricționarea accesului copiilor sub 13 ani la aceste platforme.

Noi restricții privind accesul copiilor la rețelele sociale

Raportul prezentat Comisiei Europene recomandă o abordare graduală. Copiii sub 3 ani nu ar trebui să fie expuși deloc la ecrane, iar cei sub 13 ani ar urma să poată folosi rețelele sociale doar în mod limitat și sub supravegherea părinților, profesorilor sau a altor adulți responsabili. Restricțiile ar urma să fie relaxate treptat pe măsură ce adolescenții înaintează în vârstă, potrivit The Guardian.

„Este clar că avem nevoie de restricții adaptate vârstei în ceea ce privește accesul la platformele online. Nu este vorba despre dacă cei mici pot avea acces la rețelele sociale. Este vorba despre dacă și când rețelele sociale pot avea acces la copiii noștri”, a spus președinta Comisiei Europene.

De ce sunt luate astfel de măsuri în calcul

Von der Leyen a promis că, în această toamnă, Comisia Europeană va prezenta un proiect de lege pe această temă. Ea a evitat însă să precizeze care ar trebui să fie vârsta minimă pentru accesul la rețelele sociale, afirmând că i se pare „foarte convingătoare” abordarea etapizată propusă de grupul de experți, care prevede recomandări diferite în funcție de vârsta copiilor.

Von der Leyen a declarat că dovezile privind efectele negative ale rețelelor sociale asupra copiilor devin tot mai convingătoare și că este nevoie de reguli adaptate fiecărei grupe de vârstă. Inițiativa face parte dintr-un plan mai amplu prin care Bruxelles-ul dorește să oblige platformele online să demonstreze că serviciile lor sunt sigure pentru minori.

Comisia Europeană intenționează să prezinte un proiect legislativ în această toamnă. Pentru a deveni lege, propunerea va trebui aprobată atât de statele membre ale Uniunii Europene, cât și de Parlamentul European. Deocamdată nu a fost stabilită o vârstă minimă obligatorie la nivelul întregii Uniuni, însă recomandarea experților este ca accesul copiilor sub 13 ani la rețelele sociale să fie restricționat până când platformele pot demonstra că sunt sigure prin design.

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