UE va înființa o nouă unitate de informații sub conducerea președintei Ursula von der Leyen. Ce urmează

Comisia Europeană va înființa un nou organism de informații care este menit să îmbunătățească utilizarea informațiilor colectate de agențiile naționale de spionaj, sub conducerea președintei Ursula von der Leyen. Află mai multe detalii în articol!

Unitatea care se va afla sub conducerea președintei Ursula von der Leyen, va fi formată în cadrul secretariatului general al Comisiei și intenționează să angajeze oficiali din întreaga comunitate de informații din UE pentru a colecta informații în scopuri comune.

Această mișcare este menită să consolideze infrastructura de securitate independentă a UE, impulsionată de invazia Rusiei în Ucraina și de semnalele președintelui Donald Trump în legătură cu reducerea angajamentelor trupelor americane în legătură cu apărarea față de Europa.

„Serviciile naţionale de spionaj deţin vaste cunoştinţe, la fel ca şi Comisia. Cheia este găsirea unei modalităţi mai inteligente de a combina toate acestea pentru un impact maxim şi reciprocitate. În lumea informaţiilor, partajarea duce la partajare”, a spus o sursă din interior.

UE înființează o nouă unitate de informații

Totuși, această idee nu este văzută bine de toți oficialii. Liderii Serviciului de Acțiune Externă (SEAE) al UE, care gestionează Centrul de Informaţii şi Situaţii (INTCEN) existent, sunt reticenți în ceea ce privește acest aspect. Criticii se tem că noul organism s-ar putea suprapune cu funcțiile INTCEN și i-ar putea submina viabilitatea.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a declarat pentru Financial Times: „explorează modalități de a-și îmbunătăți funcțiile de securitate și informații” și „”o potențială celulă dedicată în cadrul secretariatului general”.

Reprezentanții CE au subliniat că această idee se află la început și nu se știe exact când se va materializa.

