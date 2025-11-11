Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » UE va înființa o nouă unitate de informații sub conducerea președintei Ursula von der Leyen. Ce urmează

UE va înființa o nouă unitate de informații sub conducerea președintei Ursula von der Leyen. Ce urmează

De: Denisa Iordache 11/11/2025 | 11:31
UE va înființa o nouă unitate de informații sub conducerea președintei Ursula von der Leyen. Ce urmează
UE va înființa o nouă unitate de informații sub conducerea președintei Ursula von der Leyen. Sursă: Profimedia

Comisia Europeană va înființa un nou organism de informații care este menit să îmbunătățească utilizarea informațiilor colectate de agențiile naționale de spionaj, sub conducerea președintei Ursula von der Leyen. Află mai multe detalii în articol!

Unitatea care se va afla sub conducerea președintei Ursula von der Leyen, va fi formată în cadrul secretariatului general al Comisiei și intenționează să angajeze oficiali din întreaga comunitate de informații din UE pentru a colecta informații în scopuri comune.

Această mișcare este menită să consolideze infrastructura de securitate independentă a UE, impulsionată de invazia Rusiei în Ucraina și de semnalele președintelui Donald Trump în legătură cu reducerea angajamentelor trupelor americane în legătură cu apărarea față de Europa.

„Serviciile naţionale de spionaj deţin vaste cunoştinţe, la fel ca şi Comisia. Cheia este găsirea unei modalităţi mai inteligente de a combina toate acestea pentru un impact maxim şi reciprocitate. În lumea informaţiilor, partajarea duce la partajare”, a spus o sursă din interior.

Meteorologii Ease Weather anunță cum va fi vremea de 1 DECEMBRIE 2025. Ce haine vom purta de Ziua Națională
Meteorologii Ease Weather anunță cum va fi vremea de 1 DECEMBRIE 2025. Ce...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

UE înființează o nouă unitate de informații

Totuși, această idee nu este văzută bine de toți oficialii. Liderii Serviciului de Acțiune Externă (SEAE) al UE, care gestionează Centrul de Informaţii şi Situaţii (INTCEN) existent, sunt reticenți în ceea ce privește acest aspect. Criticii se tem că noul organism s-ar putea suprapune cu funcțiile INTCEN și i-ar putea submina viabilitatea.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a declarat pentru Financial Times: „explorează modalități de a-și îmbunătăți funcțiile de securitate și informații” și „”o potențială celulă dedicată în cadrul secretariatului general”.

Reprezentanții CE au subliniat că această idee se află la început și nu se știe exact când se va materializa.

CITEȘTE ȘI:

Ursula von der Leyen a luat foc, după ce o dronă rusească a intrat în România! Mesajul dur al președintei CE nu va rămâne fără ecou

Ursula von der Leyen vrea un zid de drone care să apere flancul estic al Europei

Tags:
Iți recomandăm
A fost găsit mort la închisoare! Bărbatul celebru și-ar fi luat viața
Showbiz internațional
A fost găsit mort la închisoare! Bărbatul celebru și-ar fi luat viața
Cerșetorul român care i-a uimit pe polițiștii italieni! Câți bani au găsit carabinierii în buzunarul său
Showbiz internațional
Cerșetorul român care i-a uimit pe polițiștii italieni! Câți bani au găsit carabinierii în buzunarul său
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
Mediafax
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
Finala Asia Express 2025 | Am aflat cine se califică și cine câștigă marea finală a show-ului de la Antena 1
Gandul.ro
Finala Asia Express 2025 | Am aflat cine se califică și cine câștigă...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de...
Cine sunt Frații Pavăl, matematicienii care au pornit de la un butic de 16 mp și au construit imperiul Dedeman: planuri pentru preluarea Carrefour
Adevarul
Cine sunt Frații Pavăl, matematicienii care au pornit de la un butic de...
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a declarat venituri doar din salariu Citește mai mul
Digi24
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat....
Țara din Europa care trimite scrisori tinerilor de 17 ani, invitându-i să facă serviciul militar voluntar în 2026
Mediafax
Țara din Europa care trimite scrisori tinerilor de 17 ani, invitându-i să facă...
Parteneri
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Click.ro
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Ce spune Nicușor Dan despre declarația Oanei Gheorghiu și despre reacția CSM
Digi 24
Ce spune Nicușor Dan despre declarația Oanei Gheorghiu și despre reacția CSM
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple Schengen. „La naiba cu Europa voastră”
Digi24
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple Schengen. „La...
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Cele 4 tipuri de alerte de RADAR disponibile în Waze
go4it.ro
Cele 4 tipuri de alerte de RADAR disponibile în Waze
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Descopera.ro
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Go4Games
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Finala Asia Express 2025 | Am aflat cine se califică și cine câștigă marea finală a show-ului de la Antena 1
Gandul.ro
Finala Asia Express 2025 | Am aflat cine se califică și cine câștigă marea finală...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dan Alexa, schimbare dramatică după ce a câștigat Asia Express! Câte kilograme a slăbit
Dan Alexa, schimbare dramatică după ce a câștigat Asia Express! Câte kilograme a slăbit
Demi Moore a împlinit 63 de ani! Imagini rare din tinerețea celebrei actrițe
Demi Moore a împlinit 63 de ani! Imagini rare din tinerețea celebrei actrițe
A fost găsit mort la închisoare! Bărbatul celebru și-ar fi luat viața
A fost găsit mort la închisoare! Bărbatul celebru și-ar fi luat viața
Un bărbat și-a înscenat propria înmormântare dintr-un motiv ireal. Cum au reacționat oamenii când ...
Un bărbat și-a înscenat propria înmormântare dintr-un motiv ireal. Cum au reacționat oamenii când au aflat că el nu murise, de fapt
Prințul William a făcut cel mai greu anunț din viața sa. Cum le-a spus copiilor de grava problemă ...
Prințul William a făcut cel mai greu anunț din viața sa. Cum le-a spus copiilor de grava problemă de sănătate a lui Kate Middleton
Alertă ANM! Cod galben de ceață în 10 județe. Vizibilitate sub 50 de metri în unele zone
Alertă ANM! Cod galben de ceață în 10 județe. Vizibilitate sub 50 de metri în unele zone
Vezi toate știrile
×