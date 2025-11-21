Acasă » Știri » Ultimele imagini cu Flavia Groșan înainte să moară. Era transfigurată, suferința i se citea pe chip

Ultimele imagini cu Flavia Groșan înainte să moară. Era transfigurată, suferința i se citea pe chip

De: Andreea Stăncescu 21/11/2025 | 17:02
Ultimele imagini cu Flavia Groșan înainte să moară. Era transfigurată, suferința i se citea pe chip
Flavia Groșan a murit din cauza problemelor de sănătate / Sursa foto: Facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

În urmă cu aproximativ o lună, Flavia Groșan, medicul cunoscut în perioada pandemiei de COVID-19 pentru pozițiile sale controversate privind vaccinarea, a fost descoperită în stare de inconștiență în apartamentul său. Soțul ei, cel care a găsit-o, a alertat imediat serviciul de urgență 112. Ea a stat mai mult timp internată în spital, fiind diagnsticată cu tumoră pulmonară avansată, cu metastaze la nivelul creierului. Ce imagini au apărut cu ea înainte de a ajunge pe mâna medicilor.

Nicolae Voiculeț a cunoscut-o în urmă cu 4 ani, la Oradea și a publicat câteva fotograii din ultima perioadă a vieții sale, înainte să ajungă internată la spital. Se vedea că este slăbită, cu trăsături vizibil îmbătrânite și cearcăne adânci, departe de imaginea energică pe care o afișa când critica protocoalele impuse în pandemie.

Ultima lună din viața Flaviei Groșan s-a desfășurat pe un pat de spital, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Oradea, unde a luptat cu un diagnostic necruțător: o tumoră pulmonară agresivă ce se răspândise rapid, provocând metastaze cerebrale, pulmonare, hepatice și suprarenale. A fost internată la mijlocul lunii octombrie, după ce a fost găsită fără cunoștință în propria locuință. Inițial a fost tratată în secția de Terapie Intensivă, fiind apoi mutată la Pneumologie.

Sursa foto: Facebook

Ce spune Nicolae Voiculeț despre Flavia Groșan

Încă de când a cunoscut-o prima dată și-a format o impresie foarte bună despre ea, considerând-o o prezență „luminoasă, curajoasă și cu o inimă uriașă”. În opinia lui, medicul a ales să fie o voce pentru cei speriați sau neajutorați, chiar și atunci când era criticată sau controversată, mai ales în perioada pandemiei de COVID-19.

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

„Am aflat cu profundă tristețe de trecerea la Domnul a Flaviei Groșan. Am cunoscut-o la Oradea, în 2021. Un om luminos, curajos, cu credință și cu o inimă uriașă.
În anii de cumpănă ai pandemiei, când frica paraliza România, ea a ales să vorbească. A ales să rămână aproape de oameni, să le dea speranță, să-i asculte, să lupte pentru ei, uneori singură împotriva unui sistem rece, rigid și lipsit de omenie.
„Nu toată lumea a fost de acord cu ea, dar milioane de români au văzut în Flavia Groșan un medic cu suflet, un om care nu a tăcut atunci când mulți au tăcut, o voce care a rupt zidul tăcerii și al terorii din acei ani tragici în care zeci de mii de vieți s-au pierdut. Ea a avut curaj. A avut credință. A avut compasiune. A avut puterea să stea în fața furtunii când alții se ascundeau. Astăzi, pleacă dintre noi un om care și-a pus sufletul pentru aproapele său.

Un om care a iubit viața, care a iubit oamenii și care a avut puterea să spună adevărul în vremuri întunecate”, a transmis naistul Nicolae Voiculeț.

CITEȘTE ȘI: Continuă controversele în privința teoriilor antivacciniste, după moartea Flaviei Groșan: ”Au omorât-o”

Ce a transmis soțul Flavie Groșan după moartea doctoriței antivacciniste. Bărbatul a găsit-o inconștientă în urmă cu o lună

Tags:
Iți recomandăm
Au uitat de agresiuni și s-au împăcat! E vestea momentului în showbiz
Știri
Au uitat de agresiuni și s-au împăcat! E vestea momentului în showbiz
Adriana Bahmuțeanu, strigăt de durere în mediul online: „Am surmenaj, burnout, depresie funcțională”
Știri
Adriana Bahmuțeanu, strigăt de durere în mediul online: „Am surmenaj, burnout, depresie funcțională”
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
Gandul.ro
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
FOTO. Cum arată și cu ce se ocupă nepoata lui Neti Sandu de la PRO TV
Prosport.ro
FOTO. Cum arată și cu ce se ocupă nepoata lui Neti Sandu de...
Un șofer băut a intrat cu mașina în trei autoturisme la Curtea de Apel. Tânăra care-l însoțea: „Am fost la club, vezi-ți de treaba ta!”
Adevarul
Un șofer băut a intrat cu mașina în trei autoturisme la Curtea de...
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”
Digi24
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem...
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Parteneri
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare...
FOTO. Imagini îndrăznețe cu Serena Williams în fustă scurtă după ce a slăbit zeci de kilograme
Prosport.ro
FOTO. Imagini îndrăznețe cu Serena Williams în fustă scurtă după ce a slăbit zeci de...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
Click.ro
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară...
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv din Capitală
Digi 24
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv...
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore
Digi24
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a...
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
go4it.ro
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
Gandul.ro
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Schimbarea la față a deja celebrei senatoare: Valentina Aldea, social media vs realitate
Schimbarea la față a deja celebrei senatoare: Valentina Aldea, social media vs realitate
Au uitat de agresiuni și s-au împăcat! E vestea momentului în showbiz
Au uitat de agresiuni și s-au împăcat! E vestea momentului în showbiz
Adriana Bahmuțeanu, strigăt de durere în mediul online: „Am surmenaj, burnout, depresie funcțională”
Adriana Bahmuțeanu, strigăt de durere în mediul online: „Am surmenaj, burnout, depresie funcțională”
Se extinde SGR pentru români! Ce noi ambalaje ar putea fi reciclate
Se extinde SGR pentru români! Ce noi ambalaje ar putea fi reciclate
Ilie Bolojan, out în ianuarie? ”Nu mai apucă mult”. Se știe deja potențialul înlocuitor
Ilie Bolojan, out în ianuarie? ”Nu mai apucă mult”. Se știe deja potențialul înlocuitor
Laura Giurcanu a recunoscut, în sfârșit, relația cu Aris! Ce i-a șoptit la ureche Andreei Esca
Laura Giurcanu a recunoscut, în sfârșit, relația cu Aris! Ce i-a șoptit la ureche Andreei Esca
Vezi toate știrile
×