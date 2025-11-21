Ultimele imagini cu Flavia Groșan înainte să moară. Era transfigurată, suferința i se citea pe chip

În urmă cu aproximativ o lună, Flavia Groșan, medicul cunoscut în perioada pandemiei de COVID-19 pentru pozițiile sale controversate privind vaccinarea, a fost descoperită în stare de inconștiență în apartamentul său. Soțul ei, cel care a găsit-o, a alertat imediat serviciul de urgență 112. Ea a stat mai mult timp internată în spital, fiind diagnsticată cu tumoră pulmonară avansată, cu metastaze la nivelul creierului. Ce imagini au apărut cu ea înainte de a ajunge pe mâna medicilor.

Nicolae Voiculeț a cunoscut-o în urmă cu 4 ani, la Oradea și a publicat câteva fotograii din ultima perioadă a vieții sale, înainte să ajungă internată la spital. Se vedea că este slăbită, cu trăsături vizibil îmbătrânite și cearcăne adânci, departe de imaginea energică pe care o afișa când critica protocoalele impuse în pandemie.

Ultima lună din viața Flaviei Groșan s-a desfășurat pe un pat de spital, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Oradea, unde a luptat cu un diagnostic necruțător: o tumoră pulmonară agresivă ce se răspândise rapid, provocând metastaze cerebrale, pulmonare, hepatice și suprarenale. A fost internată la mijlocul lunii octombrie, după ce a fost găsită fără cunoștință în propria locuință. Inițial a fost tratată în secția de Terapie Intensivă, fiind apoi mutată la Pneumologie.

Ce spune Nicolae Voiculeț despre Flavia Groșan

Încă de când a cunoscut-o prima dată și-a format o impresie foarte bună despre ea, considerând-o o prezență „luminoasă, curajoasă și cu o inimă uriașă”. În opinia lui, medicul a ales să fie o voce pentru cei speriați sau neajutorați, chiar și atunci când era criticată sau controversată, mai ales în perioada pandemiei de COVID-19.

„Am aflat cu profundă tristețe de trecerea la Domnul a Flaviei Groșan. Am cunoscut-o la Oradea, în 2021. Un om luminos, curajos, cu credință și cu o inimă uriașă.

În anii de cumpănă ai pandemiei, când frica paraliza România, ea a ales să vorbească. A ales să rămână aproape de oameni, să le dea speranță, să-i asculte, să lupte pentru ei, uneori singură împotriva unui sistem rece, rigid și lipsit de omenie.

„Nu toată lumea a fost de acord cu ea, dar milioane de români au văzut în Flavia Groșan un medic cu suflet, un om care nu a tăcut atunci când mulți au tăcut, o voce care a rupt zidul tăcerii și al terorii din acei ani tragici în care zeci de mii de vieți s-au pierdut. Ea a avut curaj. A avut credință. A avut compasiune. A avut puterea să stea în fața furtunii când alții se ascundeau. Astăzi, pleacă dintre noi un om care și-a pus sufletul pentru aproapele său. Un om care a iubit viața, care a iubit oamenii și care a avut puterea să spună adevărul în vremuri întunecate”, a transmis naistul Nicolae Voiculeț.

