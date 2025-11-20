Ce a transmis soțul Flavie Groșan după moartea doctoriței antivacciniste. Bărbatul a găsit-o inconștientă în urmă cu o lună

Flavia Groșan s-a făcut remarcată în timpul pandemiei de COVID-19, atunci când a fost numită ”medicul antivaccinist”. De profesie pneumolog, femeia a murit din cauza unui cancer angresiv la plămâni – cu multiple metastaze. Ce a transmis soțul acesteia, la scurt timp de la decesul doctoriței.

După o lungă suferință, Flavia Groșan a murit miercuri, 19 noiembrie 2025, la o lună distanță de când a fost internată pe secția ATI a Spitalului Județean Bihor. Medicul antivaccinist din timpul pandemiei de COVID-19 suferea de cancert la plămâni într-un stadiu avansat, iar în ultima perioadă fusese diagnosticată cu multiple metastaze tumorale (hepatice, pulmonare, cerebrale și suprarenale), după ce ar fi refuzat tratamentul pentru cancer.

Flavia Groșan suferea de cancer la plămâni

La scurt timp de la decesul soției sale, partenerul Flaviei Groșan le-a cerut urmăritorilor săi să îi respecte intimitatea în aceste momente delicate. Reamintim că bărbatul a fost cel care a găsit-o pe doctoriță inconștientă – în urmă cu o lună – prăbușită în propria casă și a sunat la 112 pentru ajutor.

Înainte să fie internată în spital – în comă de gradul 4- Flavia Groșan le-a povestit prietenilor virtuali că trece printr-o perioadă destul de delicată și că nu reușește să se vindece de pneumonie. Pneumologul a devenit cunoscută în timpul pandemiei de COVID-19, când a contestat protocolul de tratare a pacienților contaminați, inventându-și propria schemă de tratament împotriva virusului SARS-CoV-2.

„Încă sunt departe de recuperarea pneumoniei de care vă povesteam zilele trecute. Eu ca pneumolog, încerc. Dar dumneavoastră n-o să puteți fără un medic în apropiere.

Zilele astea mi-am dat seama la ce riscuri m am supus la tratamentul covidului. Important este ca cei mai mulți dintre noi trăim. Imensă satisfacție. Deși unii încă îmi caută morții…. Cu drag, aceeași Flavia”, a scris în ultima postare de pe pagina de Facebook.

Ea este urmașa Flaviei Groșan. Poartă același nume și face bani din afaceri de succes

S-a aflat legătura dintre Monica Pop și Flavia Groșan, medicul antivaccinist din pandemie: „Atât am sperat”