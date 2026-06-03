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Un bărbat și-a zidit mama în pivniță pentru a-i încasa pensia. Cine a făcut descoperirea

De: Denisa Crăciun 03/06/2026 | 21:44
Un bărbat și-a zidit mama în pivniță pentru a-i încasa pensia. Cine a făcut descoperirea
Femeie zidită de fiu pentru pensie
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Un caz șocant a fost descoperit de anchetatorii din Austria Inferioară. Aceștia au găsit corpul unei femei de aproape 100 de ani zidit în pivnița unei locuințe din Münchendorf. Polițiștii au deschis o anchetă complexă, iar din primele informații, persoana suspectă este chiar fiul victimei care ar fi ascuns decesul femeii pentru a-i încasa pensia lunară.

Un eveniment neobișnuit a avut loc în Austria Inferioară. Polițiștii și pompierii au fost sesizați de familia femeii care au început să o caute în Viena. Anchetatorii au descoperit lângă zidul casei, chiar în apropierea pivniței trupul neînsuflețit, mumificat, ascuns în spatele unui zid de cărămidă. Principalul suspect ar fi fiul bătrânei care a recurs la acest gest pentru a-i încasa pensia. În acest moment, cercetările continuă pentru a afla cum și de când a murit, de fapt.

Și-a zidit mama în pivniță

Rudele familiei o căutau de ceva timp, iar pentru că nu au mai dat de ea au apelat la polițiști și pompieri. Aceștia au început căutările, iar câinii care detectează droguri s-au oprit lângă zidul casei, chiar în apropierea pivniței. Acolo, anchetatorii au descoperit trupul neînsuflețit al femeii, mumificat, ascuns în spatele unui zid de cărămidă. Ea ar fi împlinit curând vârsta de 100 de ani.

Primarul orașului Münchendorf a făcut o declarație cu privire la această situație și spune că „Este un incident tragic. Doamna avea o a doua casă aici. Reședința ei principală este la Viena. Departamentul de pompieri voluntari din Münchendorf a fost chemat să ajute la deschiderea ușii.”

De asemenea, procurorul din Viena, Nina Bussek a explicat că în acest moment ancheta este în curs de desfășurare și se va efectua autopsia pentru a stabili cu exactitate cum a murit femeia și de când s-a stins din viață. Potrivit primelor informații ale anchetatorilor, trupul a stat zidit de mai mult timp și că nu există semne de crimă. În plus, spun că ar putea fi murit din cauze naturale, mai ales din cauza vârstei înaintate. Cu toate acestea, fiul ei este căutat de polițiști și asta pentru că se află în străinătate și este principalul suspect, acuzat că ar fi ascuns decesul mamei pentru a-i încasa în continuare pensia.

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