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Un bărbat din Timișoara și-a înjunghiat amanta în miezul zilei. Motivul uluitor pentru care a recurs la un asemenea gest

De: Denisa Crăciun 03/06/2026 | 20:26
Un bărbat și-a înjunghiat amanta/ sursa foto: social media
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O tragedie de proporții a avut loc într-un mall din Timișoara. Un bărbat și-a înjunghiat amanta, după ce l-a despărțit de soție. Bărbatul ar fi încercat să fugă, însă a fost prins de polițiști la scurt timp. Prima sa declarație sugerează că nu își regretă fapta. Agresorul urmează să fie audiat.

Un caz șocant a avut loc într-un centru comercial din Timișoara. O tânără de 27 de ani a fost înjunghiată de un bărbat cu care avea o relație de mai bine de șapte ani. Acesta era însurat, iar din cauza amantei, soția s-a despărțit de el, din acest motiv, agresorul a recurs la gestul necugetat. El a încercat să fugă de la locul faptei, însă a fost prins de polițiști la scurt timp după. În prezent a fost dus la audieri.

Un bărbat și-a înjunghiat amanta

O tânără de 27 de ani a fost înjunghiată de fostul partener. Cei doi se despărțiseră recent, după mai bine de șapte ani de relație. În urmă cu mai mult timp, influențat de cea care i-a devenit victimă, bărbatul s-a separat de soție, fapt care l-a determinat să recurgă la gestul necugetat. Totul s-ar fi întâmplat chiar în centrul comercial în care lucra tânăra, în fața celorlalți angajați și a clienților.

Imediat după ce a atacat-o, bărbatul a încercat să fugă, însă polițiștii ajunși la fața locului l-au prins în scurt timp. El a fost dus la secție, acolo unde urmează să fie audiat. Pe de altă parte, tânăra a fost transportată la spital cu mai multe răni, fără prea multe detalii despre starea în care se află.

Polițiștii Secției 4 Poliție Urbană Timișoara au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112 cu privire la faptul că o femeie ar fi fost înjunghiată de un bărbat în incinta unei societăți comerciale.Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, respectiv că o femeie, în vârstă de 27 de ani, ar fi fost înjunghiată de un bărbat, de 49 de ani. Femeia a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Bărbatul, de 49 de ani, a fost imobilizat de un agent de pază, angajat al societății comerciale, fiind ulterior preluat de polițiști. În prezent, acesta se află în custodia poliției pentru efectuarea cercetărilor și dispunerea măsurilor legale care se impun. În continuare, polițiștii efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului, a transmis IPJ Timiș.

Un bărbat și-a înjunghiat amanta/ sursa foto: social media
Un bărbat și-a înjunghiat amanta/ sursa foto: social media

De asemenea, declarația bărbatului a fost una uluitoare. Mai ales că prin cuvintele adresate pare să nu regrete ceea ce a făcut, cu toate că, susține că o iubește pe victimă.

M-a trădat. De 7 ani trăiam cu ea. M-a despărțit de nevastă, a transmis el.

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