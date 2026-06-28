Un celebru jurnalist TV s-a însurat. Mirii și-au pus figurine LEGO pe tort, dar nunta a fost umbrită de lupta cu o boală necruțătoare

Corespondentul ABC News Jay O’Brien și producătoarea de știri Haleigh LaMontagne și-au unit destinele într-o ceremonie elegantă organizată în Palm Beach, Florida. Deși nunta a fost una de poveste, pregătirile au fost marcate de o perioadă extrem de dificilă, în care ambele familii au trecut prin lupta cu cancerul.

S-au căsătorit într-un loc cu o semnificație aparte

Jay O’Brien, în vârstă de 31 de ani, și Haleigh LaMontagne, 32 de ani, s-au căsătorit pe 19 iunie, într-o ceremonie desfășurată la Basilica of St. Edward din Palm Beach, urmată de petrecerea organizată la celebrul hotel The Breakers.

Cei doi au ales această locație deoarece are o valoare sentimentală pentru familia lor.

„Este primul loc în care am locuit cu adevărat împreună după mai bine de cinci ani de relație la distanță”, au explicat mirii.

În plus, familia lui Jay locuiește în Palm Beach, iar jurnalistul obișnuia să participe la slujbele religioase de la Basilica of St. Edward încă din copilărie.

Biserica a făcut o excepție pentru ei

În mod normal, Basilica of St. Edward permite organizarea căsătoriilor doar pentru persoanele care locuiesc pe insulă.

După ce au aflat povestea celor doi, reprezentanții bisericii au decis însă să facă o excepție.

„Avem două familii italiene numeroase care se reunesc pentru o singură nuntă. Am vrut să ne onorăm istoria și legătura cu acest loc. Pentru noi este ca o întoarcere acasă”, a spus Jay.

Nunta, organizată în timp ce ambele familii luptau cu cancerul

Perioada pregătirilor nu a fost deloc ușoară.

Haleigh a povestit că atât familia ei, cât și familia lui Jay au trecut prin diagnostice de cancer chiar în timpul organizării nunții.

„Ambele familii au luptat cu cancerul în timpul pregătirilor. A fost o perioadă stresantă, dar și frumoasă în același timp.”

În paralel cu planificarea nunții, cei doi și-au continuat activitatea în televiziune.

„Planificam nunta la finalul fiecărei zile, după ce terminam emisiunea, iar Jay se întorcea de la Capitoliu.”

Rochia pe care o visa de luni întregi

Mireasa a purtat o rochie creată de Dolce by Jane Hill.

Haleigh mărturisește că își dorea acel model de mai multe luni, însă făcea parte dintr-o colecție nouă și era foarte greu de găsit.

„În ziua programării mele, magazinul tocmai primise rochia. Am probat-o și m-am îndrăgostit instantaneu de ea.”

LEGO, rock și un dans ca în filmele clasice

După ceremonia religioasă, invitații au fost întâmpinați cu piesa „Let’s Get Married” a trupei Bleachers.

La masa festivă, cei 135 de invitați au avut de ales între file de pește Dover și mușchi de vită, iar tortul a avut blat de vanilie și ciocolată, cu umpluturi de cannoli și cremă de ciocolată.

În vârful tortului au fost așezate figurine LEGO reprezentându-i pe miri, un detaliu inspirat de pasiunea lui Jay pentru aceste construcții.

Primul dans a avut loc pe melodia „Faithfully”, interpretată de Journey, însă mirele a editat personal piesa pentru a păstra doar momentele preferate ale cuplului.

S-au cunoscut într-o televiziune studențească

Povestea lor a început la Ithaca College, unde amândoi lucrau în televiziunea studențească.

Jay își amintește că Haleigh era directoarea extrem de talentată a postului, în timp ce el era un reporter foarte entuziast, aflat mereu în căutarea unei povești.

„Ne-am îndrăgostit în timp ce pregăteam împreună transmisiunile pentru alegerile locale.”

După absolvire, fiecare și-a început cariera în televiziunea locală, însă și-au dat seama că nu vor să trăiască unul fără celălalt.

Au avut o relație la distanță timp de mai mulți ani, până când Haleigh s-a mutat în Florida, unde lucra Jay. După un an petrecut împreună, jurnalistul a primit oferta de a se alătura ABC News, la Washington.

Când Haleigh s-a mutat și ea în capitala SUA, Jay a cerut-o în căsătorie.

Cererea în căsătorie a avut loc în fața unui brad uriaș

Jay a îngenuncheat pe 1 decembrie 2023, în fața Hotelului Willard din Washington D.C., lângă impresionantul brad de Crăciun amplasat în fața clădirii.

Atunci i-a promis că nu vor mai fi niciodată despărțiți.

Deși s-au căsătorit, cei doi nu pleacă încă în luna de miere. Motivul este unul profesional: Jay va acoperi pentru ABC News evenimentele dedicate aniversării a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, iar Haleigh va coordona transmisiunile postului pentru care lucrează.

„A fost cea mai frumoasă zi din viața mea”

Jay recunoaște că nu și-a putut stăpâni lacrimile.

„A fost cea mai frumoasă zi din viața mea. Am început să plâng din momentul în care am văzut-o pe Haleigh și nu m-am mai oprit. Abia am reușit să-mi rostesc jurămintele.”

Haleigh spune că, deși nu îi place să fie în centrul atenției, dragostea pe care a simțit-o din partea lui Jay și a familiei i-a dat încredere.

„De fiecare dată când mă uitam în ochii lui îmi aminteam cât de mult îl iubesc. Am simțit că trăiesc un vis devenit realitate. Cel mai important lucru este că acum sunt soția lui Jay.”

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