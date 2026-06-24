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Un copil de 2 ani și 4 luni a fost atacat de un câine. Incidentul s-a petrecut în București

De: Elisa Tîrgovățu 24/06/2026 | 15:43
Un copil de 2 ani și 4 luni a fost atacat de un câine. Incidentul s-a petrecut în București
Un copil de 2 ani și 4 luni a fost atacat de un câine. Incidentul s-a petrecut în București / Sursa foto: Pexels
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Un incident grav a avut loc în București, unde un copil în vârstă de 2 ani și 4 luni a fost mușcat de un câine. În urma atacului, micuțul a suferit leziuni serioase și a avut nevoie de intervenție medicală de urgență, fiind transportat la spital pentru tratament și investigații de specialitate.

Potrivit informațiilor preliminare, micuțul se afla împreună cu mama sa în vizită la o rudă, moment în care ar fi fost atacat de un câine. În urma agresiunii, copilul a necesitat îngrijiri medicale de urgență.

Conform datelor comunicate de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, incidentul s-a produs miercuri, 24 iunie 2026, în jurul prânzului. Autoritățile au fost sesizate printr-un apel la numărul de urgență 112, efectuat de mama copilului. Femeia a anunțat că fiul său, în vârstă de doar 2 ani și 4 luni, a fost rănit grav după un contact violent cu un câine, fiind nevoie de intervenția rapidă a echipajelor de urgență.

„Astăzi, 24 iunie 2026, în jurul orei 12:00, polițiștii din cadrul Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Secția 23 Poliție au fost sesizați, prin apel la numărul unic de urgență 112, de către o femeie, cu privire la faptul că fiul său ar fi suferit mai multe leziuni care ar fi putut fi provocate de câini.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului și au constatat că aspectele sesizate se confirmă. Victima este un minor în vârstă de 2 ani și 4 luni.

Din primele verificări a rezultat că, în timp ce se afla în vizită, împreună cu mama sa, la rude, minorul ar fi suferit leziuni specifice unei mușcături de câine, în curtea imobilului.

La fața locului a intervenit un echipaj medical, care a acordat victimei primul ajutor, ulterior minorul fiind transportat la o unitate spitalicească pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Cercetările sunt în desfășurare pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt, a împrejurărilor producerii incidentului și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.”, au transmis oamenii legii.

Sursa foto: Pexels

Un minor de 4 ani a fost ucis de un câine

O tragedie petrecută luna trecută a șocat o întreagă comunitate, după ce Teo, un copil de doar 4 ani, și-a pierdut viața în urma unui atac al unui câine. Băiețelul a fost descoperit fără semne vitale de către bunica sa.

Din primele informații reiese că micuțul se afla acasă, în curte, alături de mama sa. Într-un moment în care femeia a intrat în locuință pentru scurt timp, copilul s-ar fi îndreptat spre o stână aflată în apropiere. Acolo a fost atacat de unul dintre câinii folosiți pentru paza animalelor, un exemplar din rasa Ciobănesc Românesc Corb.

Deși câinele era ținut în lanț, spațiul în care se afla nu era delimitat printr-un gard de protecție. În urma rănilor extrem de grave suferite, copilul nu a mai putut fi salvat.

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