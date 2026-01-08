Un internaut a câștigat 400.000 de dolari după ce a prezis capturarea lui Nicolás Maduro. Ce sumă a pariat

Un utilizator necunoscut a reușit o lovitură spectaculoasă pe o platformă de pariuri online, după ce a anticipat corect unul dintre cele mai explozive evenimente politice ale începutului de an: capturarea lui Nicolás Maduro de către Statele Unite.

Potrivit informațiilor apărute în presa spaniolă, pariul a fost plasat pe platforma Polymarket, cunoscută pentru faptul că permite utilizatorilor să parieze nu doar pe sport, ci și pe evenimente politice și geopolitice majore.

Rezultatul? O investiție de aproximativ 30.000 de dolari s-a transformat într-un câștig de peste 436.000 de dolari.

Un cont nou, pariuri puține, mize uriașe

Ceea ce a stârnit imediat suspiciuni este profilul pariorului. Conform datelor publice ale platformei, acesta și-a creat contul abia în decembrie 2025 și a plasat doar patru pariuri. Toate, fără excepție, au avut legătură cu Venezuela.

Mai exact, utilizatorul a pariat pe posibila intervenție a Statelor Unite, pe prezența trupelor americane, pe o eventuală declarație de război din partea lui Donald Trump și, în final, pe ieșirea lui Nicolás Maduro de la putere înainte de 31 ianuarie. Ultimul pariu s-a dovedit a fi cel câștigător și i-a adus cea mai mare parte a sumei.

Rețelele sociale fierb: Avea un pont?

Imediat după anunțarea câștigului, pe rețelele sociale au explodat diverse teorii. Mulți utilizatori sugerează că pariorul ar fi putut avea acces la informații confidențiale, mai ales în contextul în care tensiunile diplomatice și militare dintre SUA și Venezuela erau deja extrem de ridicate în momentul înregistrării sale pe platformă.

Totuși, până în acest moment, nu există nicio dovadă oficială care să confirme ipoteza unor informații privilegiate. Reprezentanții Polymarket nu au indicat nicio neregulă, iar cazul rămâne, oficial, unul de „noroc extrem și intuiție politică”.

O operațiune ținută sub cheie

Capturarea lui Nicolás Maduro a fost rezultatul unei operațiuni pregătite în mare secret de autoritățile americane. Potrivit declarațiilor lui Donald Trump, intervenția fusese planificată cu câteva zile înainte, dar a fost amânată din cauza condițiilor meteo.

Faptul că cineva a reușit să anticipeze cu o asemenea precizie momentul a fost suficient pentru a transforma acest pariu într-unul dintre cele mai comentate episoade online ale începutului de an. Simplă coincidență sau fler incredibil? Deocamdată, răspunsul rămâne un mister.

