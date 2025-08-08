Un oraș din Europa interzice mersul desculț. Care este motivul și ce amenzi primesc cei care o comit? Unul dintre cele mai râvnite și frumoase orașe de pe litoralul Italiei, Portofino, ia măsuri pentru a reduce disconfortul creat de petrecăreți în acest an.

Create într-un efort de a ajuta la oprirea afluxului sezonier de bogați care umplu promenadele liniștite și își acostează mega-iahturile în portul său, noile reguli restricționează anumite activități în port.

Reglementările urmăresc să combată turismul excesiv și să se asigure că atât rezidenții, cât și vizitatorii pot aprecia frumusețea acestui oraș stațiune pitoresc de renume mondial fără obstacole.

Măsurile, care au fost promulgate de primarul din Portofino, Matteo Viacava, fac parte dintr-un efort mai amplu al celor mai căutate destinații din Italia de a combate presiunea turismului de masă, în special în timpul sezonului de vară.

Având în vedere că Portofino este o atracție turistică majoră pe Riviera italiană, aceste noi restricții au atras atenția, deoarece introduc mai multe reglementări noi care au impact asupra activităților de zi cu zi ale vizitatorilor, notează TRAVEL AND TOUR WORLD.

Ce impun noile reguli din Portofino

Una dintre cele mai izbitoare reglementări este interdicția de a merge desculț pe străzile din Portofino. Vizitatorii cărora le place să se plimbe pe străzile pietruite sau să se relaxeze pe plajă trebuie să facă acest lucru cu încălțăminte, un efort de a menține estetica orașului și de a menține străzile curate și sigure.

În mod similar, purtarea costumului de baie departe de zonele de relaxare desemnate a fost, de asemenea, interzisă. Aceste reguli au ca scop asigurarea unei atmosfere mai demne în spațiile publice și încurajarea turiștilor să respecte mediul local.

Portofino reglementează și consumul de alcool

Decizia autorităților locale abordează și problema consumului de alcool în public.

Ca parte a noilor reglementări, consumul de alcool în spațiile publice, departe de barurile și restaurantele autorizate, este interzis. Această măsură a fost introdusă pentru a reduce comportamentul indisciplinat și pentru a menține un mediu liniștit, în special în zonele frecventate atât de turiști, cât și de localnici.

În plus, noile reguli interzic mai multe comportamente care pot perturba armonia acestui îndrăgit oraș de coastă. Picnicurile în spațiile publice, șederea sau întinderea pe străzi, ziduri sau trotuare și zăbovirea în oraș cu valize mari sau difuzoare portabile sunt, de asemenea, restricționate.

Aceste măsuri sunt văzute ca un pas necesar pentru a se asigura că vizitatorii respectă frumusețea și seninătatea zonei, permițând în același timp locuitorilor să se bucure de orașul lor în liniște.

Amenzi pentru încălcarea regulilor: până la 500 de euro

Există sancțiuni pentru cei care aleg să ignore noile reguli. Turiștii și rezidenții care sunt prinși încălcând reglementările se vor confrunta cu amenzi, de la 25 de euro la 500 de euro, în funcție de natura infracțiunii.

Autoritățile locale au precizat clar că aceste amenzi vor fi aplicate cu strictețe în zonele populare din centru și port, care sunt cele mai afectate de afluxul de vizitatori în lunile de vară.

Portofino calcă pe urmele altor orașe italiene

Decizia orașului Portofino de a introduce noi restricții nu este ceva unic, ci parte dintr-o tendință mai largă în Italia de a combate turismul excesiv și efectele sale negative. Veneția, de exemplu, a introdus propriul set de măsuri în 2024, inclusiv interzicerea grupurilor mari de turiști și a boxelor.

În Veneția, o altă schimbare a fost creșterea taxelor de intrare pentru excursioniști, cu taxe mai mari pentru cei care își rezervă șederile cu mai puțin de patru zile înainte.

Și Florența a abordat problemele generate de turism. Edilii orașului le-au cerut proprietarilor de proprietăți de închiriat pentru vacanțe să elimine cutiile cu chei pentru auto-check-in, cu scopul de a se asigura că toți turiștii trec prin controale de securitate adecvate.

