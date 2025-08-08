Acasă » Știri » Știri externe » Un oraș din Europa interzice mersul desculț. Care este motivul și ce amenzi primesc cei care o comit

Un oraș din Europa interzice mersul desculț. Care este motivul și ce amenzi primesc cei care o comit

De: Adrian Sabau 08/08/2025 | 19:44
Un oraș din Europa interzice mersul desculț. Care este motivul și ce amenzi primesc cei care o comit
Foto: Profimedia

Un oraș din Europa interzice mersul desculț. Care este motivul și ce amenzi primesc cei care o comit? Unul dintre cele mai râvnite și frumoase orașe de pe litoralul Italiei, Portofino, ia măsuri pentru a reduce disconfortul creat de petrecăreți în acest an.

Create într-un efort de a ajuta la oprirea afluxului sezonier de bogați care umplu promenadele liniștite și își acostează mega-iahturile în portul său, noile reguli restricționează anumite activități în port.

Un oraș din Europa interzice mersul desculț

Reglementările urmăresc să combată turismul excesiv și să se asigure că atât rezidenții, cât și vizitatorii pot aprecia frumusețea acestui oraș stațiune pitoresc de renume mondial fără obstacole.

Măsurile, care au fost promulgate de primarul din Portofino, Matteo Viacava, fac parte dintr-un efort mai amplu al celor mai căutate destinații din Italia de a combate presiunea turismului de masă, în special în timpul sezonului de vară.

Având în vedere că Portofino este o atracție turistică majoră pe Riviera italiană, aceste noi restricții au atras atenția, deoarece introduc mai multe reglementări noi care au impact asupra activităților de zi cu zi ale vizitatorilor, notează TRAVEL AND TOUR WORLD.

Un turist român a comandat 3 mici la Nisipurile de Aur, în Bulgaria. Ce a primit, de fapt
Un turist român a comandat 3 mici la Nisipurile de Aur, în Bulgaria....
Nu se poate așa ceva! Ce a primit să mănânce o româncă, la all-inclusive în Bulgaria
Nu se poate așa ceva! Ce a primit să mănânce o româncă, la...

Ce impun noile reguli din Portofino

Foto: Profimedia

Una dintre cele mai izbitoare reglementări este interdicția de a merge desculț pe străzile din Portofino. Vizitatorii cărora le place să se plimbe pe străzile pietruite sau să se relaxeze pe plajă trebuie să facă acest lucru cu încălțăminte, un efort de a menține estetica orașului și de a menține străzile curate și sigure.

În mod similar, purtarea costumului de baie departe de zonele de relaxare desemnate a fost, de asemenea, interzisă. Aceste reguli au ca scop asigurarea unei atmosfere mai demne în spațiile publice și încurajarea turiștilor să respecte mediul local.

Portofino reglementează și consumul de alcool

Decizia autorităților locale abordează și problema consumului de alcool în public.

Ca parte a noilor reglementări, consumul de alcool în spațiile publice, departe de barurile și restaurantele autorizate, este interzis. Această măsură a fost introdusă pentru a reduce comportamentul indisciplinat și pentru a menține un mediu liniștit, în special în zonele frecventate atât de turiști, cât și de localnici.

În plus, noile reguli interzic mai multe comportamente care pot perturba armonia acestui îndrăgit oraș de coastă. Picnicurile în spațiile publice, șederea sau întinderea pe străzi, ziduri sau trotuare și zăbovirea în oraș cu valize mari sau difuzoare portabile sunt, de asemenea, restricționate.

Aceste măsuri sunt văzute ca un pas necesar pentru a se asigura că vizitatorii respectă frumusețea și seninătatea zonei, permițând în același timp locuitorilor să se bucure de orașul lor în liniște.

Amenzi pentru încălcarea regulilor: până la 500 de euro

Există sancțiuni pentru cei care aleg să ignore noile reguli. Turiștii și rezidenții care sunt prinși încălcând reglementările se vor confrunta cu amenzi, de la 25 de euro la 500 de euro, în funcție de natura infracțiunii.

Autoritățile locale au precizat clar că aceste amenzi vor fi aplicate cu strictețe în zonele populare din centru și port, care sunt cele mai afectate de afluxul de vizitatori în lunile de vară.

Portofino calcă pe urmele altor orașe italiene

Decizia orașului Portofino de a introduce noi restricții nu este ceva unic, ci parte dintr-o tendință mai largă în Italia de a combate turismul excesiv și efectele sale negative. Veneția, de exemplu, a introdus propriul set de măsuri în 2024, inclusiv interzicerea grupurilor mari de turiști și a boxelor.

În Veneția, o altă schimbare a fost creșterea taxelor de intrare pentru excursioniști, cu taxe mai mari pentru cei care își rezervă șederile cu mai puțin de patru zile înainte.

Și Florența a abordat problemele generate de turism. Edilii orașului le-au cerut proprietarilor de proprietăți de închiriat pentru vacanțe să elimine cutiile cu chei pentru auto-check-in, cu scopul de a se asigura că toți turiștii trec prin controale de securitate adecvate.

(Citește și: Coșmar pe aeroportul din Otopeni: a venit ambulanța! Compania aeriană turcă nu a oferit nicio explicație, după aproape 4 ore de așteptare, bagaje pierdute și…)

Tags:
Iți recomandăm
Răzbunare cruntă a milionarului cu 19 copii care a dezlănțuit iadul în familie! S-a însurat cu femeia de serviciu și i-a lăsat o avere de 43 de milioane de lire!
Showbiz internațional
Răzbunare cruntă a milionarului cu 19 copii care a dezlănțuit iadul în familie! S-a însurat cu femeia de…
Cum a reacționat Jennifer Lopez după ce a fost umilită în Istanbul. A fost împiedicată să intre într-un magazin Chanel
Showbiz internațional
Cum a reacționat Jennifer Lopez după ce a fost umilită în Istanbul. A fost împiedicată să intre într-un…
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte...
Un turist român a comandat 3 mici la Nisipurile de Aur, în Bulgaria. Ce a primit, de fapt
Gandul.ro
Un turist român a comandat 3 mici la Nisipurile de Aur, în Bulgaria....
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia...
Mii de firme care nu sunt „acasă” sunt declarate inactive fiscal, chiar dacă sunt cu plățile la zi
Adevarul
Mii de firme care nu sunt „acasă” sunt declarate inactive fiscal, chiar dacă...
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui președinte de țară
Digi24
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui...
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în...
Parteneri
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți...
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Gheorghe Turda, picanterii de la chefurile lui Ion Iliescu: „Îi plăceau piesele mai lente.” Care fost președinte nu chefuia însă cu artiștii? „Era distant”
Click.ro
Gheorghe Turda, picanterii de la chefurile lui Ion Iliescu: „Îi plăceau piesele mai lente.” Care...
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
WOWBiz.ro
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în...
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul...
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov...
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
O româncă și-a salvat familia de la înec în Thassos. Avertismentul făcut de familia de turiști pe rețelele sociale: „Aveți grijă la curenții marini!”
kanald.ro
O româncă și-a salvat familia de la înec în Thassos. Avertismentul făcut de familia de...
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
StirileKanalD
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi,...
Cu ce situație s-a confruntat Cristina Șișcanu, în decursul serii de ieri? Soția lui Mădălin Ionescu nu a mai ținut cont de nimic!
kfetele.ro
Cu ce situație s-a confruntat Cristina Șișcanu, în decursul serii de ieri? Soția lui Mădălin...
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
WOWBiz.ro
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul...
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
observatornews.ro
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. –...
OpenAI a lansat noul GPT-5. Ce îmbunătățiri sunt aduse?
go4it.ro
OpenAI a lansat noul GPT-5. Ce îmbunătățiri sunt aduse?
La ce să ai grijă când îți alegi un partener sexual?
Descopera.ro
La ce să ai grijă când îți alegi un partener sexual?
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Viva.ro
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital...
Au furat un card, au cumpărat un bilet la loto cu el și au câștigat marele premiu. Ce a decis păgubitul i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Fanatik.ro
Au furat un card, au cumpărat un bilet la loto cu el și au câștigat...
Cum arată contractul prin care Ion Iliescu a pus mâna pe apartamentul din Primăverii. A forțat legea și a rămas cu casa
Fanatik.ro
Cum arată contractul prin care Ion Iliescu a pus mâna pe apartamentul din Primăverii. A...
România devine o mare forță a lumii. Comoara ascunsă care ne va așeza la masa bogaților
Capital.ro
România devine o mare forță a lumii. Comoara ascunsă care ne va așeza la masa bogaților
Vestea MOMENTULUI! Simona Halep este în culmea fericirii! Vine BARZA. A făcut anunțul despre SARCINĂ: Gemenii sunt deja iubiți!
Romania TV
Vestea MOMENTULUI! Simona Halep este în culmea fericirii! Vine BARZA. A făcut anunțul despre SARCINĂ:...
Din vară, la FCSB via modul Carieră din EA SPORTS FC 26
Go4Games
Din vară, la FCSB via modul Carieră din EA SPORTS FC 26
Dezastru pentru Traian Băsescu. Guvernul României l-a refuzat. Decizia luată vineri, 8 august
Capital.ro
Dezastru pentru Traian Băsescu. Guvernul României l-a refuzat. Decizia luată vineri, 8 august
Robert Vișan a murit la 48 de ani. Cutremur în România
evz.ro
Robert Vișan a murit la 48 de ani. Cutremur în România
Nu este o GLUMĂ! Cât costă o sticlă de APĂ la UNTOLD 2025
Gandul.ro
Nu este o GLUMĂ! Cât costă o sticlă de APĂ la UNTOLD 2025
Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane primit de la tatăl ei
as.ro
Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane...
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă”. Reacția lui Edy Chereji, co-fondatorul festivalului
radioimpuls.ro
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia...
O femeie a căutat numele soțului pe Google. Ce a descoperit i-a distrus familia
Fanatik.ro
O femeie a căutat numele soțului pe Google. Ce a descoperit i-a distrus familia
Câinii de la Cernobîl, adevărați mutanți în libertate. Ce schimbări șocante au suferit animalele din cauza radiațiilor
Fanatik.ro
Câinii de la Cernobîl, adevărați mutanți în libertate. Ce schimbări șocante au suferit animalele din...
Cât a costat sicriul lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, dezvăluiri uimitoare
Yellow News
Cât a costat sicriul lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, dezvăluiri uimitoare
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Trupele Paraziții și Vama, out de la UNTOLD 2025. Care ar fi motivul pentru care artiștii nu mai urcă ...
Trupele Paraziții și Vama, out de la UNTOLD 2025. Care ar fi motivul pentru care artiștii nu mai urcă pe scenă
Rusia, noi tentative de a destabiliza Republica Moldova! Prima reacție a Oanei Ţoiu, ministrul român ...
Rusia, noi tentative de a destabiliza Republica Moldova! Prima reacție a Oanei Ţoiu, ministrul român de Externe
Cum a încurcat Nicușor Dan înmormântarea lui Ion Iliescu! Alți politicieni au avut de suferit din ...
Cum a încurcat Nicușor Dan înmormântarea lui Ion Iliescu! Alți politicieni au avut de suferit din cauza lui
Vești proaste pentru românii cu carduri de energie. Schimbare majoră pe final de 2025
Vești proaste pentru românii cu carduri de energie. Schimbare majoră pe final de 2025
Bombă la Insula Iubirii! Ei formează noul cuplu din acest sezon! Au bifat prima vacanţă împreună, ...
Bombă la Insula Iubirii! Ei formează noul cuplu din acest sezon! Au bifat prima vacanţă împreună, iar CANCAN.RO are dovada
Horoscop 9 august 2025. Zodia care are mare succes în afaceri
Horoscop 9 august 2025. Zodia care are mare succes în afaceri
Vezi toate știrile
×